కొడుకు డైరెక్టర్- కూతురు ప్రొడ్యూసర్! రవితేజ పిల్లలు ఫుల్ బిజీ!!
రవితేజ పిల్లలు ఇప్పుడేం చేస్తున్నారో తెలుసా?
Published : October 20, 2025 at 8:04 AM IST
Raviteja Son And Daughter : మాస్ మహారాజా రవితేజ సినీ రంగంలో ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండానే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు. ఎనర్జీతో నిండిన నటన, తనకున్న యూనిక్ స్టైల్తో తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో శాశ్వత స్థానం దక్కించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలు కుమార్తె మోక్షధ, కుమారుడు మహాధన్ మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి తమ స్టైల్లో అడుగుపెట్టారు.
వెంకీ అట్లూరితో ప్రత్యేక చిట్చాట్
ప్రస్తుతం రవితేజ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'మాస్ జాతర' ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నాగ వంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి రవితేజ, భాను కలిసి 'సర్' 'లక్కీ భాస్కర్' ఫేమ్ దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరితో ప్రత్యేక చిట్చాట్లో పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భంగా వెంకీ అట్లూరి, రవితేజ కుమారుడు మహాధన్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు.
సెట్ల మధ్యే పెరిగాడు
మహాధన్, చిన్నప్పుడు 'రాజా ది గ్రేట్' సినిమాలో రవితేజ చిన్నప్పటి పాత్రలో కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతం కెమెరా వెనుక విధులు కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్య హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రంలో మహాధన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడని వెంకీ అట్లూరి వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని చెప్తూ, రవితేజ సరదాగా "అయితే నా కొడుకుతో పని చేయడం ఎలా అనిపించింది?" అని అడగగా, వెంకీ నవ్వుతూ 'అతను చిన్నప్పటి నుంచే సెట్ల మధ్యే పెరిగాడు కాబట్టి నేచురల్గా అనిపించింది' అని చెప్పారు.
అక్క చూసుకుంటుంది
మహాధన్ హీరోగా ఎప్పుడు తెరపై కనిపిస్తాడన్న ప్రశ్నకు రవి తేజ 'ఇప్పటికి అలాంటి ప్లాన్స్ లేవు, సహజంగా జరగనివ్వాలి' అని అన్నారు. ఆసక్తికరంగా, తన కుమారుడి కెరీర్ను ప్రస్తుతం మోక్షధ దగ్గరగా గమనిస్తోందని రవితేజ తెలిపారు. ఏ విషయం చెప్పాలన్న వాళ్ల అక్క ఉంది కదా చూసుకోవడానికి అంటూ స్పష్టతనిచ్చారు.
Cinema Pichodiki cinema Picholle Puttaru 🧎🧎🧎@RaviTeja_offl #RaviTeja #MassJathara pic.twitter.com/KxGaCRCdPS— Srinivas (@srinivasrtfan) October 19, 2025
మోక్షధ ప్రొడక్షన్ వైపు
మరోవైపు, మోక్షధ ప్రొడక్షన్ వైపు ఆసక్తి చూపుతుంది. ఆమె ప్రస్తుతం ఆనంద్ దేవరకొండ, వినోద్ అనంతోజు కాంబినేషన్లో నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం రూపొందుతున్న 'తక్షకుడు' చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేస్తోంది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్తో పాటు, త్వరలోనే రవితేజ ప్రొడక్షన్ హౌస్ 'ఆర్ టీ టీమ్ వర్క్స్' బాధ్యతలు కూడా మోక్షధ చేపట్టే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
Ravanna - Aadiki anni cheppukodaniki valla akka Undhi gaa 😂😂🤣🤣🤣#MassJathara #RaviTeja #Mahadhan pic.twitter.com/tefQVQBwKl— Srinivas (@srinivasrtfan) October 19, 2025
మాస్ జాతర ఎలా ఉండనుందంటే?
యాక్షన్, కామెడీ, రొమ్యాన్స్, డ్రామా, సస్పెన్స్తో ఫుల్ ప్యాక్గా థియేటర్లలో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే టీజర్లో రవితేజ లుక్, యాక్షన్, కామెడీ టైమింగ్, మాస్ యాటిట్యూడ్ వేరే లెవెల్ అనే చెప్పవచ్చు. 'నాకంటూ హిస్టరీ ఉంది అంటూ మాస్ మహారాజా చెప్పిన డైలాగ్స్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటిక్ టీజర్పై మంచి రెస్పాన్స్ను మూవీ టీమ్ అందుకుంటుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అద్భుతంగా సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. ఇక రవి తేజ తదుపరి చిత్రం 'భారత్ మహాసేయాలకుళు విజ్ఞాప్తి' అనే టైటిల్తో కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. అలాగే శివ నిర్వాణ, కల్యాణ్ శంకర్లతో కూడా ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నారని టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం.
సమ్మె ఎఫెక్ట్- రవితేజ మూవీ రిలీజ్ వాయిదా తప్పదా? విడుదలెప్పుడు మరి?
రవితేజ 'మాస్ జాతర' మ్యూజిక్ ట్రీట్– రిలీజ్ డేట్పై ఫుల్ క్లారిటీ- ఎప్పుడంటే?