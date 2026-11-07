విజువల్ వండర్ 'రామాయణం' - ఆడియెన్స్కు ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ ఫీల్ అందుతోందా?
Ramayana IMAX : షూటింగ్ మొదలైనప్పటి నుంచే ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్పై చూపించాలనే కోణంలో తీసిన భారతీయ తొలి సినిమా రామాయణం. మరి ఇప్పుడు థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న ఈ చిత్రం ఐమ్యాక్స్ అనుభూతినిస్తుందా?
Published : November 7, 2026 at 9:05 AM IST
'మన చరిత్ర- మన నిజం. రామాయణం సినిమాను ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో అనుభూతి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. రామ- రావణ యుద్ధాన్ని గ్రాండ్ విజువల్స్తోచూడండి' అని గతేడాది నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. రూ.4 వేల కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో మన చరిత్ర ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసేలాగా రామాయణం చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు అప్పుడు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా భారత సినీ చరిత్రలో ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో చిత్రీకరిస్తున్న తొలి సినిమా కూడా ఇదే అని చెప్పారు. దీంతో రామాయణంపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి. ఆ తర్వాత మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కూడా ఆ స్థాయిలోనే ఉండడంతో ప్రేక్షకులు ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేందుకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూశారు. ఇక రెండు రోజుల కిందటే ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. మరి మేకర్స్ చెప్పినట్లుగా భారతీయ ప్రేక్షకులు ఆ ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? దీని అనుభూతిపొందుతున్నారా? చూద్దాం!
ఐమ్యాక్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా తీయడం అంటే?
'రామాయణం' సినిమాను రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో తెరకెక్కించి తర్వాత ఐమ్యాక్స్ వెర్షన్లోకి మార్చలేదు. షూటింగ్ మొదలైనప్పటి నుంచే పెద్ద స్క్రీన్పై విజువల్స్ ఎలా కనిపించాలి అన్నది పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే షూటింగ్ సమయంలోనే ఐమ్యాక్స్కు అనుమతించిన స్పెషల్ డిజిటల్ కెమెరాలను ఉపయోగిస్తారు. సీన్లో ఎంత భాగం కనిపించాలి, ఫ్రేమ్ ఎలా ఉండాలి, పెద్ద స్క్రీన్పై విజువల్ ఎలా కనిపించాలి అన్నది ముందే నిర్ణయిస్తారు. 'రామాయణం'లో యుద్ధ సన్నివేశాలు, భారీ సెట్టింగులు, లొకేషన్స్, దేవతలు- రాక్షసుల ప్రపంచం ఉండడంతో ఈ విధానం బాగా ఉపయోగపడింది. కొన్ని ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్స్లో నార్మల్ వెర్షన్తో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ విజువల్ కూడా కనిపించొచ్చు.
A legend comes to life in IMAX 🏹 RAMAYANA: RISE OF A LEGEND - now playing in IMAX worldwide. Get tickets now. https://t.co/U8Hix9iMBc https://t.co/wvdqKu2xWN— IMAX (@IMAX) November 4, 2026
అన్ని IMAX థియేటర్లు ఒకేలా ఉండవు
ఇక్కడే ఎక్కువ మందికి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. టికెట్పై IMAX అని ఉన్నంత మాత్రాన ప్రతి థియేటర్లో ఒకే రకమైన ప్రొజెక్టర్ లేదా ఒకే సైజు స్క్రీన్ ఉండదు. కొన్ని చోట్ల డిజిటల్ ఐమ్యాక్స్ ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల లేజర్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది. థియేటర్ను బట్టి స్క్రీన్ సైజు, పిక్చర్ క్వాలిటీ, సౌండ్ సిస్టమ్ మారుతాయి. అందుకే ఒక థియేటర్లో చూసిన ఐమ్యాక్స్ అనుభవం, మరో థియేటర్లో చూసిన దానితో పూర్తిగా ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. 'రామాయణం' మాత్రం ఈ ఫార్మాట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన తొలి భారతీయ సినిమాగా అధికారిక గుర్తింపు పొందింది.
ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి?
