రెండు పార్ట్లుగా బన్నీ 'రాకా'- ప్లాన్ మార్చిన అట్లీ- మేకర్స్ బిగ్ స్ట్రాటజీ
అల్లు అర్జున్ రాకాపై కొత్త ప్రచారం- ఒకటి కాదు రెండు పార్ట్లుగా సినిమా రానుందని టాక్- క్యామియో కూడా!
Published : July 29, 2026 at 4:27 PM IST
Allu Arjun Raaka : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- అట్లీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న'రాకా' సినిమాపై ఓ క్రేజీ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. భారీ బడ్జెట్తో పాన్వరల్డ్ వైడ్గా రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాను ఒక పార్ట్గా కాకుండా రెండు భాగాలుగా తీసుకురావాలని మేకర్స్ డిసైడ్ అయినట్లు ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఇందుకు బలమైన కారణం కూడా ఉందంటూ చర్చ జరుగుతోంది. అదేంటంటే?
బడ్జెట్ రికవరీ
ప్రస్తుతం ఇండియాలో సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'రాకా' కూడా ఒకటి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్తోనే ఏ రేంజ్లో దింపుతున్నారో మేకర్స్ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. గ్రాండ్ విజువల్స్ కోసం హాలీవుడ్ గ్రాఫిక్స్ కంపెనీలు 'రాకా' కోసం పనిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిత్రంపై రూ.600 కోట్లకు పైగానే ఖర్చుచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సినిమాను ఒక్క భాగంలోనే తీసుకొస్తే, బడ్జెట్ రికవరీ అవ్వాలంటే అందుకు రెట్టింపు గ్రాస్ రావాల్సి ఉంటుంది. అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే బ్రేక్ ఈవెన్లోనూ ఇబ్బందులు తప్పవు!
కాబట్టి రెండు భాగాలుగా తీసుకొస్తే, రెవెన్యూ కవర్ చేసుకోవచ్చని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పైగా రెండు భాగాలుగా వస్తే డిజిటల్ రైట్స్కు కూడా భారీగా రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే 'రాకా'ను సీక్వెల్ మోడల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నట్లు ఫిల్మ్ సర్కిల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. కాగా, గతంలో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప', రాజమౌళి 'బాహుబలి', 'కాంతార', 'కేజీఎఫ్' సినిమాల విషయాల్లో ఈ ప్లాన్ పక్కాగా వర్కౌట్ అయ్యింది.
#RAAKA pic.twitter.com/BY1dzQFLY8— Allu Arjun (@alluarjun) April 8, 2026
శరవేగంగా షూటింగ్
కాగా, ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ ఏడాదిలోపు రెండు భాగాలకు సంబంధించిన షూటింగ్ పూర్తి చేయాలని మేకర్స్ టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారట. ఆ తర్వాత వరుసగా ఒకదాని తర్వాత మరొక పార్ట్లను రిలీజ్ చేయాలని భావిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే బన్నీతో లోకేశ్ కనగరాజ్ చేస్తున్న సినిమా ఇంకా ప్రారంభం కూడా కాలేదు. ఈ లెక్కన ఈ సినిమా రావాలంటే కనీసం రెండేళ్లు పట్టే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ గ్యాప్లో 'రాకా'ను ఏడాదికి ఓ పార్ట్ రిలీజ్ చేయాలని అట్లీ టీమ్ భావిస్తున్నట్లు టాక్. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడో!
అయితే షూటింగ్ గురించి లీకులు వస్తున్నా, సినిమా రిలీజ్ డేట్ను మాత్రం మేకర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. వచ్చే ఏడాది ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే మొదటి నెల సంక్రాంతి సినిమాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మార్చి, ఏప్రిల్లో 'స్పిరిట్', 'వారణాసి' రానున్నాయి. జూన్లో ఎన్టీఆర్'డ్రాగన్' విడుదల ఉంది. ఈ లెక్కన తొలి ఆరు నెలలపై భారీ సినిమాలు కన్నేశాయి. దీంతో రాకాను 2027 సెకండ్ హాఫ్లో తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కథేంటంటే?
'రాకా' చిత్రం రెండు విభిన్న ప్రపంచాల నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో రూపొందనుందని సమాచారం. గిరిజన, పురాణ, వేద కాలం నాటి నేపథ్యం కాగా, మరొకటి సమకాలీన ప్రస్తుత కాలానికి చెందినది. ఇది అత్యంత గొప్ప సినీ అనుభవాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుందని టాక్ ఉంది. చారిత్రక నేపథ్యం కలిగిన కథాంశంలో దీపికా పదుకొణె, జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్న కనిపిస్తారని, ప్రస్తుత కాలంలో సాగే కథలో మృణాల్ ఠాకూర్ పాత్ర ఉంటుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
రాకాలో క్యామియో!
దీంతోపాటు మరో వార్త సినిమాపై హైప్ పెంచుతోంది. ఇందులో ఓ క్యామియో రోల్ను అట్లీ రాసుకున్నారని, ఆ పాత్రలో బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ కనిపిస్తారని అంటున్నారు. ఆయనకు సంబంధించి షూటింగ్ త్వరలోనే ఫారిన్ దేశాల్లో చిత్రీకరిస్తారని తెలుస్తోంది. షారుక్కు అట్లీ ఇప్పటికే జవాన్ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ అందించారు. ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టింది. దీంతో షారుక్- అట్లీ మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. ఆ సన్నిహిత్యంతోనే రాకాలో క్యామియో చేసేందుకు షారుక్ ఒప్పుకున్నారని తెలుస్తోంది. కానీ దీనిపైనా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. కాగా, సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా, సన్ పిక్చర్స్పై ఈ సినిమాను కళానిథి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
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