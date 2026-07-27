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హీరోయిన్ లేకుండానే 'బన్నీ లోకేశ్' సినిమా- టాలీవుడ్​లో కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారా?

అల్లు అర్జున్- లోకేశ్ కనగరాజ్ సినిమాపై కొత్త ప్రచారం- టాలీవుడ్​లో ట్రెండ్ మార్పునకు బన్నీ శ్రీకారం!

Allu Arjun - Lokesh Kanagaraj
Allu Arjun - Lokesh Kanagaraj (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 7:50 PM IST

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Allu Arjun Lokesh Movie Heroine : అల్లు అర్జున్ - లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబోలో తెరకెక్కనున్న సినిమాపై మరో కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. ఇటీవల ఇందులో ఫీమేల్ లీడ్​ కోసం పూజా హెగ్డేను మేకర్స్ సంప్రదించారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు లోకేశ్ ప్లాన్ మార్చుకున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో అసలు హీరోయిన్ పాత్రనే ఉండదని ఇండస్ట్రీ సర్కిల్​లో టాక్ వినిపిస్తోంది. దీనికి బన్నీ కూడా ఓకే చెప్పారని సమాచారం. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే తెలుగు సినిమాలో కొత్త ట్రెండ్​ షురూ అయినట్లే!

టాలీవుడ్​లో కొత్త ట్రెండ్
హీరో- హీరోయిన్ లవ్ ట్రాక్, డ్యూయెట్ సాంగ్స్, రొమాన్స్ సీన్స్ ఈ అంశాలు ఎప్పుట్నుంచో తెలుగు సినిమాల్లో కీలకంగా ఉంటున్నాయి. బన్నీ కెరీర్​లో కూడా ఇలాంటివి చాలానే చేశారు. అయితే లోకేశ్ మాత్రం ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్​లో కొత్త ట్రెండ్​కు శ్రీకారం చుట్టాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అసలు హీరోయిన్ పాత్ర లేకుండా పూర్తిగా యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్, హీరో ఎలివేషన్స్​, సస్పెన్స్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ సీన్స్​తోనే సినిమా చేయాలని లోకేశ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట.

వాళ్లకు పాతదే!
అయితే హీరోయిన్ లేని సినిమా మనకు కొత్తగా అనిపించినా, కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు, డైరెక్టర్ లోకేశ్​కు మాత్రం ఇది పాత ఫార్ములానే. ఆయన స్వయంగా దర్శకత్వం వహించిన విక్రమ్, ఖైదీ సినిమాల్లో ఫీమేల్ లీడ్స్ రాసుకోలేదు. హీరోయిన్లను పెట్టకుండానే ఆ రెండు సినిమాలను సక్సెస్​ఫుల్​గా తీశారు. ఈ సినిమాలు బ్లాక్​బస్టర్లుగా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు ఆయనకు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ ఉన్న ఫుల్ మాస్ హీరో దొరికారు. అందుకే అదే ఫార్ములాను ఇప్పుడు బన్నీ సినిమాకు కూడా ఫాలో అవ్వాలని ఆయన అనుకుంటున్నరని తెలుస్తోంది.

ప్రయోగాలకు రెడీ
కొద్ది రోజులుగా మన హీరోల ఆలోచనా విధానం కూడా మారింది. ఇంతకాలం తమ పాత్ర ఇలాగే ఉండాలి అనే ధోరణిలో కొందరు హీరోలు ఉండేవారు. కానీ కొత్తదనం కోరుకుంటున్న ప్రేక్షకుల కోసం మనోళ్లు కూడా దర్శకులు చెప్పే ప్రయోగాలకు సై అంటున్నారు. కథ డిమాండ్ మేరకు డీగ్లామర్ రోల్స్​, పాత్రలో లోపం ఉన్న క్యారెక్టర్​, ఏదైనా సరే ఒకే చెప్పేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పక్కా కమర్షియల్ హీరోకు, హీరోయిన్ లేకుండా చేసేది కూడా అలాంటి ఒక ప్రయత్నమే అవుతుందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందుకే బన్నీ కూడా దీనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం!

మార్పు మొదలైనట్లేనా?
తెలుగులో తెరకెక్కిన కొన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్​ పాత్రలే కీలకంగా ఉన్నాయి. కథ ఆ పాత్ర చుట్టే తిరిగిన చిత్రాలూ ఉన్నాయి. మధ్య మధ్యలో పాటలు, డ్యాన్స్​లతో సినిమాను కాస్త కలర్​ఫుల్​గా మార్చేవారు. ఇప్పుడు లోకేశ్ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా కంప్లీట్ హీరో ఎలివేషన్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతోనే తీయనున్నాడని ప్రచారం జరగడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. పైగా లోకేశ్ సక్సెస్​ రేట్ మెరుగ్గా ఉండడంతో, బన్నీ ఫ్యాన్స్​ కూడా ధీమాగా ఉంటారు. ఆయనపై నమ్మకంతో సినిమాలో డ్యూయెట్లు, రొమాన్స్ లేకున్నా ఒప్పుకుంటారు. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే మాత్రం ఈ ప్రయత్నంతో టాలీవుడ్​లో మార్పు మొదలైనట్లే అని చెప్పవచ్చు!

ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ స్కేల్​లో నిర్మిస్తుంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో కాంబోను ఫిక్స్​ చేస్తూ మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్​కు విశేష స్పందన వచ్చింది. ఇందులోని బీజీఎమ్ అదిరిపోయిందని కామెంట్లు వచ్చాయి. అయితే ఈ వీడియోతో కాంబోను కన్ఫర్మ్ చేయడమే కాకుండా సినిమా నేపథ్యం గురించి కూడా క్లూ ఇచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. కొంతమంది దీనిని డీకోడ్ కూడా చేశారు. కానీ లోకేశ్ మాత్రం కథ బయటకు తెలియకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని ఆయనకు పేరుంది. 'AA23' వర్కింగ్ టైటిల్​తో త్వరలోనే ఇది పట్టాలెక్కనుంది.

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