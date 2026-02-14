ETV Bharat / entertainment

రోహిత్ శెట్టి, రణవీర్ సింగ్​కు మరోసారి బెదిరింపులు- అసలేం జరుగుతోంది?

​బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలకు బెదిరింపులు- ​గ్యాంగ్‌స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ అనుచరుడు అంటూ వాయిస్ నోట్స్​- కేవలం స్టార్స్​నే కాకుండా వారి దగ్గర పని చేసే స్టాఫ్​ను కూడా టార్గెట్

Underworld Threats To Bollywood Stars
Filmmaker Rohit Shetty, Actor Ranveer Singh (ANI File Photos)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Mafia Threats To Bollywood Stars : ​సినిమా ఇండస్ట్రీలో రంగుల ప్రపంచం వెనక ఒక్కోసారి ఊహించని వాతావరణం కనిపిస్తుంటుంది. గతంలో 1990ల కాలంలో బాలీవుడ్​ను అండర్ వరల్డ్ మాఫియా ఏ రేంజ్​లో వణికించిందో అందరికి తెలిసిందే. మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత అలాంటి పరిస్థితులే ఇప్పుడు కనిపిస్తుండటంతో ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. వారం రోజుల్లోనే కొందరు స్టార్ హీరోలు, దర్శకులకు వరుసగా బెదిరింపులు రావడం పెను దుమారం రేపుతోంది. అసలు ఈ గొడవ ఎక్కడి దాకా వెళ్తుంది? ఆ స్టార్స్​ని మాత్రమే కాకుండా వారి చుట్టూ ఉన్న వారిని కూడా భయపెడుతున్న ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తులు ఎవరు? ఈ పరిణామాల వెనక ఉన్న అసలు మ్యాటర్ ఏంటో చూద్దాం.

రణవీర్ సింగ్​కు వాయిస్ నోట్- స్టాఫ్​కు వార్నింగ్
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్​కు మంగళవారం ఒక వాయిస్ నోట్ రూపంలో బెదిరింపులు వచ్చాయి. అందులో సదరు వ్యక్తి రణవీర్​ను డబ్బులు డిమాండ్ చేయడమే కాకుండా, మాట వినకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. శుక్రవారం కూడా మళ్లీ బెదిరింపులు వచ్చాయి. అందులో రణవీర్ సింగ్ దగ్గర పని చేసే మేనేజర్లు, స్టాఫ్ అందరి వివరాలు మా దగ్గర ఉన్నాయని, నేరుగా హీరోని కాకుండా ముందు ఆయన టీమ్​ను టార్గెట్ చేస్తామంటూ భయపెట్టారు. "మీ కింద పని చేసే వాళ్లని చంపేస్తాం" అంటూ వచ్చిన ఆ ఆడియో ఇప్పుడు రణవీర్ టీమ్​లో వణుకు పుట్టిస్తోంది.

​రోహిత్ శెట్టి ఇంటి వద్ద కాల్పులు
ప్రముఖ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టిని కూడా ఈ మాఫియా ముఠా వదలడం లేదు. ఫిబ్రవరి 1న ముంబయిలోని రోహిత్ శెట్టి నివాసం బయట కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే పోలీసులు సెక్యూరిటీని టైట్ చేశారు. అయితే ఇటీవల వచ్చిన బెదిరింపుల్లో రోహిత్ శెట్టి పేరు కూడా ఉండటం కలకలం రేపుతోంది. హ్యారీ బాక్సర్ అని చెప్పుకుంటున్న ఒక వ్యక్తి, తాను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్​కు చెందిన వాడినని పరిచయం చేసుకుంటూ ఈ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నాడు. అయితే రోహిత్ శెట్టి స్టాఫ్​కు ఎలాంటి థ్రెట్ లేదని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి.

​ఆయుష్ శర్మకు కూడా ఈమెయిల్ థ్రెట్
కేవలం రణవీర్, రోహిత్ శెట్టి మాత్రమే కాదు, సల్మాన్ ఖాన్ బావ ఆయుష్ శర్మకు కూడా బుధవారం ఒక బెదిరింపు ఈమెయిల్ వచ్చింది. అందులో కూడా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రస్తావన ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు ఈ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కనిపెట్టే పనిలో పడ్డారు. ఒక్కొక్కరిగా బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలను టార్గెట్ చేస్తున్న ఈ విధానం చూస్తుంటే, దీని వెనుక ఏదో పెద్ద ప్లాన్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది. పోలీసులు కూడా ఫిర్యాదులు ఇస్తేనే చర్యలు తీసుకోగలమని అందుకే ధైర్యంగా తమను సంప్రదించాలని అంటున్నారు. అలాగే మరికొందరు సెలబ్రిటీలకు కూడా ఇలాంటి థ్రెట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

90ల కాలం నాటి భయాలు- ఇండస్ట్రీ ఏమంటోంది?
ఈ పరిణామాలపై బాలీవుడ్ ప్రముఖులు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఐఎఫ్​టీడీఏ ప్రెసిడెంట్ అశోక్ పండిట్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి ఘటనలను వెంటనే ఆపకపోతే ఇండస్ట్రీకే కాకుండా మొత్తం సమాజానికే ప్రమాదమని హెచ్చరించారు. గ్యాంగ్‌స్టర్ సినిమాలను తీయడంలో ఫేమస్ అయిన డైరెక్టర్ సంజయ్ గుప్తా మాత్రం, మనం ఇప్పుడు 90ల కాలంలో లేమని, ఇది ఏఐ కాలమని చెప్పారు. ఇప్పుడున్న పోలీస్ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టంగా ఉందని, కేవలం హెడ్ లైన్స్ కోసమే బాలీవుడ్​ను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

​భయం భయంగా షూటింగులు
షూటింగ్ స్పాట్​లో గానీ, జుహు లాంటి హై ప్రొఫైల్ ఏరియాల్లోనే కాల్పులు జరుగుతుంటే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటని ఎఫ్​డబ్ల్యూఐసీఈ ప్రెసిడెంట్ బీఎన్ తివారీ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్​కు లేఖ కూడా రాశారు. సెక్యూరిటీ ఇచ్చినా కూడా మనశ్శాంతిగా పని చేసుకోలేకపోతున్నామని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. షూటింగ్స్ సజావుగా సాగాలంటే ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు హన్సల్ మెహతా లాంటి దర్శకులు భయపడకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ముంబయి పోలీసులు ఇప్పటికే ఈ బెదిరింపులకు సంబంధించిన ఆడియోలను పరిశీలిస్తున్నారు. రణవీర్ సింగ్, రోహిత్ శెట్టి నివాసాల దగ్గర పోలీసుల పహారా పెంచారు. టెక్నాలజీ సాయంతో ఈ మెసేజ్‌లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ట్రేస్ చేస్తున్నారు. గతంలో సల్మాన్ ఖాన్​కు కూడా ఇలాంటి థ్రెట్స్ వచ్చినప్పుడు పోలీసులు గట్టి భద్రత కల్పించారు. ఇప్పుడు కూడా అదే స్థాయిలో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఒక్కటైతేనే ఇలాంటి మాఫియా బెదిరింపులను అడ్డుకోవచ్చని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఏదేమైనా బాలీవుడ్​లో మళ్లీ ఈ మాఫియా కల్చర్ మొదలవ్వడం అందరినీ కలవరపెడుతోంది. మరి ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో చూడాలి.

