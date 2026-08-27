ఇరుముడితో రవితేజకు మళ్లీ జోష్ - ఇప్పుడు ఆ యువ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారో?
'ఇరుముడి'తో చాలా రోజుల తర్వాత హిట్ అందుకున్న రవితేజ - సంక్రాంతి సీజన్ను టార్గెట్ చేస్తున్న మరో సినిమా - రవితేజతో ఇప్పటికే సినిమా ప్లాన్ చేసిన వివేక్ ఆత్రేయ
Published : August 27, 2026 at 10:54 AM IST
Raviteja Movie With Vivek Athreya : మాస్ మహారాజా రవితేజ కొత్త సినిమాల లైనప్పై అందరి ఫోకస్ పడుతోంది. ఇటీవల వచ్చిన ఇరుముడి ఆయనకు కావాల్సిన విజయాన్ని అందించింది. దీంతో ఆ సినిమా తర్వాత ఏ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది? ఎవరితో చేస్తున్నారు? అనే విషయాలు కూడా హైలైట్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం హసిత్ గోలి దర్శకత్వంలో ఓ మల్టీస్టారర్ ముందుకు రానుండగా, మరోవైపున వివేక్ ఆత్రేయతో కూడా రవితేజ ఓ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ పూర్తిగా వేర్వేరు కావడంతో రవితేజ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఎలా ఉండబోతోందనే క్యూరియాసిటీ మొదలైంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
ఇరుముడితో సాలిడ్ కంబ్యాక్
కొంతకాలంగా రవితేజ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వలేదు. అలాంటి సమయంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' మంచి రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాలో రవితేజ పాత మాస్ ఎనర్జీ మళ్లీ కనిపించిందనే కామెంట్స్ వచ్చాయి. చాలా రోజుల తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద కమర్షియల్గా వర్కౌట్ కావడం కూడా కీలకంగా మారింది. వరుస ఫలితాల కారణంగా కొంత తగ్గిన బజ్ను ఈ సినిమా మళ్లీ పెంచింది. అయితే ఒక హిట్ తర్వాత వెంటనే వచ్చే సినిమాపై సహజంగానే ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు రవితేజ విషయంలో కూడా అదే జరుగుతోంది.
సంక్రాంతికి హసిత్ గోలి సినిమా
రవితేజ ముందుగా హసిత్ గోలి దర్శకత్వంలో సినిమా చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్లో శ్రీ విష్ణు కూడా ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రవితేజ, శ్రీ విష్ణు ఇద్దరి కామెడీ టైమింగ్ పూర్తిగా వేర్వేరుగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ను హసిత్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారనేది చూడాలి. 'రాజ రాజ చోర', 'స్వాగ్' సినిమాలతో దర్శకుడిగా తనకంటూ ఓ స్టైల్ తెచ్చుకున్న హసిత్కు ఇదే ఇప్పటివరకు పెద్ద ప్రాజెక్ట్. సినిమాను సంక్రాంతి సీజన్లో విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
Promising films from #Raviteja— Vedi..VediGa... (@vedivediga) January 25, 2026
👉 #RT77 - Shiva Nirvana - Irumudi (Mythological touch)
👉 #RT78 - Vivek Athreya - Horror Genre - TBA
Fresh genres & Fresh start!
Show the world your potential @RaviTeja_offl once again ✊ pic.twitter.com/YPRMSFw1ex
లైనప్లో వివేక్ ఆత్రేయ కూడా!
హసిత్ గోలి సినిమా తర్వాత రవితేజ, వివేక్ ఆత్రేయతో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఈ కాంబినేషన్ గురించి ఇప్పటికే కొన్ని లీక్స్ వచ్చాయి. వివేక్ ఆత్రేయ ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలను చూస్తే ఒకే ఫార్ములాకు పరిమితం కాలేదు. మెంటల్ మదిలో, బ్రోచేవారెవరురా, 'అంటే సుందరానికీ', 'సరిపోదా శనివారం' సినిమాల్లో కథ, హీరో క్యారెక్టర్ విషయంలో ప్రయోగాలు చేశారు. అందుకే రవితేజతో అతను ఎలాంటి కథ ఫైనల్ చేశాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. సినిమా గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా బయటకు రావాల్సి ఉంది.
మంచి ఛాన్స్
ఒక సినిమా సక్సెస్ అయితే ఆ తరువాత వచ్చే సినిమాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దర్శకులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇక మంచి టాలెంట్ ఉన్న వివేక్ ఇప్పుడు మాస్మహారాజ సినిమాతో బిగ్ హిట్ అందుకోవడానికి మంచి ఛాన్స్ దొరికింది. ఒకవేళ ‘ఇరుముడి’కి ముందు వివేక్ ఆత్రేయ సినిమా మొదలై ