'ప్రభాస్ అన్నా నీ ఛాంపియన్ ఎవరు?'- సందీప్ వంగా ప్రశ్నకు డార్లింగ్ ఇట్రెస్టింగ్​ రిప్లై

వినూత్నంగా 'ఛాంపియన్' సినిమా ప్రమోషన్స్- ప్రభాస్ సహా ఇందులో భాగమైన పలువురు సినీ ప్రముఖులు- ​సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్

Prabhas Champion
Prabhas Champion (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Prabhas Champion : యంగ్ హీరో రోషన్ మేక- ప్రదీప్ అద్వైతం కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ఛాంపియన్' సినిమా గురువారం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ కొన్ని రోజుల నుంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. అయితే రోటీన్​గా కాకుండా ఈ మూవీటీమ్ కాస్త డిఫరెంట్​గా ఆలోచించి ఇండస్ట్రీకి చెందిన హీరోలు, డైరెక్టర్​లను ఈ ప్రమోషన్స్​లో భాగం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో '#MyChampion' అనే హ్యాష్​ట్యాగ్​తో తమ లైఫ్​లో ఛాంపియన్​ ఎవరో చెప్పాలి, ఆ తర్వాత వాళ్లకు నచ్చిన మరో వ్యక్తిని ఇందులో ట్యాగ్ చేయాలి. ఇలా ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ, నాని, నాగ్ అశ్విన్ పలువురు పాల్గొన్నారు.

ఈ క్రమంలోనే సెన్సేషన్ డైరెక్టర్ సందీప్​రెడ్డి వంగా టర్న్ రాగానే ఆయన లైఫ్​లో తన తల్లి ఛాంపియన్ అని చెప్పారు. 'జీవితంలోకి ఎందరు వచ్చి వెళ్లిపోయినా, అమ్మ మాత్రం మనతోనే ఉంటుంది. నా లైఫ్​లో ఛాంపియన్ మా అమ్మే' అని రాసుకొచ్చారు. అలాగే తన లైఫ్​లో ఛాంపియన్​ ఎవరో చెప్పాలంటు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్​ను ట్యాగ్ చేశారు. 'ప్రభాస్ అన్నా, నీ లైఫ్​లో ఛాంపియన్ ఎవరు?' అని అడిగారు. దీనికి ప్రభాస్ ఏం సమాధానం ఇస్తారో అని ఫ్యాన్స్​తోపాటు ఇండస్ట్రీలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.

ప్రభాస్ ఛాంపియన్
అయితే సందీప్ అడగిన ప్రశ్నకు రిప్లై ఇచ్చి ప్రభాస్ సస్పెన్స్​కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశారు. తన లైఫ్​లో డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళినే ఛాంపియన్​ అని తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​నే ఛాంపియన్ అని చెప్పగా, ప్రభాస్ మాత్రం రాజమౌళి పేరు చెప్పడంతో అందర్నీ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రభాస్​కు జక్కన్నపై ఎంత అభిమానం ఉందో ఇలా చాటుకున్నారు. దీంతో ప్రభాస్- జక్కన్న బాండింగ్ చాలా క్లోజ్, వాళ్లిద్దరి ఫ్రెండ్​షిప్ అదుర్స్ అంటూ డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

Prabhas
ప్రభాస్ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Prabhas Insta Story)

ఆల్​ ది బెస్ట్
అంతేకాకుండా రోషన్​ ఛాంపియన్​ సినిమాకు డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఆల్​ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ బాగుందని కొనియాడారు. దీనికి 'థాంక్స్ ప్రభాస్ అన్నా' అంటూ రోషన్ రిప్లై ఇచ్చారు. కాగా, ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

