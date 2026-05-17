మెగా ఫ్యాన్స్​కు క్రేజీ న్యూస్- పెద్దిలో 'మున్నాభాయ్' వాయిస్- థియేటర్లలో విజిల్స్​ పక్కా!

Ram Charan- Divyendu Sharma
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 1:52 PM IST

Peddi Munna Bhai Voice : రామ్​చరణ్ పెద్ది సినిమా రిలీజ్ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో మెగా అభిమానులు భారీ ఎత్తున సంబరాలకు సిద్ధమవుతున్నారు. బుచ్చిబాబు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా వచ్చే నెల 04న గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇది అభిమానులకు డబుల్ జోష్​నిస్తుంది. అదేంటంటే?

ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ ఫేమ్ దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'మీర్జాపుర్​' అనే హిందీ వెబ్​సిరీస్​తో పరిచయం అయ్యారు. ఈ సిరీస్​లో ఆయన నటన కంటే డైలాగులు, మాటలకే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు. దీంతో ఆయనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫుల్ ఫేమ్ వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో లక్షల్లో మీమ్స్​ కూడా వచ్చాయి. దీంతో పెద్ది సినిమాలో దివ్యేందు నటిస్తున్నారని తెలియగానే ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి పెరిగిపోయింది.

అయితే మీర్జాపుర్​లోని మున్నాభాయ్ పాత్ర మ్యాజిక్​ను తమ సినిమాలోనూ రిపీట్ చేయాలని పెద్ది మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఆ సిరీస్​లో దివ్యేందుకు ప్రముఖ డబ్బింగ్ కళాకారుడు బాలు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. ఆ వాయిస్​కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. స్క్రీన్​పై విజువల్స్​కు ఆ వాయిస్​కు కరెస్ట్ సెట్ అయ్యింది. బాలు వాయిస్​లోని డైలాగులు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో పెద్ది సినిమాలోనూ బాలుతోనే దివ్యేందు పాత్రకు వాయిస్ ఓవర్ ఇప్పించారని తెలిసింది.

ఈ వార్త ఫ్యాన్స్​కు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులలో ఎంతగానో ఫేమస్ అయిన ఆ వాయిస్​ను ఈ సినిమాకు కొనసాగించడం పట్ల అభిమానులు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇక పెద్దిలో మీర్జాపుర్ మున్నాభాయ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నారు. అలాగే రామ్​చరణ్- దివ్యేందు మధ్య ఎలాంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో దివ్యేందు 'రాంబుజ్జి' పాత్ర పోషించారు. ఈ పాత్ర సినిమాలో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది.

కాగా, ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్​ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. ఇందులో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్​గా నటించింది. జగపతిబాబు, శివ రాజ్‌కు మార్ లాంటి స్టార్స్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించగా, స్టార్ సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు ఛాయాగ్రాహకుడిగా వ్యవహరించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌, వృద్ధి సినిమాస్​ సంస్థలతో కలిసి వెంకట సతీశ్‌ కిలారు నిర్మించిన ఈ సినిమా జూన్ 04న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

