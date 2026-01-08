'ఆ సినిమా వర్కౌట్ కాదన్నారు, కానీ సూపర్ హిట్టైంది'- రాజాసాబ్ రిలీజ్కు ముందు ప్రభాస్ ఇంట్రెస్టింగ్ రివీల్
దర్శకుడు సందీప్రెడ్డి వంగాతో రాజాసాబ్ మూవీటీమ్ సందడి- ఆసక్తికరమైన సమాధానాలు చెప్పిన డార్లింగ్ ప్రభాస్
Raja Saab Prabhas : మరికొన్ని గంటల్లోనే థియేటర్లలో 'రాజాసాబ్' సందడి షురూ కానుంది. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ మారుతి తెరకెక్కించిన ఈ హర్రర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ శుక్రవారం రిలీజ్ కానుంది. ఫ్యాన్స్ కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో గురువారం రాత్రే ప్రీమియర్లు పడనున్నాయి. అయితే ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటిరే రిలీజైన 'నాచే నాచే' సాంగ్ సూపర్ హిట్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. ఇందులో ప్రభాస్ లుక్స్ ఫ్యాన్స్కు ఆకట్టుకున్నాయి.
అయితే రిలీజ్కు ముందు ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మూవీటీమ్ డైరెక్టర్ సందీప్రెడ్డితో ముచ్చటించింది. ఇందులో హీరో ప్రభాస్, హీరోయిన్లు మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఉన్నారు. వాళ్లతో సందీప్రెడ్డి సరదాగా ముచ్చటించారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్ తన కెరీర్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.
ఆ సినిమా వర్కౌట్ కాదన్నారు!
ఇక కెరీర్లో తొలి నుంచీ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ వచ్చిన ప్రభాస్, మార్పు కోసమే రాజాసాబ్ చేసినట్లు చెప్పారు. అలాగే తన క్లాసిక్ హిట్ సినిమా డార్లింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. 15ఏళ్ల కిందట ఆ సినిమా వర్కౌట్ కాదని అన్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు. 'నా కెరీర్ మొదటి నుంచి యాక్షన్ సినిమాలే ఎక్కువగా చేశాను. ఒకే జాన్రాలో సినిమాలు చేసి బోర్ కొట్టేసింది. ఆ మార్పు కోసమే 15ఏళ్ల కిందట 'డార్లింగ్' సినిమా చేశా. అయితే అందరూ ఇది వర్కౌట్ కాదని అన్నారు'
'కానీ, డార్లింగ్ సినిమా బాగా ఆడింది. ఇప్పుడు పాన్ఇండియా రేంజ్లో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేయాలి. అందుకే ఇది ప్రయత్నించాను. రాజాసాబ్ బామ్మ-మనవడి కథ. ఇందులో విలన్ బామ్మ భర్తే. అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆ పాడుబడిన మహల్కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందనేదే సినిమా కథ. ఇందులో ‘'రాజాసాబ్'గా కనిపించింది నేనే. ఈ సినిమాకు మొదట్లో మూడు టైటిల్స్ అనుకున్నాం. కానీ ఆఖరికి 'ది రాజాసాబ్' ఓకే అయ్యింది' అని ప్రభాస్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఐడియా ఎవరిది?
ఇక రాజాసాబ్లో డిస్కో డ్యాన్సర్ సినిమాలోని ఐకానిక్ నాచే నాచే సాంగ్ రాజాసాబ్లో పెట్టాలనేది ఎవరి ఐడియా అని ప్రభాస్ను సందీప్ అడిగారు. దీనికి ప్రభాస్ ఏమన్నారంటే? ఈ పాట రాజాసాబ్లో పెట్టాలనే ఐడియా దర్శకుడు మారుతిది అని ప్రభాస్ చెప్పారు. ఆయనకు ఈ సాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టమని అందుకే ఇందులో ఆ సాంగ్ చేర్చారని అన్నారు. అయితే అందరూ ఈ పాట ఎండ్ క్రిడిట్స్లో వస్తుందని అనుకుంటున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే మారుతి స్పష్టతనిచ్చారు. నాచే నాచే ఎండింగ్లో రాదని, అది సినిమాలో ఉంటుందని చెప్పాడంతో ఫ్యాన్స్లో ఇంకా జోష్ పెరిగింది. ఈ పాట ఏ సీన్లో ఉంటుందోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరికొన్ని గంటల్లో దీనిపై సస్పెన్స్ తొలగిపోతుంది.
ప్రభాస్ తన కెరీర్లో తొలిసారి ఇలాంటి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ కూడా ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. డైరెక్టర్ మారుతి మాత్రం సినిమాపై ఫుల్ కన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. ఇది కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని ఇటీవల జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో వ్యాఖ్యానించారు. ఇక మాళవిక, రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ నిర్మించారు.
