టాక్సిక్ రివ్యూ: యశ్ యాక్షన్ డ్రామా మెప్పించిందా? స్టోరీ ఏంటంటే?
యశ్ లేటెస్ట్ మూవీ టాక్సిక్ రివ్యూ - కేజీఎఫ్ హీరో యశ్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడిందా?
Published : August 26, 2026 at 2:18 PM IST
Toxic Review : ఆడియెన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన సినిమాల్లో టాక్సిక్ ఒకటి. కె.జి.ఎఫ్ చిత్రాలతో పాన్ఇండియా సంచలనంగా మారిన యశ్ నుంచి దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఇది. యశ్ కథానాయకుడిగానే కాకుండా, రచయితగా, నిర్మాతగానూ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన టాక్సిక్ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 26న రిలీజైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఇదే
రాయ (యశ్), గంగ (నయనతార) తోబుట్టువులు. తల్లిదండ్రుల్ని కోల్పోయి వీధిన పడతారు. పరిస్థితుల కారణంగా తెలిసీ తెలియని వయసులోనే రాయ ఆయుధం చేత పట్టి, రక్తం కళ్ల చూడాల్సి వస్తుంది. తన తమ్ముడి బాధ్యతని అక్క తీసుకుంటుంది. చావుపై భయం లేకుండా పెరిగిన ఇద్దరూ పెద్దయ్యాక నేర సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెడతారు. గోవాలో సాల్వెడార్ (డారెల్ డిసిల్వా)కి చెందిన ముఠాతో కలిసి పనిచేస్తుంటారు.
సాల్వెడార్ కూతురు రెబెకా (తారా సుతారియా)తో రాయకు సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత చోటు చేసుకున్న కొన్ని అనూహ్య సంఘటనల కారణంగా నదియ (కియారా అడ్వాణీ)కి దగ్గరవుతాడు రాయ. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమకు గుర్తుగా నదియా గర్భం దాలుస్తుంది. ఆ బంధం నేర సామ్రాజ్యంలో ఎలాంటి ప్రకంపనలు సృష్టించింది? రాయ జీవితంలోకి వచ్చిన మరో అమ్మాయి మెలీశా (రుక్మిణీ వసంత్) ఎవరనేది తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఎలా మొదలైందంటే?
'సులభంగా అర్థం కావడానికి ఇదేమీ చందమామ కథ కాదు' అనే హెచ్చరికతో సినిమా మొదలవుతుంది. అందుకు తగ్గట్టే చాలాసేపటివరకూ కథపై ఓ స్పష్టమైన అంచనాకి రాలేము. ఇది పాశ్చాత్య దేశాల సినిమాలు, సంస్కృతి ప్రభావం మెండుగా ఉన్న ఓ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా. అక్క - తమ్ముడు, తండ్రి - తనయుడు బంధాలతో ముడిపడిన భావోద్వేగాలతో పాటు, ప్రేమ కోణం కూడా ఉంది. కె.జి.ఎఫ్ చిత్రాల తర్వాత యశ్ని ప్రేక్షకులు ఎలాంటి పాత్రలో చూడాలనుకుంటారో అందుకు తగ్గట్టే ఇందులో కనిపించారు.
ఆయన ప్రదర్శించిన హీరోయిజం, ఎలివేషన్లు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. 1947 నేపథ్యంలో సినిమా ఆరంభం అవుతుంది. పాత్రలు ఒక పట్టాన అర్థం కావు. శ్రుతిమించిన కాల్పుల మోత, రక్తపాతం తప్ప కథ, భావోద్వేగాలపై ఏమాత్రం దృష్టిపెట్టలేదు దర్శకురాలు. కియారా పోషించిన నదియా పాత్ర ప్రవేశం తర్వాతే కాస్త సినిమా గాడిన పడినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అప్పటివరకూ సాగేదంతా యాక్షన్ హంగామా, భారీ ఖర్చుతో కూడిన విజువల్స్ మాత్రమే. విరామానికి ముందు వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకి ప్రధాన బలం.
ఆసక్తికరమైన టర్నింగ్ పాయింట్తో సెకండాఫ్పై ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. కానీ గోవా నుంచి వాళ్ల మకాం మారుతుందే తప్పా స్టోరీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రథమార్ధం తరహాలోనే రక్తపాతంతో కూడిన సన్నివేశాల పరంపర సాగిపోతుంటుంది. రాయ, టికెట్ పాత్రల మధ్య సంఘర్షణే ద్వితీయార్ధానికి కీలకమని అర్థం అవుతుంటుంది కానీ, అది ఎంతకీ మొదలవదు. లెక్కలేనన్ని పాత్రలు, సన్నివేశాలు రాసుకోవడం, పెద్దగా అవసరం లేకపోయినా పేజీలకొద్దీ సంభాషణలు ఉండడంతో నిడివి పెరిగింది. చివర్లో తండ్రీ తనయుల మధ్య డ్రామాతోనైనా సినిమా రక్తి కట్టించాల్సింది. కానీ, దర్శకురాలు ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు. అక్కడ కథ ఓ మలుపు తీసుకున్నప్పటికీ అది ప్రేక్షకుడికి ఆశించినంత తృప్తినివ్వదు.
యశ్ నటనే ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఆయన రాయ పాత్రలో మరోసారి కె.జి.ఎఫ్ సినిమాలోని రాకీభాయ్ని గుర్తు చేశారు. అయితే ఆ ప్రభావం నుంచి ఇంకా బయటకు రాలేదనే విషయం మాత్రం అర్థం అవుతుంది. టికెట్ పాత్రలో కనిపించిన తీరు కూడా చాలా బాగుంది. కియారా పాత్ర సినిమాకి ప్రధానబలం. ఈ సినిమాలో కాస్తయినా భావోద్వేగాలు పండాయంటే కియారా పాత్ర, ఆమె నటనే కారణం. గంగ పాత్రతో నయనతార ప్రథమార్ధంపై బలమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది.
తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషీ పాత్రలూ ఆకట్టుకుంటాయి. ద్వితీయార్ధంలో వచ్చే రుక్మిణీ వసంత్ పాత్రలోనే బలం లేదు. సాంకేతిక విభాగాల్లో రాజీవ్ రవి కెమెరా పనితనం ఆకట్టుకుంటుంది. రవి బస్రూర్ నేపథ్య సంగీతం అక్కడక్కడా ప్రభావం చూపించిందంతే. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ సినిమాకి హైలైట్. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకురాలిగా కొన్ని సన్నివేశాలపైనే పట్టు ప్రదర్శించారు. మాటలతో అయ్యే గాయం అందరికీ ఒక్కటే, చావు జీవితం కంటే క్రూరమైనదేమీ కాదు. ఇలా కొన్ని సంభాషణలు బాగున్నాయి. మరికొన్ని పెద్దగా అర్థం కావు. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్
- రాయ - నదియా క్యారెక్టర్స్ మధ్య లవ్ సీక్వెన్స్
- యశ్ యాక్టింగ్ - కొన్ని డైలాగ్స్
- మంచి విజువల్స్
మైనస్ పాయింట్స్
- పసలేని స్టోరీ, స్క్రీన్ప్లే
- రన్టైమ్
చివరిగా: టాక్సిక్ - స్టోరీ కంటే హింసే ఎక్కువ!
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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