మెగా ఫ్యాన్స్కు క్రేజీ న్యూస్- పెద్దిలో 'మున్నాభాయ్' వాయిస్- థియేటర్లలో విజిల్స్ పక్కా!
పెద్ది నుంచి క్రేజీ న్యూస్- పెద్దిలో మున్నాభాయ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ కానుందా?
Published : May 17, 2026 at 1:52 PM IST
Peddi Munna Bhai Voice : రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో మెగా అభిమానులు భారీ ఎత్తున సంబరాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 04న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇది అభిమానులకు డబుల్ జోష్నిస్తుంది. అదేంటంటే?
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ ఫేమ్ దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'మీర్జాపుర్' అనే హిందీ వెబ్సిరీస్తో పరిచయం అయ్యారు. ఈ సిరీస్లో ఆయన నటన కంటే డైలాగులు, మాటలకే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు. దీంతో ఆయనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫుల్ ఫేమ్ వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో లక్షల్లో మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి. దీంతో పెద్ది సినిమాలో దివ్యేందు నటిస్తున్నారని తెలియగానే ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి పెరిగిపోయింది.
అయితే మీర్జాపుర్లోని మున్నాభాయ్ పాత్ర మ్యాజిక్ను తమ సినిమాలోనూ రిపీట్ చేయాలని పెద్ది మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఆ సిరీస్లో దివ్యేందుకు ప్రముఖ డబ్బింగ్ కళాకారుడు బాలు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. ఆ వాయిస్కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. స్క్రీన్పై విజువల్స్కు ఆ వాయిస్కు కరెస్ట్ సెట్ అయ్యింది. బాలు వాయిస్లోని డైలాగులు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో పెద్ది సినిమాలోనూ బాలుతోనే దివ్యేందు పాత్రకు వాయిస్ ఓవర్ ఇప్పించారని తెలిసింది.
Say Hi to #Rambujji 💥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) May 15, 2026
The GAME is about to start!
watch @divyenndu in the world of #PEDDI ❤️🔥#PEDDITrailer from May 18th 🔥
Peddi in cinemas worldwide on 4th June.#GetReadyForPeddi 💥💥 pic.twitter.com/zSFcjl5ibK
ఈ వార్త ఫ్యాన్స్కు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులలో ఎంతగానో ఫేమస్ అయిన ఆ వాయిస్ను ఈ సినిమాకు కొనసాగించడం పట్ల అభిమానులు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇక పెద్దిలో మీర్జాపుర్ మున్నాభాయ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నారు. అలాగే రామ్చరణ్- దివ్యేందు మధ్య ఎలాంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో దివ్యేందు 'రాంబుజ్జి' పాత్ర పోషించారు. ఈ పాత్ర సినిమాలో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
Here comes #Rambujji 💥 a.k.a @divyenndu— PEDDI (@PeddiMovieOffl) May 15, 2026
Catch a glimpse of his madness 💥https://t.co/pTHKCl4fg7#PEDDITrailer from May 18th 🔥
Peddi in cinemas worldwide on 4th June.#GetReadyForPeddi 💥💥 pic.twitter.com/kh2vFllaNj
కాగా, ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. ఇందులో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించింది. జగపతిబాబు, శివ రాజ్కు మార్ లాంటి స్టార్స్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించగా, స్టార్ సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు ఛాయాగ్రాహకుడిగా వ్యవహరించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్, వృద్ధి సినిమాస్ సంస్థలతో కలిసి వెంకట సతీశ్ కిలారు నిర్మించిన ఈ సినిమా జూన్ 04న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.