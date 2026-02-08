పాన్ ఇండియా స్టార్ లగ్జరీ కార్ కలెక్షన్- చూస్తే మతిపోవాల్సిందే!
రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ నుంచి బీఎమ్డబ్ల్యూ లగ్జరీ కార్లు- ఏకంగా రూ.25 కోట్ల విలువైన గ్యారేజ్!
Published : February 8, 2026 at 3:13 PM IST
Prabhas Luxury Car Collection : పాన్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్కు ఉన్న క్రేజే వేరు. ఆయన కార్ కలెక్షన్ కూడా అదే రేంజులో ఉంటుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కరలేదు. ఆయన చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నా, కార్ల విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గరు. ఆయన దగ్గరున్న కార్ల విలువ సుమారు రూ.25 కోట్లు ఉంటుందని ఓ అంచనా. ప్రభాస్ గ్యారేజీలో హై-ఎండ్ ఇటాలియన్ సూపర్ కార్ల నుంచి శక్తివంతమైన ఎస్యూవీల వరకు పలు లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఆయన ఎంతో కాలంగా వాడుతుండగా, మరికొన్ని ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ విజయాల తర్వాత ఆయన గ్యారేజీలో చేరినవి కావడం గమనార్హం.
ప్రభాస్ కార్ కలెక్షన్ చూస్తే, ఆయనకు భారీ ఇంజన్ సామర్థ్యం, ప్రయాణానికి అనువుగా, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండే విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ ఉన్న కార్లంటే ఇష్టమని అర్థమవుతుంది. ఆయన వద్ద ఉన్న కార్లలో మెజారిటీ యూరోపియన్ మోడళ్లే. తన అభిరుచికి అనుగుణంగా వీటి ఇంటీరియల్ మెటీరియల్స్ను, వాటి పనితీరును ప్రభాస్ ప్రత్యేకంగా కస్టమైజ్ చేయించుకున్నారని తెలుస్తోంది. మరెందుకు ఆలస్యం వాటిపై మనమూ ఓ లుక్కేద్దామా?
రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ VII : ప్రభాస్ వద్ద ఉన్న కార్లలో అత్యంత ఖరీదైనది 'రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్'. దీని ధర దాదాపు రూ.10.5 కోట్లు ఉంటుంది. ఇది సిరీస్-I ఏడో తరం వెర్షన్. ఇందులో 6.75L V12 ఇంజన్ ఉంటుంది. దీని ఇంటీరియర్ కస్టమైజేషన్ కోసమే ఆయన సుమారు రూ.2.5 కోట్లు వెచ్చించినట్లు టాక్.
లాంబోర్ఘిని అవెంటడార్ ఎస్ రోడ్స్టర్ : ప్రభాస్ 2021లో సుమారు రూ.6 కోట్ల విలువైన ఆరెంజ్ కలర్ లాంబోర్ఘినిని కొనుగోలు చేశారు. ఆయన వద్ద ఉన్న కార్లలో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైనదని సమాచారం. దీనిలోని V12 ఇంజన్ కేవలం 3 సెకన్లలోనే 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. మొదట ఇది బ్రైట్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉండేది. తర్వాత ఆయన దీనిని శాటిన్ బ్లాక్ ర్యాప్తో మార్చారు. ఇది కారుకు మరింత అగ్రెసివ్ లుక్ను ఇచ్చింది.
రేంజ్ రోవర్ ఆటోబయోగ్రఫీ (LWB) : సినిమా షూటింగ్లకు వెళ్లడానికి ప్రభాస్ ప్రధానంగా 'రేంజ్ రోవర్'ను ఉపయోగిస్తారు. అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి ఇది బాగుంటుంది. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ఉన్నది 2023 లాంగ్ వీల్బేస్ (LWB) వేరియంట్. దీని ధర సుమారు రూ.4.25 కోట్లు. 4.4 లీటర్ ఇంజన్ కలిగిన ఈ SUV సిటీ ట్రాఫిక్, గుంతలు ఉన్న రోడ్లపై కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణించగలుగుతుంది.
జాగ్వార్ XJL : ప్రభాస్ కలెక్షన్లో ఉన్న పాత లగ్జరీ కార్లలో జాగ్వార్ XJL ఒకటి. ప్రభాస్ కొనుగోలు చేసిన మొదటి లగ్జరీ కార్ ఇదేనని సమాచారం. తన వద్ద ఎన్ని కొత్త సూపర్ కార్లు ఉన్నప్పటికీ, ఈ సిల్వర్ సెడాన్తో ఉన్న ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కారణంగా దీనిని ఇప్పటికీ భద్రంగా ఉంచుకున్నారని తెలుస్తోంది. 3.0L V6 డీజిల్ ఇంజన్తో నడిచే దీని విలువ సుమారు రూ.2 కోట్లు.
బీఎమ్డబ్ల్యూ X3 ఎం స్పోర్ట్ : రెబల్ స్టార్ లో-ప్రొఫైల్ ట్రిప్స్ కోసం, సరదాగా బిఎమ్డబ్ల్యూ X3 ఎం స్పోర్ట్ను ఉపయోగిస్తారని టాక్. ఇది సాధారణ మోడల్ కంటే మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్ కలిగి ఉంటుంది. పైగా BMW M డివిజన్ అప్గ్రేడ్స్ను కలిగి ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.1.05 కోట్లు.
రెస్ట్ లేని రారాజు
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తున్న బజ్ ప్రకారం, ప్రభాస్ ఫిబ్రవరిలో ఫుల్ బిజీ కాబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 2, 2026 నుంచి ఆయన 'కల్కి 2898 ఏడీ' సీక్వెల్ షూటింగ్లో అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న 'స్పిరిట్' షూటింగ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. 'యానిమల్' తర్వాత సందీప్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రభాస్ ఒక పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించబోతున్నారని ఇంతకు ముందే సందీప్ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఇవి రెండే కాదు, ప్రభాస్ చేతిలో మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఫౌజీ' సినిమాను కూడా ఆయన పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.