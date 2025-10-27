ETV Bharat / entertainment

బాహుబలి ప్రమోషన్​లో ప్రభాస్- డార్లింగ్ కొత్త లుక్ అదుర్స్- వీడియో చూశారా?

ప్రభాస్ బిజీ షెడ్యూల్‌లోనూ ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్ వీడియో రిలీజ్​ !

Prabhas New Looks
Prabhas New Looks (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 9:35 AM IST

Prabhas New Looks : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బిజీ షెడ్యూల్ ఏంటో అందరికీ తెలుసు! ప్రస్తుతం 'రాజా సాబ్', 'ఫౌజి', 'స్పిరిట్'​ వంటి భారీ లైనప్‌తో దూసుకెళ్తున్నారు. అయితే ఇలా వరుస షూటింగుల్లో బిజీగా ఉన్నా బయటకు మాత్రం ప్రభాస్ లుక్ రివీల్ అవ్వలేదు. రాజాసాబ్ ట్రైలర్​లో వింటేజ్ డార్లింగ్​ను చూసినా, అది మూవీ క్యాస్టూమ్స్​ లుక్. కానీ తాజాగా బాహుబలి టీమ్ రిలీజ్ చేసిన ఓ వీడియోలో ప్రభాస్ లేటెస్ట్ లుక్​లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అది సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​గా మారింది. అది చూసిన ఫ్యాన్స్ తమ అభిమానాన్ని కామెంట్ల రూపంలో షేర్​ చేసుకుంటున్నారు. మరి అంతగా ఆ వీడియోలో ఏముందంటే!

ప్రమోషన్స్​!
అక్టోబర్ 31న బాహుబలి ది ఎపిక్​ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్​, ట్రైలర్లను మేకర్స్ ఇప్పటికే సోషల్​ మీడియాలో విడుదల చేశారు. అమెరికాలో ఇప్పటికే ప్రీమియర్​ బుక్సింగ్స్​ మొదలైపోయాయి. అలానే ఇండియాలో కూడా బుకింగ్స్​ స్టార్ట్​ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే బాహుబలి ది ఎపిక్ సినిమాను థియేటర్లలో ఎక్స్​పీరియన్స్ చేయమని వీడియోలో పేర్కొన్నారు. 'అక్టోబర్ 31న బిగ్ స్క్రీన్స్​లో బాహుబలి ది ఎపిక్ సినిమాను చూసి కొత్త అనుభూతి పొందండి' అంటూ వీడియోలో చెప్పారు. ​

ఈ వీడియోలో ప్రభాస్ లుక్స్​ చూసి ఫ్యాన్స్ సర్​ప్రైజ్ అయ్యారు! ఆ డాషింగ్ స్టైల్, కూల్ అటిట్యూడ్, మాస్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే టాలీవుడ్ ప్రస్తుతం ప్రభాస్ లుక్స్​తో డామినేట్​ చేస్తున్నాడు అనిపించేలా ఉంది! డై హార్ట్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. సోషల్ మీడియా మొత్తం ప్రభాస్ వీడియో క్లిప్​తో నిండిపోయింది.

ఫ్యాన్స్ డీకోడింగ్ మోడ్ ఆన్!
ప్రభాస్ కొత్త లుక్ రివీల్ కావడంతో ఆయన స్పిరిట్ కోసం రెడీ అవుతున్నారంటూ ఫ్యాన్స్ డీకోడింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారు. ఇది ఏ సినిమా? ఏ క్యారెక్టర్? బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో కనిపిస్తున్న సీన్ ఏంటి? అని ఫ్యాన్స్ డీకోడింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఒకరు "ఇది స్పిరిట్ లుక్ కచ్చితంగా!" అంటే మరొకరు "లేదు రాజా సాబ్ స్టైల్!" అంటూ డిబేట్ మొదలు పెట్టారు. ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టా, ఫేస్‌బుక్ ఎక్కడ చూసినా డార్లింగ్​ లుక్స్​ ట్రెండింగ్! ఏది ఏమైనా ప్రభాస్ ఒక్క వీడియోతో టాలీవుడ్ ఫోకస్ మొత్తం ఆయన మీదకి తిప్పేశారు!

