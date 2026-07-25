'విజయ్ వచ్చేశాడు- ఇప్పుడు ఫోకస్ కొడుకుపైనే'- 'సిగ్మా' మళ్లీ వాయిదానా?
సిగ్మా రిలీజ్ విషయంలో తప్పిన మేకర్స్ అంచనాలు- జులై 31న విడుదల చేయడమే బెటర్ అంటున్నకోలీవుడ్ వర్గాలు!
Published : July 25, 2026 at 7:34 PM IST
Sigma Movie vs Jananayagan : జననాయగన్ సినిమాతో విజయ్ ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు రిలీజైన ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక అభిమానులు, ప్రేక్షకుల కళ్లన్నీ ఇప్పుడు విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్పై పడ్డాయి. ఆయన తెరకెక్కించిన తొలి సినిమా సిగ్మా ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది? ఈ చిత్రంతో ఆయన ఎంతమేర ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటాడనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఈ క్రమంలో సిగ్మా రిలీజ్పై కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది.
తెలుగు హీరో సందీప్ కిషన్ హీరోగా జేసన్ సంజయ్ సిగ్మా మూవీని తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడింది. అయితే రెండు నెలల కిందటే మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. జులై 31న తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే మేకర్స్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేశారు. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించినప్పుడు, జేసన్ తండ్రి విజయ్ జననాయగన్ సెన్సార్ కూడా అవ్వలేదు. దీంతో ఈ సినిమాతో ఎలాంటి పోటీ ఉంటుందని ఆ మేకర్స్ ఊహించి ఉండరు.
కానీ ఇటీవల జననాయగన్కు సెన్సార్ క్లియర్ అవ్వడం, రిలీజ్ అవ్వడం అన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. అయితే జులై 23న జననాయగన్ రిలీజ్ అనగానే సిగ్మా మేకర్స్ ఆలోచనలో పడ్డారని టాక్ వినిపించింది. వారం రోజుల గ్యాప్లో తండ్రి జననాయగన్, కుమారుడి సిగ్మా రిలీజ్ కానుండడం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ రేపింది. కానీ, జేసన్ తొలి సినిమా కావడంతో విజయ్తో బాక్సాఫీస్ క్లాష్ ఎందుకని? రేస్ నుంచి తప్పుకోవాలని సిగ్మా మేకర్స్ భావించినట్లు తెలిసింది. అందుకే జులై 31 నుంచి ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్కు షిఫ్ట్ అవ్వాలని ఇటీవల డిసైడ్ అయినట్లు టాక్ వినిపించింది.
అంచనాలు తప్పాయా?
జననాయగన్ విజయ్ ఆఖరి సినిమా కాబట్టి బాక్సాఫీస్ వద్ద కనీసం మూడు వారాలైనా ఆ సినిమా జోరు ఉంటుందని సిగ్మా మేకర్స్ అనుకున్నారు. అందుకే తమ చిత్రాన్ని వాయిదా వేసుకునే అవకాశాలను పరీలిస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చూస్తుంటే, ఆ ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. జననాయగన్కు మిక్స్డ్ టాక్ రావడం వల్ల ఇది ఈ వీకెండ్ దాటితే పెద్దగా ప్రభావం చూపించదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ పరిస్థితుల్లో సిగ్మా జులై 31నే విడుదల చేస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి. వచ్చే వీకెండ్ను సిగ్మా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా విజయ్ కొడుకు కావడంతో అటెన్షన్ కూడా అతడిపై ఉంటుందని, అందుకే జేసన్కు ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని, దీనిని అస్సలు మిస్ చేసుకోకూడదని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
లోకేశ్తో ఢీ
కానీ, సిగ్మాను మేకర్స్ సెప్టెంబర్కు వాయిదా వేశారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వచ్చే నెల 07న లోకేశ్ కనగరాజ్ చిత్రం 'డీసీ' (DC), వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' రిలీజ్ కానున్నాయి. అందుకే ఆ టైమ్లో రిలీజ్ చేయడం కెరెక్ట్ కాదని మేకర్స్ అనుకున్నారట! అందుకే సేఫ్గా ఉంటుందని సిగ్మాను సెప్టెంబర్కు షిఫ్ట్ చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై మాత్రం అధికారికంగా కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది!
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