మన దేశంలో ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్స్ సంఖ్య ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతోంది. పీవీఆర్ ఐనాక్స్ నెట్వర్క్లో ప్రస్తుతం 27 ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. నవంబర్ 5న జైపుర్ పసిఫిక్ మాల్లో కొత్త ఐమ్యాక్స్ ఆడిటోరియం కూడా ప్రారంభమైంది. అక్కడ 4కే లేజర్ ప్రొజెక్షన్, డాల్బీ సరౌండ్ సౌండ్, కొత్త తరం 3డీ టెక్నాలజీ ఏర్పాటు చేశారు. అంటే పెద్ద నగరాల్లో మంచి ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్స్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అయితే దేశంలోని ప్రతి పట్టణంలో ఈ సదుపాయం లేదు. చాలా మంది ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ నార్మల్ మల్టీప్లెక్స్ లేదా సింగిల్ స్క్రీన్లలోనే సినిమా చూస్తున్నారు.
A legend comes to life in IMAX 🏹 RAMAYANA: RISE OF A LEGEND - now playing in IMAX worldwide. Get tickets now. https://t.co/U8Hix9iMBc https://t.co/wvdqKu2xWN— IMAX (@IMAX) November 4, 2026
'రామాయణం' కోసం 150 స్క్రీన్స్ అప్గ్రేడ్
ఈ సినిమా కోసం పీవీఆర్ ఐనాక్స్ 150కి పైగా స్క్రీన్స్ను 3డీ ప్రొజెక్షన్కు అప్గ్రేడ్ చేసినట్లు తెలిపింది. అంటే ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్ లేని చోట కూడా మంచి 3డీ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేశారు. 'రామాయణం'లాంటి విజువల్ సినిమా విషయంలో థియేటర్లో ఉన్న ప్రొజెక్టర్, స్క్రీన్, సౌండ్ అన్నీ అనుభవాన్ని మార్చేస్తాయి. ఐమ్యాక్స్లో చూసేవారికి ఒక రకమైన ప్రెజెంటేషన్ దొరికితే, 3డీ లేదా నార్మల్ స్క్రీన్లో చూసేవారికి మరో రకంగా ఉంటుంది. సినిమా కంటెంట్ ఒక్కటే అయినా చూపించే విధానం మాత్రం ఒకేలా ఉండదు.
Whosoever made this guide thanks to them… now you all can see how formats don’t really matter in Christopher Nolan movies… each frame in this image showing the most important information in a 35mm frame as well, while 70mm does have some extra image… it doesn’t really give you anything more substantial to the story compared to 35mm. Crux is, be it scope or IMAX, Nolan movies feel good in every cinema; that’s how good his framing is. I have watched #Oppenheimer in two scope screens and two IMAX screens, and I can say I didn’t miss out on anything in scope screens. Please don’t fall for this format or that format, this cinema or that cinema. Choose whatever is near, choose whatever is at least 4K Laser, and choose whatever is cheaper. Enjoy the movie #TheOdyssey and not formats.— Parth Chaturvedi (@_mrchaturvedi) July 16, 2026
మరి మనకు దొరికేది ఏంటి?
ఇండియాలో ఐమ్యాక్స్లో 'రామాయణం' చూసే ప్రేక్షకులకు పెద్ద స్క్రీన్, మెరుగైన సౌండ్, ఐమ్యాక్స్ కోసం ప్లాన్ చేసిన ఫ్రేమింగ్ లభిస్తాయి. లేజర్ ప్రొజెక్షన్ ఉన్న థియేటర్లలో పిక్చర్ మరింత షార్ప్గా, బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది. డిజిటల్ ఐమ్యాక్స్లో కూడా నార్మల్ స్క్రీన్తో పోలిస్తే పెద్ద ప్రెజెంటేషన్ దొరుకుతుంది. అందుకే 'IMAX' అనే పేరు ఒక్కటే చూసి అన్ని థియేటర్లలో ఒకే అనుభవం వస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటే. ఏ థియేటర్లో ఏ ప్రొజెక్షన్ ఉంది? అన్నదాని మీద తేడా ఉంటుంది. భారతీయ సినిమాల్లో ఐమ్యాక్స్ కోసం షూటింగ్ నుంచే ప్లాన్ చేసిన తొలి సినిమా 'రామాయణం'. దీనికోసం థియేటర్ల వైపు కూడా ముందుగానే ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే స్క్రీన్లను అప్గ్రేడ్ చేశారు.
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