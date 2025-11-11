ETV Bharat / entertainment

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

'చికిరి చికిరి' సాంగ్‌పై ఆర్జీవీ సంచలన ట్వీట్- హీరోను 'ఎలివేట్' చేయడమే సినిమా అసలు లక్ష్యం అన్న వర్మ

Ram Gopal Varma About Peddi
Ram Gopal Varma About Peddi (Ram Gopal Varma X Post, Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 12:57 PM IST

Ram Gopal Varma About Peddi : సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ రామ్ గోపాల్ వర్మ. అలాంటి ఆర్​జీవీ, ఇప్పుడు గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' టీమ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా 'చికిరి చికిరి' పాట గురించి ఆయన చేసిన ఒక ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కేవలం పాట బాగుందని చెప్పడమే కాదు, అసలు సినిమా ఎలా తీయాలో, హీరోను ఎలా చూపించాలో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబును చూసి నేర్చుకోమంటూ క్లాస్ పీకారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

అసలు మ్యాటర్- హీరో ఎలివేషన్!
సినిమాలో డైరెక్షన్, మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ ఇలా ఏ టెక్నికల్ అంశమైనా దాని అసలు ఉద్దేశం ఒక్కటే, హీరోను ఎలివేట్ చేయడం అని వర్మ గట్టిగా చెప్పారు. చాలా కాలం తర్వాత 'పెద్ది'లోని 'చికిరి చికిరి' పాటలో రామ్ చరణ్‌ను ఆ రేంజ్‌లో చూశానని అన్నారు. చరణ్ ఈ పాటలో "రా, రియల్, ఎక్స్‌ప్లోజివ్‌"గా కనిపించారని కితాబిచ్చారు. ఈ పాట చూశాక, సినిమా క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటో తనకు మళ్లీ గుర్తొచ్చిందని వర్మ తన స్టైల్‌లో చెప్పారు.

వందల మంది డ్యాన్సర్లు వద్దు!
ఈ పాటలో ఆర్​జీవీకి నచ్చిన అసలు సిసలు పాయింట్ వేరే ఉంది. ఈ క్రెడిట్ మొత్తం ఆయన డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబుకే ఇచ్చారు. "బుచ్చిబాబుకు నా అభినందనలు. ఒక స్టార్ ఎప్పుడు హైలెట్ అవుతాడో నీకు తెలిసింది" అని పొగిడారు. "అనవసరమైన భారీ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ హడావుడి, వందల మంది డ్యాన్సర్ల మధ్య హీరోను ఎలివేట్ చేయడం వంటివి లేకుండా నువ్వు హీరోను పర్ఫెక్ట్​గా చూపించావు. నీ ఫోకస్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడే పెట్టావు. ఆ స్టార్ మీదే!" అంటూ ఆర్​జీవీ దండం పెట్టేశారు.

ఇది ఇండస్ట్రీకి చురకనా?
ఆర్​జీవీ ట్వీట్‌ను పైపైన చూస్తే పొగడ్తలా ఉన్నా, లోతుగా చూస్తే ఇది ప్రస్తుత ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్‌కు గట్టి చురక లాంటిదే అనే కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్న పాన్ ఇండియా పాటల్లో, హీరో కంటే ఎక్కువగా భారీ సెట్టింగులు, వందల మంది ఫారిన్ డ్యాన్సర్లు, గ్రాఫిక్స్‌తో నింపేస్తున్నారు. ఈ హడావుడిలో అసలు హీరో ఎలివేషన్, అతని స్వాగ్ మిస్ అవుతున్నాయని ఆర్​జీవీ అభిప్రాయం. బుచ్చిబాబు మాత్రం ఆ తప్పు చేయకుండా, పూర్తి ఫోకస్‌ను రామ్ చరణ్ మాస్ యాక్టింగ్, డ్యాన్స్ మీదే పెట్టి సక్సెస్ అయ్యాడని వర్మ చెప్పకనే చెప్పారు.

గ్లోబల్ రచ్చ- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ
'చికిరి చికిరి' పాట ఇప్పటికే గ్లోబల్ సెన్సేషన్ అయ్యింది. ఏకంగా 13 దేశాల్లో యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది. ఏ.ఆర్. రెహమాన్ ఇచ్చిన రూరల్ బీట్, రామ్ చరణ్ ఊరమాస్ స్టెప్పులు ఫ్యాన్స్‌కు కిక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ పాట గురించి స్వయంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంత పాజిటివ్‌గా, అనలిటికల్‌గా ట్వీట్ చేయడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ రావడం 'పెద్ది' టీమ్‌కు పెద్ద బూస్ట్ ఇచ్చింది.

