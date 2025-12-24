'ప్రభాస్ అన్నా నీ ఛాంపియన్ ఎవరు?'- సందీప్ వంగా ప్రశ్నకు డార్లింగ్ ఇట్రెస్టింగ్ రిప్లై
వినూత్నంగా 'ఛాంపియన్' సినిమా ప్రమోషన్స్- ప్రభాస్ సహా ఇందులో భాగమైన పలువురు సినీ ప్రముఖులు- సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ట్రెండింగ్
Published : December 24, 2025 at 10:05 AM IST
Prabhas Champion : యంగ్ హీరో రోషన్ మేక- ప్రదీప్ అద్వైతం కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ఛాంపియన్' సినిమా గురువారం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ కొన్ని రోజుల నుంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. అయితే రోటీన్గా కాకుండా ఈ మూవీటీమ్ కాస్త డిఫరెంట్గా ఆలోచించి ఇండస్ట్రీకి చెందిన హీరోలు, డైరెక్టర్లను ఈ ప్రమోషన్స్లో భాగం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో '#MyChampion' అనే హ్యాష్ట్యాగ్తో తమ లైఫ్లో ఛాంపియన్ ఎవరో చెప్పాలి, ఆ తర్వాత వాళ్లకు నచ్చిన మరో వ్యక్తిని ఇందులో ట్యాగ్ చేయాలి. ఇలా ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ, నాని, నాగ్ అశ్విన్ పలువురు పాల్గొన్నారు.
ఈ క్రమంలోనే సెన్సేషన్ డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డి వంగా టర్న్ రాగానే ఆయన లైఫ్లో తన తల్లి ఛాంపియన్ అని చెప్పారు. 'జీవితంలోకి ఎందరు వచ్చి వెళ్లిపోయినా, అమ్మ మాత్రం మనతోనే ఉంటుంది. నా లైఫ్లో ఛాంపియన్ మా అమ్మే' అని రాసుకొచ్చారు. అలాగే తన లైఫ్లో ఛాంపియన్ ఎవరో చెప్పాలంటు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ను ట్యాగ్ చేశారు. 'ప్రభాస్ అన్నా, నీ లైఫ్లో ఛాంపియన్ ఎవరు?' అని అడిగారు. దీనికి ప్రభాస్ ఏం సమాధానం ఇస్తారో అని ఫ్యాన్స్తోపాటు ఇండస్ట్రీలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది.
ప్రభాస్ ఛాంపియన్
అయితే సందీప్ అడగిన ప్రశ్నకు రిప్లై ఇచ్చి ప్రభాస్ సస్పెన్స్కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశారు. తన లైఫ్లో డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళినే ఛాంపియన్ అని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్నే ఛాంపియన్ అని చెప్పగా, ప్రభాస్ మాత్రం రాజమౌళి పేరు చెప్పడంతో అందర్నీ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రభాస్కు జక్కన్నపై ఎంత అభిమానం ఉందో ఇలా చాటుకున్నారు. దీంతో ప్రభాస్- జక్కన్న బాండింగ్ చాలా క్లోజ్, వాళ్లిద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ అదుర్స్ అంటూ డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఆల్ ది బెస్ట్
అంతేకాకుండా రోషన్ ఛాంపియన్ సినిమాకు డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ బాగుందని కొనియాడారు. దీనికి 'థాంక్స్ ప్రభాస్ అన్నా' అంటూ రోషన్ రిప్లై ఇచ్చారు. కాగా, ఈ సినిమా క్రిస్మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.