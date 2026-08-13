'సక్సెస్ మీట్ పక్కా ఉంటుంది- అందరి గురించి అప్పుడు మాట్లాడతా'- ఇరుముడిపై రవితేజ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్
ఇరుముడి చిత్రం ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో రవితేజ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ - ప్రేక్షకులు అందరినీ ఈ చిత్రం ఆకట్టుకుంటుందని వెల్లడి
Published : August 13, 2026 at 10:12 AM IST
Raviteja on Irumudi : మాస్రాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ఇరుముడి' ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. యంగ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీకి సంబంధించి ఇప్పటికే గ్లింప్స్, సాంగ్స్ రిలీజ్ కాగా, బుధవారం మేకర్స్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ బాండింగ్ను డైరెక్టర్ శివ చూపించనున్నారు. అయితే ఈ గ్లింప్స్ తర్వాత సినిమాపై పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈసారి రవితేజ ఖాతాలో హిట్ పక్కా అంటూ అభిమానులు నమ్మకంగా ఉన్నారు. అటు హీరో రవితేజ కూడా ఇరుముడిపై చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. ఇది తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని భీమవరంలో ఏర్పాటు చేసిన ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకలో అన్నారు.
సక్సెస్ మీట్ పక్కా!
'ఇరుముడి సినిమా గురించి చాలా మాట్లాడాలి. అందంతా ముందు ముందు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది. అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. ఆ తర్వాత సక్సెస్ మీట్ కూడా ఉంటుందని నమ్మకంగా ఉన్నాను. ఈ సినిమా మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుందని నా ప్రగాఢ నమ్మకం. అప్పుడు అందరి గురించి మాట్లాడతా. ఈ వైబ్ను ఇలాగే కొనసాగిద్దాం' అని రవితేజ అన్నారు. దీంతో ఆయన సినిమాపై చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారంటూ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.
'ఇరుముడి' టైటిల్ - క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్
ఇరుముడి మూవీ స్టోరీపై డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 'ఫస్ట్ మేము ఈ సినిమా పేరుని ఫిక్స్ చేసి రవితేజ సర్ తలపై ఇరుముడి పెట్టుకుని పాపను ఎత్తుకునే పోస్టర్ రిలీజ్ చేయగానే ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇక అప్పటి నుంచి సాంగ్స్, గ్లింప్స్, ట్రైలర్ వరకూ ఈ సినిమాపై డివోషనల్ వైబ్రేషన్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది. ఈ సినిమాకు ఇరుముడి టైటిల్ పెట్టామంటే, ఇరుముడి ఇద్దరి మధ్యలో పడే ముడి. ఒక తండ్రికి, బిడ్డకు మధ్య పడే ముడి, అయ్యప్పస్వామికి- భక్తునికి మధ్య పడే మరో ముడి. అలాగే ఈ సినిమాలో ఉన్న ఓ క్రైమ్ చిక్కుముడి. ఈ మూడింటినీ కలిపి ఈ సినిమాకు ఇరుముడి అనే టైటిల్ పెట్టాం' అని డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ వివరించారు.
అదే విధంగా ఇరుముడి మూవీపై వస్తున్న రూమర్స్పై శివ నిర్వాణ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇది పూర్తిగా భక్తి సినిమా లేదా రీమేక్ అని వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించారు. ట్రైలర్తో అందరికీ సినిమాపై స్పష్టత వచ్చిందని అనుకుంటున్నానని శివ అన్నారు. ఇరుముడి ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అయినప్పటికీ ఇందులో మంచి ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుందన్నారు.
ఇరుముడి పెద్ద రేంజ్కు వెళ్తుంది - ప్రొడ్యూసర్ రవిశంకర్
అంతేకాకుండా ప్రొడ్యూసర్ రవిశంకర్ ఇరుముడిపై మాట్లాడుతూ 'ముందుగా ఈ స్టోరీని డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు. ఇందులో హీరో పాత్రకు ఎవరు సరిపోతారని మాట్లాడుకున్నప్పుడు రవితేజ తప్ప ఎవరూ ఈ కథకు న్యాయం చేయలేరని అనిపించింది. ఆ తర్వాత వెంటనే రవితేజని కలవడం, ఆయన ఓకే చేయడం వెంటనే జరిగిపోయాయి. ఈ సినిమాలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి చెందిన భార్య పాత్రలో హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్ ఫర్పెక్ట్గా సెట్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా రవితేజ కూతురు క్యారెక్టర్లో పోషించిన నక్షత్ర చాలా బాగా నటించారు. ఇరుముడి సినిమా చూశాం, మొత్తం చాలా బాగుంది. ఇది చాలా పెద్ద రేంజ్కు వెళ్తుందని మనస్ఫూర్తిగా మేమంతా నమ్ముతున్నాం.
ఈ సినిమా విషయానికొస్తే మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిగా రవితేజ ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నారు. రవితేజ భార్యగా ప్రియా భవానీ శంకర్, కూతురు పాత్రలో బేబీ నక్షత్ర యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను నిన్ను కోరి ఫేమ్ శివ నిర్వాణ డైరెక్ట్ చేయగా, జీవీ ప్రకాశ్ సంగీతం అందించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్పై వై. రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు. ఆగస్టు 21న సినిమా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
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