'ఇరుముడి' ఫస్ట్ సింగిల్ ఔట్ - ఆకట్టుకుంటున్న లిరిక్స్
'ఇరుముడి' మూవీలో అయ్యప్ప స్వామి 'ఇరుముడి కట్టు' లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్
Published : June 29, 2026 at 12:13 PM IST
Irumudi Kattu First Single : రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ఇరుముడిపై ప్రేక్షకుల్లో రోజురోజుకీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఆ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా ఈ సినిమాలోని 'ఇరుముడి కట్టు' సాంగ్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన లిరికల్ వీడియోను మేకర్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేసుకున్నారు. సాంగ్లోని లిరిక్స్ అయ్యప్పస్వామి మండల దీక్ష ప్రత్యేకతను తెలియజేసే విధంగా ఉన్నాయి.
SWAMIYE SARANAM AYYAPPA!— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 29, 2026
Let's turn our devotion to Ayyappa into a memorable celebration 🙏 #Irumudi first single #IrumudiKattu out now 🎼❤🔥
Telugu ▶️ https://t.co/52aSChcQqX
Tamil ▶️ https://t.co/Yi9EJCbihx#IRUMUDI in cinemas from 𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟭𝘀𝘁, 𝟮𝟬𝟮𝟲 ❤🔥… pic.twitter.com/ibGooTx3HN