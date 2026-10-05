'ఆదర్శ కుటుంబం'! మళ్లీ వాయిదా- దసరా రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లేనా?
వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ ఆదర్శ కుటుంబంపై కొత్త ప్రచారం- దసరా రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లు వార్తలు- వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయా?
Published : October 5, 2026 at 10:33 AM IST
Aadarsha Kutumbam Release Date : విక్టరీ వెంకటేశ్ - త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా రిలీజ్ గురించి తాజాగా కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేసిన విధంగా ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 09న రావడం లేదని, విడుదల మరోసారి వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. అయితే ఈ వాయిదా గురించి చిత్ర బృందం అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యం అవుతుండడం, మరికొన్ని కారణాలతో మేకర్స్ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇన్సైట్ టాక్.
తొలిసారి వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కలయికలో రానుండడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై తొలి నుంచీ అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాను 2026 వేసవికి తీసుకున్నారనున్నట్లు మేకర్స్ మొదట ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 02కు మార్చారు. ఇక రీసెంట్గా మరోసారి పోస్ట్పోన్ చేస్తూ ఇదే నెల 09కి తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అక్టోబర్ 09న టార్గెట్గా పెట్టుకొనే మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ సహా పలు ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటున్నారు.అయితే మూవీకి అనుకున్నంత బజ్ రావడం లేదని, అలాగే అక్టోబర్ 09న బాక్సాఫీస్ వద్ద కాంపిటీషన్ నెలకొనడంతో మరోసారి పోస్ట్చేసే ఆలోచనలో మేకర్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం.
కొత్తగా రెండు తేదీలు
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న టాక్ ప్రకారం, ఈనెల 16న లేదా 30న సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట! అయితే అదే వారంలో రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2', విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' కూడా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'జైలర్ 2' చిత్రాన్ని నిర్మాత నాగవంశీనే స్వయంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుండడంతో ఆరోజున ఈ సినిమా వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక చర్చల్లో ఉన్న మరో తేదీ అక్టోబర్ 30. ఇదే తేదీని ఫిక్స్ చేసుకుంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను చాలా టైమ్ దొరికినట్లే. అలాగే అప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద కాంపిటీషన్ కూడా లేదు. అందుకే మేకర్స్ మరోసారి సినిమా వాయిదా వేసి క్వాలిటీ ఔట్పుట్ ప్రేక్షకులకు అందించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రెండు తేదీలు ప్రస్తుతానికి ప్రచారంలోనే ఉన్నాయి. వీటిపై చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.
ట్రైలర్కు ఒక్క రోజే
అక్టోబర్ 6న ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం జరగనుంది. దీనికి ఇంకా ఒక్కరోజే టైమ్ ఉంది. ఒకవేళ అనుకున్న సమయానికే ట్రైలర్ విడుదల జరిగితే మాత్రం, చిత్ర బృందం ఇంకా అక్టోబర్ 9నే సినిమాను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుందని భావించవచ్చు. ఒకవేళ ట్రైలర్ విడుదల ఆలస్యం అయితే మాత్రం, సినిమా వాయిదా పడుతుందన్న ఊహాగానాలు మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. మరి ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి!
కాగా, తొలిసారి త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో వెంకటేశ్ హీరోగా సినిమా వస్తుంది. గతంలో వెంకటేశ్ 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరీ' సినిమాలు త్రివిక్రమ్ డైలాగ్ రైటర్గా మాత్రమే పని చేశారు. ఈసారి పూర్తి స్థాయిలో దర్శకుడిగా సినిమా తెరకెక్కించారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జాన్రాలో ఇది రూపొందింది. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్లో వెంకీ కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీ మ్యాన్లో ఆడియెన్స్ను మరోసారి అలరించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమాలో శ్రీనిధి శెట్టి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. నివేదా పేతురాజ్, నారా రోహిత్, పూజిత పొన్నాడ తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. డింపుల్ హయాతి స్పెషల్ సాంగ్లో ఆడిపాడింది. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రూపొందింది.
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