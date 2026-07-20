అల్లు అర్జున్ 'రాకా'లో తెలుగమ్మాయి- ఈవెంట్లో SKN లీక్- ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే?
అల్లు అర్జున్ అట్లీ కాంబోలో రానున్న 'రాకా'- తెలుగమ్మాయి ఓ రోల్ చేయనున్నారని తెలిపిన చిత్ర నిర్మాత ఎస్కేఎన్ - నెట్టింట వైరలవుతున్న కామెంట్స్
Published : July 20, 2026 at 10:26 AM IST
Telugu Actress in Raka Movie Rumours : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న మూవీ 'రాకా'. స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఆ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న ఆ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ముస్తాబవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆ మూవీ ముంబయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అయితే సంబంధించి ఓ క్రేజీ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బుల్లితెరపై పలు షోలు, సీరియల్స్తో అలరించి తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి సిరి హన్మంత్. అదే విధంగా ఇటీవల బూట్కట్ బాలరాజు, నారీనారీ నడుమ మురారి, సీత పయనం తదితర చిత్రాల్లో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో నటించి మెప్పించారు. అయితే సిరి హన్మంత్ అల్లు అర్జున్ రాకాలో ఓ రోల్ను పోషించనున్నారనే తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి తెలుగు నిర్మాత ఎస్కేఎన్ మాట్లాడారు.
ఆయన నిర్మిస్తున్న చెన్నై లవ్స్టోరీలో కూడా సిరి హన్మంత్ నటిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎస్కేఎన్ ఓ ఈవెంట్లో సిరి హన్మంత్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అల్లు అర్జున్ రాకాలో సిరిహన్మంత్ నటిస్తున్నారని అన్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్గా ఏ సమాచారం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ కామెంట్స్ మాత్రం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.