'అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్, రామ్చరణ్ పాన్ఇండియా స్టార్లు కాదా?' - TFI ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఫైర్
టాక్సిక్ ప్రమోషన్స్- రీసెంట్గా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న యశ్- పాన్ఇండియా ట్యాగ్, స్టార్డమ్ కల్చర్పై కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : August 16, 2026 at 3:42 PM IST
Yash About Pan India Star : సినీ ఇండస్ట్రీలో కొన్నేళ్లుగా పాన్ఇండియా ట్రెండ్ నడుస్తోంది. లార్జ్ స్కేల్లో సినిమాలను రూపొందించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆడియెన్స్ను అట్రాక్ట్ చేసేందుకు మేకర్స్ ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్నారు. తెలుగు నుంచి ఇప్పటికే అనేక సినిమాలు పాన్ఇండియా రేంజ్లో రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు కన్నడ నుంచి యశ్ హీరోగా టాక్సిక్ సినిమా కూడా పాన్ఇండియా స్థాయిలోనే వస్తుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న యశ్, హీరోల స్టార్ ఇమేజ్, స్టార్డమ్, పాన్ఇండియాపై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు హుందాగా జవాబిచ్చారు. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారింది.
'సౌత్ నుంచి రామ్చరణ్, దళపతి విజయ్, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మహేశ్ బాబు మీలాగా పాన్ఇండియా సూపర్స్టార్స్గా ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నారు?' అని రిపోర్టర్ యశ్ను అడిగారు. దీనికి ఆయన చాాలా మెచ్యూర్డ్గా రిప్లై ఇచ్చారు. 'వాళ్లు (రామ్చరణ్, విజయ్, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్) సినీ రంగంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. స్టార్డమ్, పాన్ఇండియా స్టార్ ట్యాగ్ అనేవి శాశ్వతం కాదు. మనం చేసే పనిని బట్టి, ఆ టెర్మినాలజీపైనే పేర్లు ఇస్తుంటారు. కానీ అవన్నీ శాశ్వతం కాదు. ప్రతి శుక్రవారం బాక్సాఫీస్ వద్ద స్టార్లు మారుతూ ఉంటారు. అలాగే పాన్ఇండియా ట్యాగ్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. కాలంతో పాటు విజయాలు కూడా వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి' అని యశ్ చాలా మెచ్యూర్డ్గా సమాధానమిచ్చారు. ఈ మేరకు యశ్ చేసిన కామెంట్స్పై నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఫ్యాన్స్ ఫైర్!
అయితే ఈ ప్రశ్నకు యశ్ సమాధానం హుందాగా ఉన్నప్పటికి, టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫైర్ అవుతున్నారు. అన్ని ఇండస్ట్రీలో కంటే ఎక్కువగా పాన్ఇండియా స్టార్లు టాలీవుడ్లోనే ఉన్నారని కామెంట్ చేస్తున్నారు. యాంకర్కు తెలుగు హీరోల పట్ల పెద్దగా అవగాహన లేకుండా ప్రశ్న అడిగారని విమర్శిస్తున్నారు. వాస్తవానికి పుష్ప సినిమాతో బన్నీ రూ.1800 కోట్ల కొల్లగొట్టి దేశంలో మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్తో రామ్చరణ్, ఎన్టీఆర్కు నార్త్లోనూ మార్కెట్ పెరిగింది.
రామాయణ బడ్జెట్పై యశ్
అంతేకాకుండా రామాయణ బడ్జెట్పై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న రూమర్స్పై యశ్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు. 'రామాయణ బడ్జెట్ రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతుంది. మొత్తం బడ్జెట్ ఒక్క భాగానికే కాదు. అందులోనూ ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్, ఇతర ఖర్చులు, నటీనటుల రెమ్యునరేషన్ ఇలా అన్నింటినీ కలుపుకోగా ఫైనల్గా వచ్చేదే మూవీ బడ్జెట్. ప్రముఖ హాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల మాదిరిగానే రామాయణకు కూడా మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్స్ కోసం సమానంగా ఫండ్స్ కేటాయింపులు ఉంటాయి. ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆడియెన్స్కు చేరువ చేయాలనేది మా ఉద్దేశం' అని యశ్ పేర్కొన్నారు.
రష్మిక షో ఆఫ్ కామెంట్స్పై యశ్ రియాక్షన్
రష్మిక మందన్న 9 సంవత్సరాల క్రితం ఓ ఇంటర్వూలో యశ్ గురించి మాట్లాడుతూ 'మిస్టర్ షో ఆఫ్' (ఆడంబరం చేసే వ్యక్తి) అని అన్నారు. ఆ కామెంట్స్ అప్పట్లో చర్చకు దారి తీశాయి. అయితే దీనిపై రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు యశ్ బదులిచ్చారు. 'రష్మిక అప్పుడే కొత్తగా సినిమాల్లోకి వచ్చారు. ఆమె ఏ ఉద్దేశంతో అన్నారో నాకు తెలీదు. ఇతరుల అభిప్రాయాలు నా వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయించలేవు' అని యశ్ ఈ సందర్భంగా హుందాగా స్పందించారు. వీటితోపాటు యశ్పై రష్మిక చేసిన కామెంట్స్కు ఆగ్రహానికి గురైన ఫ్యాన్స్ గురించి కూడా యశ్ మాట్లాడారు. ఇతర నటీనటులను గౌరవించని వారు తన అభిమానులు కాదని యశ్ మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడారు.
మరోవైపు యశ్ టాక్సిక్ సినిమా విషయానికొస్తే ఈ సినిమాకు సెన్సార్బోర్డు 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను ఇప్పటికే జారీ చేసింది. దీని రన్ టైమ్ 3 గంటల 16 నిమిషాలు ఉంది. దీనికి డేరింగ్ డైరెక్టర్ గీతూమోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, మోన్స్టర్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై వెంకట్ కె. నారాయణ, యశ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. ఆగస్టు 26న పాన్ ఇండియా రేంజ్లో రిలీజ్ కానుంది.
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