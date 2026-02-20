అల్లు అర్జున్ (ఏఏ22) సినిమాలో అనిల్ రావిపూడి, శ్రీను వైట్ల కామెడీ ట్రాక్! - సినీ వర్గాలు ఏమంటున్నాయి?
అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ నెక్ట్స్ మూవీ - హాలివుడ్ స్టూడియోస్తో అత్యధిక విజువల్ ఎఫేక్ట్స్ - కొనసాగుతున్న సినిమా షూటింగ్
Published : February 20, 2026 at 10:47 PM IST
Allu Arjun-Atlee Movie: 'పుష్ప' సినిమాతో వరల్డ్ వైడ్గా ఫేమ్ తెచ్చుకున్న ప్రముఖ హీరో అల్లు అర్జున్ తన నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్తో బిజిగా ఉన్నారు. డైరెక్టర్ అట్లీతో అల్లు అర్జున్ తర్వాతి చిత్రం(ఏఏ22) తెరకెక్కుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ కోసం అల్లు ఫ్యాన్స్ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సినిమాలోని కామెడీ పార్ట్కు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన రూమర్ ఒకటి సినీ ఇండస్ట్రీలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మరి ఆ రూమర్ ఏంటి? అది ఎంతవరకు నిజమనేది చూద్దాం.
అనిల్ రావిపూడి, శ్రీను వైట్ల కామెడీ ట్రాక్!
ఈ సినిమాను దర్శకుడు భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు సమాచారం. హాలివుడ్ స్టూడియోస్ ద్వారా అత్యధిక విజువల్ ఎఫేక్ట్స్తో సోషియో ఫాంటసీ థ్రిల్లర్గా ఈ మూవీ రూపొందుతుంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాలోని కామెడీ జానర్ ఉండనుందని వాటిని రూపొందించటానికి దర్శకుడు పెద్ద ప్లాన్ వేసినట్టు వార్తాలు వస్తున్నాయి. అవేంటంటే అనిల్ రావిపూడి, శ్రీను వైట్లతో ఈ చిత్రంలో కామెడీ ట్రాక్స్ను క్రియేట్ చేయానున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. ఆ కామెడీ సీన్స్ కోసం స్టార్ హీరో ప్రత్యేకంగా వీరిద్దరినే ఎంచుకున్నట్టు రూమర్స్ వస్తున్నాయి. కానీ వీటిలో ఏ మాత్రం నిజం లేదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టర్లు వారి నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్లతో బిజిగా ఉన్నారని సమాచారం.
ఇన్సైడ్ టాక్ ఏంటీ?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ రూమర్ నిజం కాదని సినీ వర్గాలు కొట్టి పారేశాయి. ఈ సినిమాలో స్పేషల్ కామెడీ ట్రాక్కు సంబంధించి అట్లీ ఎలాంటి ప్లాన్ చేయటం లేదని రివీల్ చేశారు. ఈ సైన్స్ ఫాంటసీ సినిమా కోసం ప్రత్యేక కామెడీ క్యారెక్టర్లు క్రియేట్ చేయనున్నరని తెలుస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి, వైట్ల కామెడీ సీన్స్ ఈ సినిమాకు ఏమాత్రం ఫిట్ కావని అన్నారు. అయితే ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా కాదు అంతకు మించి ఉంటుందని దర్శకుడు అట్లీ అనటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
మూవీ టీమ్
బన్నీ- అట్లీ కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న సినిమా భారతీయ సినిమాల్లోనే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్లో ఒకటి. ఇందులో అల్లు అర్జున్ పాత్ర యానిమేటెడ్ వెర్షన్లో డిఫరెంట్ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సాయి అభ్యంకర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. దీపికాతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వి కపూర్, రష్మిక మందన్నా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక విలన్ రోల్లో కనిపిస్తున్నట్లుగా టాక్. అదే సమయంలో అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమాలో నాలుగు వేర్వేరు రోల్స్ పోషిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. కాగా ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బన్నీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్
దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్- అల్లు అర్జున్ కాంబోలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇద్దరు సౌత్ ఇండియాలో ఫేమస్ కాగా వీరి కాంబోలో సినిమా వస్తుందని తెలియగానే ఫ్యాన్స్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ మొదలయ్యాయి. ఈ భారీ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది. పుష్ప సినిమా కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బన్నీ వాస్ వర్క్స్కో ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ అదిరిపోయే మ్యూజిక్ను అందిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేకమైన వీడియోను విడుదల చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. అల్లు అర్జున్ కెరీర్లోనే ఇది అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్గా నిలవబోతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ విషయానికొస్తే దీనిని ఈ ఏడాదిలోనే ప్రారంభిస్తామని మూవీ టీమ్ ప్రకటించింది. సమ్మర్ తర్వాత ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయనున్నట్లు అలాగే ఈ సంవత్సరమే ఈ మూవీని పూర్తి చేయనున్నట్లు సమాచారం.
