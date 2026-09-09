OTTలోకి 'ఇరుముడి' - రవితేజ సూపర్హిట్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
రవితేజ ఇరుముడి ఓటీటీపై అప్డేట్ - స్ట్రీమింగ్ ఎప్పట్నుంచంటే?
Published : September 9, 2026 at 3:13 PM IST
Irumudi OTT Release : మాస్ మహారాజా రవితేజ కమ్బ్యాక్ మూవీ 'ఇరుముడి' సందడి థియేటర్లలో కొనసాగుతోంది. ఫ్యామిలీ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గతనెల 21న రిలీజైన ఈ సినిమా రూ.200+ కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించి రవితేజ కెరీర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇక ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న సినిమా త్వరలోనే ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం ఓటీటీ డీటెయిల్స్ గురించి కీలక విషయం బయటకు వచ్చింది.
స్ట్రీమింగ్ అప్పుడేనా?
ఇరుముడి డిజిటల్ రైట్స్ను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకున్నట్లు తెలిసింది. థియేట్రికల్ రిలీజ్కు నాలుగు వారాల తర్వాత ఓటీటీలోకి తీసుకొచ్చేలా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. దీని ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ డివోషనల్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఇందులో రవితేజ జోడీగా ప్రియా భవానీ శంకర్ నటించగా, కూతురి పాత్రలో బేబీ నక్షత్ర నటించి మెప్పించారు. డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై దీన్ని రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.