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'ఇరుముడి' ఫస్ట్ సింగిల్ ఔట్​ - ఆకట్టుకుంటున్న లిరిక్స్

'ఇరుముడి' మూవీలో అయ్యప్ప స్వామి 'ఇరుముడి కట్టు' లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్

Irumudi Kattu First Single
Irumudi Kattu First Single (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 12:13 PM IST

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Irumudi Kattu First Single : రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ఇరుముడిపై ప్రేక్షకుల్లో రోజురోజుకీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఆ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా ఈ సినిమాలోని 'ఇరుముడి కట్టు' సాంగ్​ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన లిరికల్ వీడియోను మేకర్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకున్నారు. సాంగ్​లోని లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మండల దీక్ష ప్రత్యేకతను తెలియజేసే విధంగా ఉన్నాయి.

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