'ధురంధర్ 2తో సౌత్ఇండస్ట్రీ సంగతి అంతే!'- RGV సంచలన వ్యాఖ్యలు
ధురంధర్ 2పై ఆర్జీవీ కీలక వ్యాఖ్యలు- బాహుబలి ఫ్రాంచైజీతో పోలిక- రూ. 2000 కోట్లు వసూల్ చేస్తే ఆ ఇండస్ట్రీల సంగతి అంతేనట!
Published : March 11, 2026 at 3:48 PM IST
RGV On Dhurandhar 2 : భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ రికార్డుల వేట కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా సౌత్ సినిమాలు బాలీవుడ్ను అధిగమిస్తూ భారీ వసూళ్లను రాబడుతున్న తరుణంలో, సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దుమారం రేపుతున్నాయి. త్వరలో రానున్న ఆ సినిమాపై ఆర్జీవీ గట్టి నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆ సినిమా విడుదలైతే సౌత్ సినిమాల జోరుకు బ్రేకులు పడటం ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. అసలు ఒక బాలీవుడ్ సినిమా, మొత్తం సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఎలా దెబ్బతీస్తుంది? ఆర్జీవీ ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు? అనే విషయాలు ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
రూ. 2000 కోట్ల క్లబ్- సౌత్ సినిమాలకు ముప్పు?
ధురంధర్ పార్ట్ 1 విడుదలై భారీ విజయాన్ని అందుకున్నప్పటి నుంచి ఆర్జీవీ ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రశంసిస్తూనే ఉన్నారు. లేటెస్ట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఒకవేళ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1500 నుంచి 2000 కోట్ల వసూళ్లను సాధిస్తే, ఇక సౌత్ సినిమాలు మరుగున పడిపోతాయని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమాలు దేశవ్యాప్తంగా రాజ్యమేలుతున్న తరుణంలో, భారీ వసూళ్లతో వాటిని ధురంధర్ 2 వెనక్కి నెట్టేస్తుందని ఆయన బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఈ అంచనాలు గనుక నిజమైతే భారతీయ సినిమా మార్కెట్ సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది.
పాత పద్ధతికి స్వస్తి!
సౌత్ సినిమాలపై ఆర్జీవీ విమర్శలు చేయడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడి యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ. సౌత్ సినిమాలు ఇంకా పాత పద్ధతుల్లోనే రూపొందుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. గాలిలో ఎగిరి తన్నడం, నేచురల్గా లేని ఫైట్ సీక్వెన్స్లు ఇకపై చెల్లవని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదిత్య ధర్ రూపొందిస్తున్న ధురంధర్ 2 లో యాక్షన్ సీన్లు చాలా సహజంగా, వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటాయని, ఇది భారతీయ సినిమాల్లో యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చేసే విధానాన్ని మార్చేస్తుందని ఆర్జీవీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
బాహుబలితో పోలిక- ఒకే కథ రెండు భాగాలుగా
ధురంధర్ 2 ఒక ఫ్రాంచైజీ మాత్రమే కాదని, ఇది రాజమౌళి రూపొందించిన 'బాహుబలి' సినిమాల మాదిరిగా ఉంటుందని వర్మ పోల్చారు. అంటే, ఒకే కథను రెండు భాగాలుగా చీల్చి షూట్ చేశారని, దీనివల్ల ప్రేక్షకులు మొదటి భాగంలోని క్యారెక్టర్లతో ఇప్పటికే బాగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారని వివరించారు. పార్ట్ 1 తో పోలిస్తే పార్ట్ 2 కి భారీ బిజినెస్ జరుగుతుందని, ఇప్పటికే సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో ప్రమోట్ చేస్తున్నారని తెలిపారు.
ట్రైలర్పై ఆర్జీవీ ప్రశంసల వర్షం
ఇటీవల విడుదలైన 'ధురంధర్ 2' ట్రైలర్ను చూసిన ఆర్జీవీ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆదిత్య ధర్ను గట్టిగానే పొగిడారు. "ఈ ట్రైలర్ వేరే లెవల్, ఆదిత్య ధర్ రివెంజ్ మూడ్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు" అంటూ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది. రణ్వీర్ సింగ్ నటన, సినిమా మేకింగ్ వాల్యూస్ బాలీవుడ్కు పూర్వ వైభవం తెస్తాయని వర్మ గట్టిగా చెబుతున్నారు.
This is STRATOSPHERIC LEVEL .. @AdityaDharFilms is on a RAMPAGE of REVENGE #Dhurandhar2 https://t.co/UXOO504Xtl— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 7, 2026
భారీ తారాగణం-రణ్వీర్ సింగ్ విశ్వరూపం
రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్ మాధవన్ వంటి భారీ స్టార్ కాస్ట్ ఉంది. ఇంతటి హేమాహేమీలు ఒకే సినిమాలో ఉండటం ఈ చిత్రానికి అతిపెద్ద బలం. ఆదిత్య ధర్ తన గత చిత్రాల మాదిరిగానే ఇందులో కూడా హై లెవల్ టెక్నికల్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రం మార్చి 19న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఆర్జీవీ అన్నట్లుగా ఈ సినిమా సౌత్ సినిమాల జోరుకు అడ్డుకట్ట వేస్తుందో లేదో తెలియాలంటే విడుదల వరకు వేచి చూడాలి.
ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రిలీజ్- పార్ట్ 1కు మించిన స్పై యాక్షన్