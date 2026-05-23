ETV Bharat / entertainment

రూ.10 కోట్ల సినిమాకు రూ.1000 కలెక్షన్లు!- బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్రేక్!

హాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ను దద్దరిల్లేలా చేస్తున్న అద్భుత చిత్రం - పాప్ లెజెండ్ మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ 'మైఖేల్'ను కూడా వెనక్కి నెట్టి అసాధారణ విజయం

The Obsession Movie Updates
The Obsession Movie Updates (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

The Obsession Movie Updates : ప్రస్తుతం ఒక సినిమాకు పెట్టిన బడ్జెట్​కు రెట్టింపు వసూళ్లు వస్తే చాలు అనుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఓటీటీలు వచ్చాక థియేటర్లలో ఫూట్​ఫాల్స్​ తగ్గిపోయాయన్నది నమ్మాల్సిన నిజం! అలాంటి ఈ రోజుల్లో ఓ సినిమా ఒకటి, రెండు కాదు పెట్టుబడి పెట్టిన బడ్జెట్​కు ఏకంగా 100 రేట్లు ఎక్కువగా సాధించే దిశలో దూసుకెళ్తుందని మీకు తెలుసా? నమ్మడానికి కష్టంగా ఉన్న ఇది నిజమే! రూ.10 కోట్ల ఖర్చుతో తెరకెక్కిన సినిమా ఇప్పుడు రూ.1000 కోట్ల వసూళ్లు సాధించే దిశగా పరుగులు పెడుతోంది. మరి అది ఏ సినిమా అంటే?

హర్రర్ సినిమా!
సాధారణంగా ఓ సినిమా బ్లాక్​ బాస్టర్​ హిట్ అయితే మహా అయితే దాని పెట్టుబడిపై రెండు, మూడు ఇంతలు వస్తే అదే ఎక్కువ! కానీ, ఇక్కడ 1 మిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన హాలీవుడ్ సినిమా 'అబ్సెషన్' మాత్రం కళ్లు చెరిదే వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తుంది. మే 15న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్ల దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ. 950- రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్లకు సమానం. దీంతో అబ్సెషన్ సోషల్ మీడియాలో హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

వసూళ్లు సునామీ
ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా అమెరికాలో తొలి వీకెండ్​ 17.2 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. ఇక రెండో వారం కూడా ఈ సినిమా జోరు కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం వరకు ఇది ఇంకో 30 మిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఈ ఆదివారం నాటికి ఈ వసూళ్లు ఈజీగా 50 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకుంటాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. కేవలం శుక్రవారం ఒక్కరోజే 3.2 మిలియన్ డాలర్లు కలెక్షన్​ చేసి నిన్న అమెరికా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద నెంబర్ వన్​గా నిలిచింది. అమెరికాతోపాటు కెనడా, ఇతర దేశాల్లో కలిపి వసూళ్లు ఇలా ఉన్నాయి.

రెండు వారాల్లో 50 మిలియన్ డాలర్లు!
రెండో వారమే ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా 50 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోనుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారుగా రూ.480 కోట్లు అన్నమాట!

భారత్​లో ఎప్పుడు?
వరల్డ్​ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తున్నా ఈ సినిమా ప్రస్తుతానికి ఫారిన్ దేశాల్లోనే రిలీజ్ చేశారు. మన భారత్​లో ఇదే నెల 29న రిలీజ్ కానుంది. కాగా, ఇది హర్రర్ సినిమా. దీనికి 95% హర్రర్ రేటింగ్ వచ్చింది.

పరిమిత బడ్జెట్​తో ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండీ నవరెట్, కర్రీ బార్కర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హారర్ చిత్రం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం హాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్​ను దద్దరిల్లేలా చేస్తోంది. ఈ అపూర్వ విజయం హాలీవుడ్‌లో కొత్త చర్చకు దారి తీస్తోంది. భారీ బడ్జెట్​, స్టార్ హీరోలు లేకుండా కేవలం బలమైన కథతో ఎంతటి అద్భుతం చేయోచ్చో 'అబ్సెషన్' నిరూపిస్తోంది. ఈ సినిమా ఇంకా ఎన్ని రికార్డులు బద్దలు కొడుతుందో చూడాలి.

కంగనా రనౌత్ మెడలో మంగళసూత్రం!- వైరల్​గా మారిన వీడియో- సీక్రెట్​గా పెళ్లి చేసుకున్నారా?

గ్లింప్స్​ రిలీజ్​లో నయా స్టైల్- ప్రశాంత్ నీల్ థింకింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్!- మాస్టర్​మైండ్ అని ప్రూవ్ చేశాడుగా!

TAGGED:

10 CRORE FILM COLLECTED 1000 CRORE
OBSESSION MOVIE 2026
OBSESSION MOVIE NEWS
OBSESSION MOVIE UPDATES
THE OBSESSION MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.