అనిల్ రావిపూడి స్ట్రాటజీని ఫాలో కానున్న బాబీ- చిరంజీవి 158 సినిమాలో యంగ్ హీరో!

మెగాస్టార్​ చిరంజీవి బాబీ సినిమా అప్డేట్- మూవీలో స్పెషల్ గెస్ట్ రోల్- ఆ రోజే పట్టాలెక్కనున్న ప్రాజెక్ట్!

Rumurs On Director Bobby Upcoming Movie
Rumurs On Director Bobby Upcoming Movie (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Chiranjeevi Bobby Movie Update : 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో సూపర్​ హిట్​ను అందుకున్నారు అగ్ర కథనాయకుడు చిరంజీవి. సంక్రాంతి బరిలో ఫుల్ కాంపిటీషన్​లో వచ్చినప్పటికి ఈ సినిమా భారీ కలెక్షన్స్​తో దూసుకెళ్తోంది. 2026లో బిగ్గెస్ట్​ బ్లాక్​బాస్టర్​ను అందుకున్న మొదటి సినిమాగా ఇది నిలిచింది. ఈ సినిమా సక్సెస్​ తర్వాత చిరంజీవి ఎక్కువ గ్యాప్​ తీసుకోకుండా తన నెక్ట్స్​ ప్రాజెక్ట్​ను పట్టాలెక్కించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో చిరు 158వ సినిమా షూటింగ్​ స్టార్ట్​ చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాపై ఓ ప్రచారం​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది.

'మన శంకర వరప్రసాద్'​ గారు సినిమాలో చిరు- వెంకీ కాంబో ఎక్కువగా అలరించింది. వెంకటేష్​ గెస్ట్​ రోల్​లో నటించడం ఈ మూవీకి ప్లస్​ పాయింట్​ అయ్యింది. దీంతో తాను తెరకెక్కించనున్న సినిమాలోనూ బాబీ ఇదే స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే ఈ చిత్రంలో గెస్ట్ రోల్ ఉంచేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. అంతేకాదు ఆ స్పెషల్​ రోల్​లో ఓ యంగ్​ హీరో నటించనున్నారని సమాచారం. ఈ సినిమాలోని ఫ్లాష్​బ్యాక్​లో ఆ యువ హీరో సన్నివేశాలు ఉంటాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికి ఆ పాత్రలో ఏ హీరో నటించనున్నరనేది సస్పెన్స్​గానే ఉంది. దీనిపై త్వరలోనే అన్ని విషయాలు అధికారికంగా వెల్లడయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

అప్పుడు ఫుల్ లెంగ్త్​ రోల్!
చిరంజీవి హీరోగా బాబీ ఇప్పటికే 'వాల్తేర్ వీరయ్య' తెరకెక్కించారు. 2023 సంక్రాంతికి వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి విజయం దక్కించుకుంది. అయితే ఈ సినిమాలోనూ బాబీ స్పెషల్ రోల్ రాసుకున్నారు. ఇందులో చిరుకు తమ్ముడిగా స్టార్ హీరో రవితేజ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇది సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది. అయతే ఇది ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్. కానీ ఇప్పుడు తన అప్​కమింగ్ సినిమాలో గెస్ట్ రోల్ ఉంచాలని బాబీ డిసైడ్ అయినట్లు తెలిసింది.

మాస్ అవతార్​లో చిరు
ఈ సినిమా విషయానికొస్తే, జనవరి 25న పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో చిరును కొత్తగా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో దర్శకుడు బాబీ సరికొత్త స్టోరీని రాసుకున్నరట. ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్​కు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన పోస్టర్​ను గతేడాది​ చిరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేశారు. దీంట్లో రక్తంతో తడిసిన ఓ గొడ్డలిని చూపిస్తూ, సరికొత్త బెంచ్​మార్క్ క్రియేట్ చేయనున్నామని అర్థం వచ్చేలా​ ఓ క్యాప్షన్​ను పెట్టారు. దీంతో మెగాస్టార్​ చిరంజీవి ఫుల్​ మాస్​ అవతార్​లో కనిపించనున్నట్లు బజ్​ కొనసాగుతోంది.

వచ్చే ఏడాది విడుదల
కాగా ఈ సినిమాలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్​ మెయిన్​గా ఉంటాయని సమాచారం. ఇక స్టోరి కూడా డిఫెరెంట్​గా ఉంటుందట. అయితే గతంలో (2023) చిరు, బాబీ కాంబీనేషన్​లో 'వాల్తేరు వీరయ్య' సంక్రాంతి సందర్భంగా బాక్సాఫీస్​ వద్దకు వచ్చింది. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. చిరంజీవి సినిమాలకు సంక్రాంతి పండగ కలిసొస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాను కూడా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి టైంలో రిలీజ్​ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్​ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె నారాయణ, లోహిత్​ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో నటీనటుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

హెయ్యెస్ట్ కలెక్షన్ల రికార్డ్
కాగా, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 12న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు సూపర్​హిట్ టాక్ రావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.292 కోట్ల (గ్రాస్) అందుకుంది. ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే ఇది రూ.300 కోట్ల క్లబ్​లో చేరే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటికే చిరు కెరీర్​లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఇది రికార్డు కొట్టింది. లాంగ్​ రన్​లో కలెక్షన్లు ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

