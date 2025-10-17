ETV Bharat / entertainment

రూ.700 కోట్ల క్లబ్​లోకి కాంతార- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వసూళ్లు ఎంతంటే?

రికార్డు స్థాయిలో కాంతార వసూళ్లు- రెండో సినిమాగా అరుదైన రికార్డు

Kantara Chapter 1
Kantara Chapter 1 (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 3:23 PM IST

Kantara Chapter 1 : ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రిషభ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్‌1 కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. రిషభ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 02న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మరో అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది. విడుదలైన రెండు వారాల వ్యవధిలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.717 కోట్లకు పైగా (గ్రాస్‌) వసూళ్లు సాధించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్​ షేర్ చేసింది. కాగా, ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అదిరే వసూళ్లు సాధించింది. ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి ఈ చిత్రం రూ.105 కోట్లకు పైగా సంపాదించినట్టు సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ క్రమంలోనే కాంతార ఛాప్టర్ 1 పలు ఘనతలు సాధించింది. ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ బుక్‌మై షోలో 24 గంటల్లో 1.28 మిలియన్లకు పైగా టికెట్లు అమ్ముయ్యాయి. ఇది ఈ ఏడాది అన్ని సినిమాలకంటే అత్యధికం. అలాగే తొలి రోజే రూ.89 కోట్లు+ వసూళ్లతో కన్నడ ఇండస్ట్రీలోనూ రికార్డు సృష్టించింది.

కన్నడలో రెండో స్థానం
కాగా, రూ.700 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోవడంతో కన్నడ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించి రెండో సినిమాగా కాంతార అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ లిస్ట్​లో ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కించిన కేజీఎఫ్ ఛాప్టర్ 2 (రూ.1200+ కోట్లు) తొలి స్థానంలో ఉంది.

2025లోనూ రెండో సినిమాగా!
అలాగే ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాల్లో కాంతార రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. రూ.800+ కోట్లతో ఛావా సినిమా టాప్​లో ఉంది. బాలీవుడ్ హీరో విక్కీ కౌశల్, రష్మిక మంధన్నా కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 14న రిలీజై భారీ విజయం దక్కించుకుంది. ఈ సినిమాను లక్ష్మన్ ఉటేకర్ తెరకెక్కించారు. ఇక ఆ సినిమా తర్వాత కాంతారనే ఈ ఏడాది ఈ రేంజ్​లో వసూళ్లు సాధిస్తోంది. లాంగ్ రన్​లో ఛావాను కూడా బ్రేక్ చేసి రూ.1000 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయినా ఆశ్చర్యం అక్కర్లేదు!

KANTARA CHAPTER 1
KANTARA CHAPTER 1

