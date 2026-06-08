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రూ.10 కోట్ల బడ్జెట్​- రూ.1,900 కోట్ల కలెక్షన్లు!- సంచలనం సృష్టిస్తున్న హాలీవుడ్ సినిమా

మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్న అబ్సెషన్ - భారత్‌లోనూ ఈ చిత్రానికి విశేష స్పందన

Obsession Movie Collections
Obsession Movie Collections (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 9:23 AM IST

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Obsession Movie Collections : ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా చిన్న సినిమాగా విడుదలై ప్రపంచ బాక్సాఫీస్‌ను ఊపేస్తున్న 'అబ్సెషన్' చిత్రం మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. స్వల్ప బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సినీ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

రూ. 7-10 కోట్లతో నిర్మాణం
ట్రేడ్​ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం నిర్మించడానికి కేవలం రూ. 7 కోట్లు ఖర్చయ్యాయి. గతనెల 15న సినిమా రిలీజైంది. ఈ సినిమా విడుదలైన తొలి వారంలోనే 17.2 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది. ఇక రెండో వారంలో కూడా 30 మిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. థియేటర్లలో వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి లభించిన విశేష స్పందనతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన హవా కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1,900 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఈ హవా ఇలాగే కొనసాగితే లాంగ్​ రన్​లో సినిమా రూ.3,000 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాల నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ అంచనాలు నిజమైతే 'అబ్సెషన్' సినిమా తీయడానికి పెట్టిన ఖర్చుతో పోలిస్తే, దాదాపు 400 రెట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించనుంది. ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇలాంటి భారీ కలెక్షన్లను నమోదు చేసిన సినిమాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి.

భారత్​లోనూ అదిరే కలెక్షన్లు
భారత్‌లో గతనెల 29న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రూ.45 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఇక త్వరలోనే రూ.50 కోట్ల మార్కును దాటే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణ అంచనాలతో విడుదలైన ఈ సినిమాకు మౌత్ టాక్ కలిసి వచ్చింది. తక్కువ బడ్జెట్‌తో రూపొందిన సినిమా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా సంచలనం సృష్టించగలదో ఉదాహరణగా 'అబ్సెషన్' చూపించిందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అబ్సెషన్​పై సెలబ్రిటీల ప్రశంసలు
అబ్సెషన్ సినిమా సృష్టించిన సంచలనంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ రీసెంట్​గా సోషల్ మీడియా ఎక్స్​ వేదికగా స్పందించారు. తనకు ఈ సినిమా విపరీతంగా నచ్చేసిందని చెబుతూ, ఈ చిత్రం గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌కు ఎలా కనెక్ట్ అయిందో తెలిపారు. "నేను ఈ సినిమాతో ప్రేమలో పడ్డాను. పెద్ద స్టార్లు, భారీ బడ్జెట్ ఉంటేనే జనాలు థియేటర్లకు వస్తారనే భ్రమను ఈ సినిమా తుడిచేసింది. ఇందులో పెద్ద నటులు లేరు, విదేశీ లోకేషన్లు లేవు. టెక్నికల్ ఖర్చులు తీసేస్తే కేవలం రూ. 70 లక్షల మేకింగ్ కాస్ట్‌తో ఈ సినిమా తీయవచ్చని అర్థమవుతోంది. కేవలం రెండు గదులున్న ఓ ఇల్లు, ఒక కారు, ఒక చిన్న స్టోర్ ఈ మూడు లోకేషన్లలోనే సినిమా అంతా పూర్తి చేశారు. ప్రతి మహిళలోనూ కొద్దిగా 'నిక్కీ' అనే క్యారెక్టర్ దాగి ఉంటుంది, ఆ విషయం ఆమెకు కూడా తెలుసు. అలాగే ప్రతి మగాడు తన భాగస్వామిలో ఆ నిక్కీని చూస్తాడు. అందుకే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అంతగా కనెక్ట్ అయింది" అని ఆర్జీవీ రాసుకొచ్చారు. అంతకుముందు ఈ చిత్రాని తాను అభిమానిగా మారానంటూ బాలీవుడ్ నటి అనన్య పాండే తెలిపారు. సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా కథ తన మనసులోంచి పోవడం లేదని ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో పేర్కొన్నారు. "ఈ సినిమా నా ఆలోచనల నుంచి బయటకు రావడం లేదు. చెప్పాలంటే నాకు ఈ సినిమా విపరీతంగా నచ్చేసింది" అంటూ ఆమె తన అభిప్రాయాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు.

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