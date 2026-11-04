'బాలు ప్యాంట్ అప్పట్లోనే రూ.75 వేలు'- ఆ జీన్స్ వెనుకున్న స్టోరీ చెప్పిన నటి రేణు దేశాయ్
Renu Desai Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్ సినిమాలకు స్టైలింగ్ చేసిన రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ నటి రేణు దేశాయ్ ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు. దుస్తుల కోసం లండన్ వెళ్లినప్పుడు ఎదురైన అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
Published : November 4, 2026 at 12:21 PM IST
పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ స్టైల్ అండ్ శ్వాగ్కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక్కో సినిమాతో ఆయన డిఫరెండ్ ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. 2005లో వచ్చిన 'బాలు' సినిమా అందులో ఒకటిగా చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఆయన ధరించిన లూజ్ జీన్స్ అప్పట్లో ఫుల్ ఫేమస్ అయ్యింది. యూత్లో దీనికి ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. అయితే ఆనాటి రోజులను నటి రేణు దేశాయ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న రేణు దేశాయ్, 'బాలు' సినిమా సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ కోసం చేసిన షాపింగ్, చిత్రంలో లూజ్ జీన్స్ వెనుకున్న స్టోరీతో పాటు బాలీవుడ్లో షారుక్ ఖాన్, కరణ్ జోహార్ మధ్య అనుబంధం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.
షారుక్ కోసం కరణ్
పవన్ కల్యాణ్ సినిమాల కోసం బట్టలు సెలెక్ట్ చేయడానికి రేణు దేశాయ్ అప్పట్లో లండన్లోని సెల్ఫ్రిడ్జెస్ మాల్కు వెళ్లేవారట. అక్కడ తనకు చాలాసార్లు కరణ్ జోహార్ కనిపించేవారని చెప్పారు. అయితే కరణ్ తన కోసం షాపింగ్ చేయలేదట. షారుక్ ఖాన్ కోసం బట్టలు సెలెక్ట్ చేసేందుకు వచ్చేవారట. కరణ్కు ఆ పని చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా షారుక్పై ఉన్న ప్రేమతోనే చేసేవారని రేణు చెప్పారు. తాను కూడా పవన్ కోసం అదే ఇష్టంతో బట్టలు వెతికి తీసుకొచ్చేదాన్నని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలా 26 ఏళ్ల క్రితం లండన్కు వెళ్లిన విషయాలను ఇప్పుడు షేర్ చేసుకున్నారు.
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కాదు-స్టైలిస్ట్
తనను కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా పిలవడం కరెక్ట్ కాదని రేణు అన్నారు. తనకు దుస్తులను డిజైన్ చేసి టైలర్తో తయారు చేయించడం రాదని, తాను స్టైలిస్ట్నని చెప్పారు. స్కూల్లో ఆర్ట్ చదవడం వల్ల కలర్స్, షేడ్స్ గురించి అవగాహన వచ్చిందన్నారు. ఏ రంగుకు ఏ రంగు సెట్ అవుతుంది, దానికి ఎలాంటి జ్యువెలరీ బాగుంటుంది అన్నది చూసి ఎంపిక చేసేవారట. కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ అంటే బొమ్మ గీయడం నుంచి టైలర్తో కూర్చొని దుస్తులు తయారు చేయించేవరకు మరో పని అని చెప్పారు. తనకు లేని టాలెంట్ను తన పేరుతో చెప్పుకోవడం ఇష్టం లేదని కూడా రేణు అన్నారు.
పవన్ కోసం విదేశాల్లో షాపింగ్
పవన్ లుక్స్ కోసం ఇండియాలో దొరికే దుస్తులతోనే ఆగిపోకుండా లండన్, మిలాన్లో కూడా షాపింగ్ చేసేవారని రేణు చెప్పారు. గ్యాప్, అబర్క్రాంబీ అండ్ ఫిచ్, స్టోన్ ఐలాండ్ వంటి బ్రాండ్స్ నుంచి దుస్తులు తీసుకునేవారట. ముఖ్యంగా స్టోన్ ఐలాండ్ నుంచి ఎక్కువగా బట్టలు ఎంపిక చేసినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు గ్యాప్ (GAP) చాలా కామన్గా కనిపించినా, అప్పట్లో ఆ బ్రాండ్కు వేరే క్రేజ్ ఉండేదని చెప్పారు. ఇంటర్వ్యూలో 'ఖుషి', 'బాలు'లోని కొన్ని టీ షర్ట్స్కు అప్పటి షారుక్ సినిమాల్లో కనిపించిన కలర్స్ దగ్గరగా ఉన్నాయని, అదే కాలంలో తాము విదేశాల్లో బట్టలు వెతికిన విషయాన్ని రేణు గుర్తు చేసుకున్నారు.
'బాలు' ప్యాంట్ స్టోరీ ఏంటంటే?
'బాలు'లో పవన్ వేసుకున్న ఫేమస్ ప్యాంట్ కథ మాత్రం మిలాన్లో మొదలైందట. ఒక హైఎండ్ ఫ్యాషన్ స్టోర్లో అది కనిపించిందని రేణు చెప్పారు. తాను ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చానని, ఏదైనా యూనిక్గా కావాలని అక్కడి వాళ్లకు చెప్పానన్నారు. బడ్జెట్ ఎంత అని అడిగితే ప్రత్యేకంగా లిమిట్ చెప్పలేదని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత వాళ్లు చూపించిన పీస్నే ఎంపిక చేశారట. షాప్ వాళ్లు చెప్పిన ప్రకారం ఆ ప్యాంట్కు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలం నాటి అసలైన క్లాత్ ఉపయోగించారట. ఆ మెటీరియల్తో మొత్తం ఐదు ప్యాంట్స్ మాత్రమే తయారు చేశారని, వాటిలో ఒకటి డేవిడ్ బెక్హామ్కు వెళ్లిందని తనకు చెప్పినట్లు రేణు తెలిపారు.
అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మూడు నెలలు వెయిట్
ప్యాంట్ వెంటనే చేతికి రాలేదట. ముందుగా రూ.25 వేల అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత మూడు నెలలు వేచి చూడాల్సి వచ్చిందని రేణు చెప్పారు. తర్వాత దాన్ని తీసుకోవడానికి మళ్లీ మిలాన్ వెళ్లారట. అప్పట్లో ఇప్పటిలా పెద్ద ప్యాకేజీలను సులభంగా పంపించే కొరియర్ సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో తానే వెళ్లి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. కేవలం మూడు రోజుల కోసం ఆ ట్రిప్ చేసిన విషయం కూడా తనకు ఇప్పటికీ గుర్తుందని రేణు అన్నారు.
అప్పట్లోనే రూ.75 వేల ధర
పవన్ కోసం ఎంపిక చేసిన ఆ ప్యాంట్ ధర అప్పట్లో దాదాపు రూ.75 వేలు అని రేణు వెల్లడించారు. 'బాలు'లో ఆ ప్యాంట్ చాలా సీన్లలో కనిపించాల్సి ఉండటంతో నిర్మాతను ఒప్పించానని చెప్పారు. 10 నార్మల్ ప్యాంట్స్ ఒక్కొక్కటి రూ.5 వేల చొప్పున తీసుకున్నా రూ.50 వేలు అవుతాయని, మరో రూ.25 వేలు పెడితే ఈ ప్రత్యేకమైన పీస్ వస్తుందని చెప్పినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. సినిమాలో కంటిన్యూటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఖర్చు వృథా కాదని వివరించారట. నిర్మాత కూడా ఒప్పుకోవడంతో ఆ ప్యాంట్ను ఫైనల్ చేశారు.
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