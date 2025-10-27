'కాంతార చాప్టర్ 1' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?
అక్టోబర్ 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న కాంతారా చాప్టర్ 1
October 27, 2025
Kantaraa Chapter One Ott Release Date: ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన 'కాంతార చాప్టర్ 1' ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దర్శకుడిగా, నటుడిగా రిషబ్శెట్టి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఘన విజయాన్ని దక్కించుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 31 నుంచి 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా సదరు సంస్థ ఈ విషయాన్ని సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
కాంతారా చిత్రానికి ప్రీక్వెల్గా తెరకెక్కిన 'కాంతార చాప్టర్ 1' మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాతో నటుడు రిషబ్శెట్టి తన సత్తా ఏంటో మరోసారి రుజువు చేసుకున్నారు. ఇందులో రుక్మిణీ వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య తదితరులు ప్రీక్వెల్లో కొత్తగా కనిపించారు. అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం సుమారు రూ.800 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఇప్పటి వరకూ అత్యధిక వసూలు చేసిన భారతీయ సినిమాల జాబితాలో 13వ స్థానంలో నిలిచింది. అయితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రేక్షకులను మెప్పించడానికి ఈ నెల 31న ఇంగ్లీష్లో రీలీజ్ కానుంది.
అసలు స్టోరీ ఏంటీ అంటే!
ఎనిమిదో శతాబ్దంలో కదంబుల రాజ్య పాలన కథ ఆధారంగా ఈ సినిమాను చిత్రీకరించారు. అయితే ఆ రాజ్యంలో ఓ దిక్కున ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలోని దైవిక భూమి కాంతార. అందులోని ఈశ్వరుడి పూదోటకు అక్కడున్న మార్మిక బావికి ఎంతో ప్రాశస్త్యం ఉంది. అందుకే ఆ ప్రాంతంపై దుష్టశక్తుల కన్నుపడకుండా కాంతారా కాపాడుతుంటుంది. అదే విధంగా తమ రాజ్యంలోకి బయట వాళ్లెవరూ అడుగు పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా జాగ్రత్త పడుతుంటుంది. కాంతార గిరిజన తెగ. ఆ తెగకు అక్కడున్న బావిలో ఓ బిడ్డ దొరుకుతాడు. అతన్ని దైవ ప్రసాదంగా భావించి అతనికి బెర్మే (రిషబ్ శెట్టి) అని పేరు పెట్టి, పెంచి పెద్ద చేస్తారు.
ఓసారి తమ రాజ్యంలోకి అడుగు పెట్టడానికి ప్రయత్నించిన భాంగ్రా యువరాజు కులశేఖర (గుల్షన్ దేవయ్య), అతని సైనిక మూకకు తగిన బుద్ధి చెప్తాడు బెర్మే. ఆ ఘటన తర్వాత తమ సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఎలా విదేశీ వర్తకం చేస్తున్నారో, గిరిజనుల్ని వెట్టి పేరుతో ఎలా హింస పెడుతున్నారో తెలుసుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో భాంగ్రా రాజును ఎదిరించి సొంతంగా వ్యాపారం చేసేందుకు సిద్ధమవుతాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏమైంది? బెర్మే తీసుకున్న నిర్ణయం కాంతార గిరిజన తెగకు ముప్పుగా ఎందు కోసం మారింది? తదితర అంశాలతో ఈ సినిమా రూపొందింది.
'కాంతార' సినిమాలో హీరో అతని తండ్రి ఎక్కడైతే మాయమవుతారో సరిగ్గా అక్కడి నుంచే 'కాంతార చాప్టర్ 1' కథ మొదలవుతుంది. అసలు ఆ కాంతార ప్రాంతం ఏంటి? అందులోని ఈశ్వరుడి పూదోట దానిలో ఉన్న మార్మిక బావి వెనకున్న దైవిక రహస్యాలేంటి? పంజుర్లి, గులిగ తదితర దైవిక గణాల వెనకున్న కథేంటి? తదితర మూలాల్ని అన్వేషిస్తూ ఈ ప్రీక్వెల్ కథ సాగుతుంది. ఈ సినిమా కోసం రిషబ్ సృష్టించుకున్న కొత్త ప్రపంచం ప్రేక్షకుల్ని ఓ కొత్త లోకంలోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడుతుంది. సినిమా తొలి 20నిమిషాల్లో కాంతార గిరిజన తెగల జీవితాల్ని, రాజు అణచివేతల్ని ఆసక్తికరంగా పరిచయం చేశారు. వీటిలో ఈశ్వరుడి పూదోటలోని బావి నేపథ్యంగా వచ్చే సీక్వెన్స్ అక్కడ పరిచయమయ్యే ఈశ్వర గణాల కథ థ్రిల్ను పంచే విధంగా ఉంటుంది. హీరో రాజును ఎదిరించి సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారానికి సిద్ధపడటం కథను మలుపు తిప్పుతుంది.
