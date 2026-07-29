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రెండు పార్ట్​లుగా బన్నీ 'రాకా'- ప్లాన్ మార్చిన అట్లీ- మేకర్స్ బిగ్ స్ట్రాటజీ

అల్లు అర్జున్ రాకాపై కొత్త ప్రచారం- ఒకటి కాదు రెండు పార్ట్​లుగా సినిమా రానుందని టాక్- క్యామియో కూడా!

Allu Arjun Raaka
Allu Arjun Raaka (Source : IANS, Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 4:27 PM IST

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Allu Arjun Raaka : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న'రాకా' సినిమాపై ఓ క్రేజీ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. భారీ బడ్జెట్​తో పాన్​వరల్డ్​ వైడ్​గా రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాను ఒక పార్ట్​గా కాకుండా రెండు భాగాలుగా తీసుకురావాలని మేకర్స్ డిసైడ్ అయినట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఇందుకు బలమైన కారణం కూడా ఉందంటూ చర్చ జరుగుతోంది. అదేంటంటే?

బడ్జెట్​ రికవరీ
ప్రస్తుతం ఇండియాలో సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'రాకా' కూడా ఒకటి. ఈ సినిమా ఫస్ట్​ లుక్, గ్లింప్స్​తోనే ఏ రేంజ్​లో దింపుతున్నారో మేకర్స్ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. గ్రాండ్​ విజువల్స్ కోసం హాలీవుడ్ గ్రాఫిక్స్ కంపెనీలు 'రాకా' కోసం పనిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిత్రంపై రూ.600 కోట్లకు పైగానే ఖర్చుచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సినిమాను ఒక్క భాగంలోనే తీసుకొస్తే, బడ్జెట్ రికవరీ అవ్వాలంటే అందుకు రెట్టింపు గ్రాస్ రావాల్సి ఉంటుంది. అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే బ్రేక్ ఈవెన్​లోనూ ఇబ్బందులు తప్పవు!

కాబట్టి రెండు భాగాలుగా తీసుకొస్తే, రెవెన్యూ కవర్ చేసుకోవచ్చని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పైగా రెండు భాగాలుగా వస్తే డిజిటల్ రైట్స్​కు కూడా భారీగా రిటర్న్స్​ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే 'రాకా'ను సీక్వెల్ మోడల్​లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు ఫిల్మ్ సర్కిల్​లో టాక్ వినిపిస్తుంది. కాగా, గతంలో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప', రాజమౌళి 'బాహుబలి', 'కాంతార', 'కేజీఎఫ్' సినిమాల విషయాల్లో ఈ ప్లాన్ పక్కాగా వర్కౌట్ అయ్యింది.

శరవేగంగా షూటింగ్
కాగా, ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలోపు రెండు భాగాలకు సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తి చేయాలని మేకర్స్ టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నారట. ఆ తర్వాత వరుసగా ఒకదాని తర్వాత మరొక పార్ట్​లను రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే బన్నీతో లోకేశ్ కనగరాజ్ చేస్తున్న సినిమా ఇంకా ప్రారంభం కూడా కాలేదు. ఈ లెక్కన ఈ సినిమా రావాలంటే కనీసం రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ గ్యాప్​లో 'రాకా'ను ఏడాదికి ఓ పార్ట్​ రిలీజ్ చేయాలని అట్లీ టీమ్ భావిస్తున్నట్లు టాక్. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడో!
అయితే షూటింగ్ గురించి లీకులు వస్తున్నా, సినిమా రిలీజ్ డేట్​ను మాత్రం మేకర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. వచ్చే ఏడాది ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే మొదటి నెల సంక్రాంతి సినిమాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మార్చి, ఏప్రిల్​లో 'స్పిరిట్', 'వారణాసి' రానున్నాయి. జూన్​లో ఎన్టీఆర్'డ్రాగన్' విడుదల ఉంది. ఈ లెక్కన తొలి ఆరు నెలలపై భారీ సినిమాలు కన్నేశాయి. దీంతో రాకాను 2027 సెకండ్ హాఫ్​లో తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కథేంటంటే?
'రాకా' చిత్రం రెండు విభిన్న ప్రపంచాల నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో రూపొందనుందని సమాచారం. గిరిజన, పురాణ, వేద కాలం నాటి నేపథ్యం కాగా, మరొకటి సమకాలీన ప్రస్తుత కాలానికి చెందినది. ఇది అత్యంత గొప్ప సినీ అనుభవాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుందని టాక్ ఉంది. చారిత్రక నేపథ్యం కలిగిన కథాంశంలో దీపికా పదుకొణె, జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్న కనిపిస్తారని, ప్రస్తుత కాలంలో సాగే కథలో మృణాల్ ఠాకూర్ పాత్ర ఉంటుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.

రాకాలో క్యామియో!
దీంతోపాటు మరో వార్త సినిమాపై హైప్ పెంచుతోంది. ఇందులో ఓ క్యామియో రోల్​ను అట్లీ రాసుకున్నారని, ఆ పాత్రలో బాలీవుడ్ బాద్​షా షారుక్​ ఖాన్ కనిపిస్తారని అంటున్నారు. ఆయనకు సంబంధించి షూటింగ్ త్వరలోనే ఫారిన్ దేశాల్లో చిత్రీకరిస్తారని తెలుస్తోంది. షారుక్​కు అట్లీ ఇప్పటికే జవాన్​ లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ అందించారు. ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టింది. దీంతో షారుక్- అట్లీ మధ్య మంచి ఫ్రెండ్​షిప్ ఉంది. ఆ సన్నిహిత్యంతోనే రాకాలో క్యామియో చేసేందుకు షారుక్ ఒప్పుకున్నారని తెలుస్తోంది. కానీ దీనిపైనా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. కాగా, సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సన్ పిక్చర్స్​పై ఈ సినిమాను కళానిథి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.

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