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అల్లు అర్జున్ 'రాకా'లో తెలుగమ్మాయి- ఈవెంట్​లో SKN లీక్​-​ ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే?

అల్లు అర్జున్ అట్లీ కాంబోలో రానున్న 'రాకా'- తెలుగమ్మాయి ఓ రోల్ ​చేయనున్నారని తెలిపిన చిత్ర నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ - నెట్టింట వైరలవుతున్న కామెంట్స్

Telugu Actress in Raka Rumours
Telugu Actress in Raka Rumours (Source: Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 10:26 AM IST

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Telugu Actress in Raka Movie Rumours : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న మూవీ 'రాకా'. స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ డైరెక్షన్​లో వస్తున్న ఆ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సన్ ​పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై రూపొందుతున్న ఆ సినిమా పాన్​ ఇండియా స్థాయిలో ముస్తాబవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ మూవీ ముంబయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అయితే సంబంధించి ఓ క్రేజీ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

బుల్లితెరపై పలు షోలు, సీరియల్స్​తో అలరించి తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి సిరి హన్మంత్. అదే విధంగా ఇటీవల బూట్​కట్ బాలరాజు, నారీనారీ నడుమ మురారి, సీత పయనం తదితర చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​లో నటించి మెప్పించారు. అయితే సిరి హన్మంత్ అల్లు అర్జున్ రాకాలో ఓ రోల్​ను పోషించనున్నారనే తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి తెలుగు నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ మాట్లాడారు.

ఆయన నిర్మిస్తున్న చెన్నై లవ్​స్టోరీలో కూడా సిరి హన్మంత్ నటిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎస్​కేఎన్​ ఓ ఈవెంట్​లో సిరి హన్మంత్​ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అల్లు అర్జున్ రాకాలో సిరిహన్మంత్ నటిస్తున్నారని అన్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్​గా ఏ సమాచారం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ మాత్రం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

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