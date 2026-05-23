రూ.10 కోట్ల సినిమాకు రూ.1000 కలెక్షన్లు!- బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్రేక్!
హాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను దద్దరిల్లేలా చేస్తున్న అద్భుత చిత్రం - పాప్ లెజెండ్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ 'మైఖేల్'ను కూడా వెనక్కి నెట్టి అసాధారణ విజయం
Published : May 23, 2026 at 2:23 PM IST
The Obsession Movie Updates : ప్రస్తుతం ఒక సినిమాకు పెట్టిన బడ్జెట్కు రెట్టింపు వసూళ్లు వస్తే చాలు అనుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఓటీటీలు వచ్చాక థియేటర్లలో ఫూట్ఫాల్స్ తగ్గిపోయాయన్నది నమ్మాల్సిన నిజం! అలాంటి ఈ రోజుల్లో ఓ సినిమా ఒకటి, రెండు కాదు పెట్టుబడి పెట్టిన బడ్జెట్కు ఏకంగా 100 రేట్లు ఎక్కువగా సాధించే దిశలో దూసుకెళ్తుందని మీకు తెలుసా? నమ్మడానికి కష్టంగా ఉన్న ఇది నిజమే! రూ.10 కోట్ల ఖర్చుతో తెరకెక్కిన సినిమా ఇప్పుడు రూ.1000 కోట్ల వసూళ్లు సాధించే దిశగా పరుగులు పెడుతోంది. మరి అది ఏ సినిమా అంటే?
హర్రర్ సినిమా!
సాధారణంగా ఓ సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అయితే మహా అయితే దాని పెట్టుబడిపై రెండు, మూడు ఇంతలు వస్తే అదే ఎక్కువ! కానీ, ఇక్కడ 1 మిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన హాలీవుడ్ సినిమా 'అబ్సెషన్' మాత్రం కళ్లు చెరిదే వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తుంది. మే 15న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్ల దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ. 950- రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్లకు సమానం. దీంతో అబ్సెషన్ సోషల్ మీడియాలో హాట్టాపిక్గా మారింది.
వసూళ్లు సునామీ
ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా అమెరికాలో తొలి వీకెండ్ 17.2 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. ఇక రెండో వారం కూడా ఈ సినిమా జోరు కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం వరకు ఇది ఇంకో 30 మిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఈ ఆదివారం నాటికి ఈ వసూళ్లు ఈజీగా 50 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకుంటాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. కేవలం శుక్రవారం ఒక్కరోజే 3.2 మిలియన్ డాలర్లు కలెక్షన్ చేసి నిన్న అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద నెంబర్ వన్గా నిలిచింది. అమెరికాతోపాటు కెనడా, ఇతర దేశాల్లో కలిపి వసూళ్లు ఇలా ఉన్నాయి.
రెండు వారాల్లో 50 మిలియన్ డాలర్లు!
రెండో వారమే ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా 50 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోనుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారుగా రూ.480 కోట్లు అన్నమాట!
భారత్లో ఎప్పుడు?
వరల్డ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తున్నా ఈ సినిమా ప్రస్తుతానికి ఫారిన్ దేశాల్లోనే రిలీజ్ చేశారు. మన భారత్లో ఇదే నెల 29న రిలీజ్ కానుంది. కాగా, ఇది హర్రర్ సినిమా. దీనికి 95% హర్రర్ రేటింగ్ వచ్చింది.
పరిమిత బడ్జెట్తో ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండీ నవరెట్, కర్రీ బార్కర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హారర్ చిత్రం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం హాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను దద్దరిల్లేలా చేస్తోంది. ఈ అపూర్వ విజయం హాలీవుడ్లో కొత్త చర్చకు దారి తీస్తోంది. భారీ బడ్జెట్, స్టార్ హీరోలు లేకుండా కేవలం బలమైన కథతో ఎంతటి అద్భుతం చేయోచ్చో 'అబ్సెషన్' నిరూపిస్తోంది. ఈ సినిమా ఇంకా ఎన్ని రికార్డులు బద్దలు కొడుతుందో చూడాలి.
