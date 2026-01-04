ETV Bharat / entertainment

'పెద్ది' రిలీజ్​ డేట్​పై రూమర్స్- భారీ పోటీ మధ్య రిలీజ్ అవుతుందా?

ఆందోళనలో చెర్రీ ఫ్యాన్స్​- 'పెద్ది'కి పోటీగా బిగ్​ ఫిల్మ్స్​

Rumours On Peddi Release Date
Rumours On Peddi Release Date (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 12:39 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 12:49 PM IST

Rumours On Peddi Release Date : యంగ్​ హీరో రామ్​ చరణ్​, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో తెరకెక్కతున్న మూవీ 'పెద్ది'. ఈ సినిమా భారీ అంచనాలతో 2026 మార్చిలో విడుదల కానుంది. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులు కూడా శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. దర్శకుడు, అలాగే మూవీ టీమ్​ వల్ల ఈ సినిమా రామ్​చరణ్​కు ఎంతో కీలకమైందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇప్పటికే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మూవీ మేకర్స్​ అనౌన్స్​​ చేసినప్పటికి గత కొన్ని రోజులుగా రిలీజ్​ డేట్​ పోస్ట్​పోన్​ అయ్యిందని రూమర్స్​ వస్తున్నాయి.

ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్​
నిజానికి 'పెద్ది' ఈ ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది. కానీ రిలీజ్​ డేట్​ వాయిదా పడిందని ఇటీవల పుకార్లు​ వస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై అఫీషియల్​ కన్ఫర్మమేషన్​ అంటూ ఏమి లేదు. ఏదేమైనప్పటికి ప్రస్తుతం వస్తున్న రూమర్స్​ వల్ల ఫ్యాన్స్​లో ఆందోళన నెలకొంది. దాంతో మూవీ మేకర్స్​ క్లారిటీ ఇవ్వాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు.

ఆకట్టుకున్న హూక్​ స్టేప్స్:
ఇప్పటికే ఈ సినిమా గ్లింప్స్​​​ విడుదలై ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి రేకెత్తించింది. మరోవైపు 'చికిరి చికిరి' సాంగ్​ ఆడియెన్స్​ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అందులోని హూక్​ స్టెప్స్​ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​​ అయ్యాయి. మరి ఈ సినిమా రాక కోసం డేస్​ కౌంట్​ చేసుకుంటున్న అభిమానులు రూమర్స్​తో కన్​ఫ్యూజన్​లో పడిపోయారు.

'పెద్ది'కి పోటీగా బిగ్​ ఫిల్మ్స్:
'పెద్ది'తో పాటు మార్చిలో కొన్ని బిగ్​ ఫిల్మ్స్​ రిలీజ్​కు రెడీగా ఉన్నాయి. 2025 డిసెంబర్​ 5న విడుదలైన 'ధురంధర్'​ బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ రెస్పాన్స్​ అందుకుంది. దీంట్లో రణ్​వీర్​ సింగ్​ హీరోగా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. మరి ఈ సీనిమా సీక్వెల్​కు లాంగ్​ గ్యాప్​ తీసుకోకుండా 2026 మార్చి 19న విడుదల చేస్తామని మూవీ మేకర్స్​ ఇప్పటికే అనౌన్స్​ చేశారు.

యశ్, నాని సినిమాలు
మరోవైపు గీతు మోహన్​దాస్​ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న బిగ్​ ఫిల్మ్​ 'టాక్సిక్'​. కేజీఎఫ్​తో పాపులర్​ అయిన ప్రముఖ హీరో యశ్​ దీంట్లో హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న విడుదల కానుంది. యంగ్​ హీరో నాని దర్శకుడు శ్రీకాంత్​ ఓదెల కాంబోలో రానున్న చిత్రం 'ప్యారడైజ్'​. యాక్షన్​ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నాని ఈసారి డిఫెరెంట్​ లుక్​లో కనిపించనున్నారు. ఇది కూడా పాన్​ ఇండియా లెవెల్​లో మార్చి 26న రిలీజ్​ కానుంది.

అడవి శేష్​ డెకాయిట్
షానియేల్​ డియో డైరెక్షన్​లో రూపొందుతున్న చిత్రం డెకాయిట్'​. దీంట్లో అడవి శేష్​, మృణాల్ ఠాకూర్​ కీ రోల్​ ప్లే చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఇది మార్చి 19న బాక్సాఫీస్​ వద్దకు రానుంది. అయితే ఈ సినిమాలన్నీ మార్చిలో ఈద్​ ఫెస్టివల్ ఉన్నందున ఆ వీకెండ్​ కలిసొస్తుందని ఇలా రిలీజ్​కు ప్లాన్​ చేసుకున్నారు. దీంతో 'పెద్ది'కి పోటీ తప్పేలా లేదు. ఒకవేళ నిజంగానే 'పెద్ది' సినిమా రిలీజ్​ పోస్ట్​పోన్​ అయినట్లయితే ఆ ప్లేస్​లో ఏ సినిమా రానుందో చూడాలి.

ఇంకా 'పెద్ది' సినిమా టీమ్​ విషయానికొస్తే, జాన్వీ కపూర్​, శివ రాజ్​కుమార్​, దివ్యేంద్​ శర్మ, జగపతి బాబు, బోమన్ ఇరానీ, సత్య కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తున్నారు. అలాగే ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. టీజర్​లో ఒక్క సీన్​తోనే సినిమా ఎలా ఉండనుందో క్లూ ఇచ్చారు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు. దీంతో ఫ్యాన్స్​తో పాటు ట్రేడ్ వర్గాల్లోనూ పెద్దిపై అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి.

