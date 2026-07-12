జానకి మృతి పట్ల రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీ సంతాపం- మైసూర్లో అంత్యక్రియలు ఏర్పాట్లు
ఆదివారం సాయంత్రం మైసూర్లోని ఫాంహౌస్లో జానకి అంత్యక్రియలు
Published : July 12, 2026 at 10:27 AM IST
S Janaki Funeral : వయో సంబంధ సమస్యలతో దివికేగిన ప్రఖ్యాత గాయని ఎస్ జానకి అంత్యక్రియలు ఆదివారం జరగనున్నాయి. అభిమానులు చివరి చూపు కోసం ఎస్ జానకి పార్థివ దేహాన్ని ఆదివారం ఉదయం మైసూరులోని మహారాజ కళాశాల మైదానానికి తరలించారు. సాయంత్రం హెచ్.డి.కోటె రోడ్డులో ఉన్న కనియనహుండి ఫామ్ హౌస్లో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. మరోవైపు ఎస్ జానకి మృతి పట్ల రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.
మరోవైపు జానకి మృతి పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. జానకి అమ్మ మరణం సంగీత, సాంస్కృతిక ప్రపంచానికి తీరని లోటని అన్నారు. వివిధ భాషల్లో ఆమె పాడిన పాటలు రెండు, మూడు తరాల ప్రజలను అలరించాయని రాసుకొచ్చారు. ఆమె మధురమైన పాటలు భవిష్యత్తులోనూ శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేస్తూనే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. జానకి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని కొనియాడారు. ఈ విషాద సమయంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు ప్రధాని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Mysuru, Karnataka | Fans mourn and pay their last respects to the mortal remains of legendary playback singer S Janaki, affectionately referred to as Janaki amma and Nightingale of Deccan, who died at the age of 88 in Mysuru. pic.twitter.com/LMadrdXLqN— ANI (@ANI) July 12, 2026