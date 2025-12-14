'దేశం, ధర్మం, దైవ భావాన్ని తెలిపే సినిమా ఇది'- అఖండ 2పై RSS చీఫ్ భాగవత్ ప్రశంసలు
Published : December 14, 2025 at 2:55 PM IST
Akhanda Mohan Bhagawath : నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన 'అఖండ 2 తాండవం' సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా థియేటర్లలో రన్ అవుతోంది. హైందవ ధర్మం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ పొందుతూ విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. దేశం, ధర్మం, దైవం వంటి భారతీయ శాశ్వత విలువలను నేటి తరానికి అర్థవంతంగా, ప్రభావవంతంగా చేరవేసే కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
ఈ క్రమంలో సినిమా డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీనును ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోగన్ భాగవత్ అభినందించారు. అఖండ 2 చిత్రాన్ని ప్రశంసిస్తూ, సినిమా అఖండ విజయాన్ని సాధించాలని దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనును ఆశీర్వదించారు. సమాజానికి సానుకూల దిశను చూపించే, విలువలతో కూడిన చిత్రాలు మరింతగా రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ క్రమంలో మోహన్ భాగవత్ అఖండ టీమ్పై ప్రశంసలు కురిపించారు.
రీసెంట్గా దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను దిల్లీలో భాగవత్ను కలిశారు. 'దేశం, ధర్మం, దైవం వంటి మూల విలువలను నేటి తరానికి గుర్తు చేయాలనే సంకల్పంతో 'అఖండ 2'’ను రూపొందించాం. ఈ ప్రయత్నానికి గౌరవనీయులైన మోహన్ భాగవత్ జీ ఆశీర్వాదం లభించడం మా టీమ్కు అపారమైన గౌరవం. ఇది మాకు మరింత బాధ్యతను, స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది' అని బోయపాటి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్తో కలిసి దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను దిగిన ఫొటోలను మూవీటీమ్ విడుదల చేసింది.
A film that spreads an important message about our Nation and Dharma ✨— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 13, 2025
RSS Chief DrMohanBhagwat Ji appreciated #BoyapatiSreenu & team of #Akhanda2 for showing and glorifying our Sanathana Dharma in a spectacular way.
He blessed the team and wished them a massive success at the… pic.twitter.com/moIopKqThb
భారతీయ సంప్రదాయాలు, ఆధ్యాత్మిక భావనలు, దేశభక్తి వంటి అంశాలను సమకాలీన కథన శైలితో మేళవిస్తూ రూపొందిన 'అఖండ 2' సినిమా ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేయడమే కాకుండా భావోద్వేగంగా ప్రభావితం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా యువతలో ధర్మబోధ, ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక బాధ్యతను నాటే ప్రయత్నం ఈ చిత్రంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
Blockbuster director #BoyapatiSreenu and sensational music director @MusicThaman come together to celebrate the unstoppable success of #Akhanda2, as the roar continues worldwide! 💥🔥— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 13, 2025
Book your tickets now!
🎟️ https://t.co/8l5WolzzT6#Akhanda2Thaandavam #BlockBusterAkhanda2 pic.twitter.com/JKDioeCnW5
కాగా 2021 అఖండకు సీక్వెల్గా ఇది తెరకెక్కింది. బోయపాటి శ్రీను ఈ సినిమాను హైందవ ధర్మం నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఇందులో సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు.
