అల్లు అర్జున్​ (ఏఏ22) సినిమాలో అనిల్​ రావిపూడి, శ్రీను వైట్ల కామెడీ ట్రాక్​! - సినీ వర్గాలు ఏమంటున్నాయి?

అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్​ నెక్ట్స్​ మూవీ - హాలివుడ్​ స్టూడియోస్​తో అత్యధిక విజువల్​​ ఎఫేక్ట్స్ - కొనసాగుతున్న సినిమా షూటింగ్​

Allu Arjun-Atlee Movie
Allu Arjun-Atlee Movie (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Allu Arjun-Atlee Movie: 'పుష్ప' సినిమాతో వరల్డ్​ వైడ్​గా ఫేమ్​ తెచ్చుకున్న ప్రముఖ హీరో అల్లు అర్జున్​ తన నెక్ట్స్​ ప్రాజెక్ట్​తో బిజిగా ఉన్నారు. డైరెక్టర్​ అట్లీతో అల్లు అర్జున్​ తర్వాతి చిత్రం(ఏఏ22) తెరకెక్కుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ​కొనసాగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన అప్​డేట్​ కోసం అల్లు ఫ్యాన్స్ ఉత్కంఠగా​ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే సినిమాలోని కామెడీ పార్ట్​కు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన రూమర్ ఒకటి సినీ ఇండస్ట్రీలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మరి ఆ రూమర్​ ఏంటి? అది ఎంతవరకు నిజమనేది చూద్దాం.

అనిల్​ రావిపూడి, శ్రీను వైట్ల కామెడీ ట్రాక్!
ఈ సినిమాను దర్శకుడు భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నట్టు సమాచారం. హాలివుడ్​ స్టూడియోస్​ ద్వారా అత్యధిక విజువల్​​ ఎఫేక్ట్స్​తో సోషియో ఫాంటసీ థ్రిల్లర్​గా ఈ మూవీ రూపొందుతుంది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాలోని కామెడీ జానర్​ ఉండనుందని వాటిని రూపొందించటానికి దర్శకుడు పెద్ద ప్లాన్​ వేసినట్టు వార్తాలు వస్తున్నాయి. అవేంటంటే అనిల్​ రావిపూడి, శ్రీను వైట్లతో ఈ చిత్రంలో కామెడీ ట్రాక్స్​ను క్రియేట్ చేయానున్నట్లు టాక్​ నడుస్తోంది. ఆ కామెడీ సీన్స్ కోసం స్టార్​ హీరో ప్రత్యేకంగా వీరిద్దరినే ఎంచుకున్నట్టు రూమర్స్​ వస్తున్నాయి. కానీ వీటిలో ఏ మాత్రం నిజం లేదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టర్లు ​వారి నెక్ట్స్​ ప్రాజెక్ట్స్​లతో బిజిగా ఉన్నారని సమాచారం.

ఇన్​సైడ్​ టాక్​ ఏంటీ?
సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ఈ రూమర్​ నిజం కాదని సినీ వర్గాలు కొట్టి పారేశాయి. ఈ సినిమాలో స్పేషల్​ కామెడీ ట్రాక్​కు సంబంధించి అట్లీ ఎలాంటి ప్లాన్​ చేయటం లేదని రివీల్​ చేశారు. ఈ సైన్స్ ఫాంటసీ సినిమా కోసం ప్రత్యేక కామెడీ క్యారెక్టర్లు క్రియేట్​ చేయనున్నరని తెలుస్తోంది. అనిల్​ రావిపూడి, వైట్ల కామెడీ సీన్స్​ ఈ సినిమాకు ఏమాత్రం ఫిట్​ కావని అన్నారు. అయితే ఈ సినిమా పాన్​ ఇండియా కాదు అంతకు మించి ఉంటుందని దర్శకుడు అట్లీ అనటంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

మూవీ టీమ్​
బన్నీ- అట్లీ కాంబినేషన్​లో రూపొందనున్న సినిమా భారతీయ సినిమాల్లోనే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్​లో ఒకటి. ఇందులో అల్లు అర్జున్​ పాత్ర యానిమేటెడ్​ వెర్షన్​లో డిఫరెంట్​ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ భారీ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా సాయి అభ్యంకర్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. దీపికాతో పాటు మృణాల్‌ ఠాకూర్‌, జాన్వి కపూర్‌, రష్మిక మందన్నా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక విలన్​ రోల్​లో కనిపిస్తున్నట్లుగా టాక్‌. అదే సమయంలో అల్లు అర్జున్‌ ఈ సినిమాలో నాలుగు వేర్వేరు రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమా షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. కాగా ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

బన్నీ అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్​
దర్శకుడు లోకేశ్​ కనగరాజ్​- అల్లు అర్జున్​ కాంబోలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇద్దరు సౌత్ ఇండియాలో ఫేమస్​ కాగా వీరి కాంబోలో సినిమా వస్తుందని తెలియగానే ఫ్యాన్స్​లో పాజిటివ్​ వైబ్స్​ మొదలయ్యాయి. ఈ భారీ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తోంది. పుష్ప సినిమా కంటే ఎక్కువ బడ్జెట్​తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక బన్నీ వాస్ వర్క్స్​కో ప్రొడ్యూసర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ అదిరిపోయే మ్యూజిక్​ను అందిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేకమైన వీడియోను విడుదల చేశారు. ఆ వీడియో సోషల్​ మీడియాను షేక్​ చేసింది. అల్లు అర్జున్ కెరీర్​లోనే ఇది అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్​గా నిలవబోతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్​ విషయానికొస్తే దీనిని ఈ ఏడాదిలోనే ప్రారంభిస్తామని మూవీ టీమ్​ ప్రకటించింది. సమ్మర్​ తర్వాత ఈ సినిమా షూటింగ్​ స్టార్ట్​ చేయనున్నట్లు అలాగే ఈ సంవత్సరమే ఈ మూవీని పూర్తి చేయనున్నట్లు సమాచారం.

