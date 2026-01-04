'పెద్ది' రిలీజ్ డేట్పై రూమర్స్- భారీ పోటీ మధ్య రిలీజ్ అవుతుందా?
Rumours On Peddi Release Date : యంగ్ హీరో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో తెరకెక్కతున్న మూవీ 'పెద్ది'. ఈ సినిమా భారీ అంచనాలతో 2026 మార్చిలో విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు కూడా శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. దర్శకుడు, అలాగే మూవీ టీమ్ వల్ల ఈ సినిమా రామ్చరణ్కు ఎంతో కీలకమైందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇప్పటికే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మూవీ మేకర్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పటికి గత కొన్ని రోజులుగా రిలీజ్ డేట్ పోస్ట్పోన్ అయ్యిందని రూమర్స్ వస్తున్నాయి.
ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్
నిజానికి 'పెద్ది' ఈ ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది. కానీ రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడిందని ఇటీవల పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై అఫీషియల్ కన్ఫర్మమేషన్ అంటూ ఏమి లేదు. ఏదేమైనప్పటికి ప్రస్తుతం వస్తున్న రూమర్స్ వల్ల ఫ్యాన్స్లో ఆందోళన నెలకొంది. దాంతో మూవీ మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు.
ఆకట్టుకున్న హూక్ స్టేప్స్:
ఇప్పటికే ఈ సినిమా గ్లింప్స్ విడుదలై ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి రేకెత్తించింది. మరోవైపు 'చికిరి చికిరి' సాంగ్ ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అందులోని హూక్ స్టెప్స్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యాయి. మరి ఈ సినిమా రాక కోసం డేస్ కౌంట్ చేసుకుంటున్న అభిమానులు రూమర్స్తో కన్ఫ్యూజన్లో పడిపోయారు.
'పెద్ది'కి పోటీగా బిగ్ ఫిల్మ్స్:
'పెద్ది'తో పాటు మార్చిలో కొన్ని బిగ్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్కు రెడీగా ఉన్నాయి. 2025 డిసెంబర్ 5న విడుదలైన 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రెస్పాన్స్ అందుకుంది. దీంట్లో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. మరి ఈ సీనిమా సీక్వెల్కు లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకోకుండా 2026 మార్చి 19న విడుదల చేస్తామని మూవీ మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు.
యశ్, నాని సినిమాలు
మరోవైపు గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న బిగ్ ఫిల్మ్ 'టాక్సిక్'. కేజీఎఫ్తో పాపులర్ అయిన ప్రముఖ హీరో యశ్ దీంట్లో హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న విడుదల కానుంది. యంగ్ హీరో నాని దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో రానున్న చిత్రం 'ప్యారడైజ్'. యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నాని ఈసారి డిఫెరెంట్ లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఇది కూడా పాన్ ఇండియా లెవెల్లో మార్చి 26న రిలీజ్ కానుంది.
అడవి శేష్ డెకాయిట్
షానియేల్ డియో డైరెక్షన్లో రూపొందుతున్న చిత్రం డెకాయిట్'. దీంట్లో అడవి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఇది మార్చి 19న బాక్సాఫీస్ వద్దకు రానుంది. అయితే ఈ సినిమాలన్నీ మార్చిలో ఈద్ ఫెస్టివల్ ఉన్నందున ఆ వీకెండ్ కలిసొస్తుందని ఇలా రిలీజ్కు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. దీంతో 'పెద్ది'కి పోటీ తప్పేలా లేదు. ఒకవేళ నిజంగానే 'పెద్ది' సినిమా రిలీజ్ పోస్ట్పోన్ అయినట్లయితే ఆ ప్లేస్లో ఏ సినిమా రానుందో చూడాలి.
ఇంకా 'పెద్ది' సినిమా టీమ్ విషయానికొస్తే, జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్కుమార్, దివ్యేంద్ శర్మ, జగపతి బాబు, బోమన్ ఇరానీ, సత్య కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. టీజర్లో ఒక్క సీన్తోనే సినిమా ఎలా ఉండనుందో క్లూ ఇచ్చారు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు. దీంతో ఫ్యాన్స్తో పాటు ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ పెద్దిపై అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి.
