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'ఇక సెలవు'!- మైసూరులో అధికారిక లాంఛనాలతో జానకమ్మ అంత్యక్రియలు పూర్తి

జానకమ్మకు కన్నీటి వీడ్కోలు- తెలుగు బ్రాహ్మణ సంప్రదాయం ప్రకారం ఎస్. జానకి అంత్యక్రియలు- అంతిమయాత్రలో భారీగా పాల్గొన్న అభిమానులు

S Janaki Funera
S Janaki Funera (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 6:17 PM IST

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S Janaki Funeral : గానకోకిల ఎస్. జానకి అంత్యక్రియలు మైసూరులో అధకారిక లాంఛనాలతో జరిగాయి. అంతిమయాత్రలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు. జానకియమ్మ కోరిక మేరకు కణియనహుండి ఫామ్‌హౌస్‌లో కుటుంబ సభ్యులు దహన సంస్కారాలు జరిపించారు. తెలుగు బ్రాహ్మణ సంప్రదాయాల ప్రకారం జానకి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఆమె మనవరాలు చితికి నిప్పంటించారు. జానకి అంతిమయాత్రలో సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు

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S JANAKI FINAL JOURNEY
S JANAKI

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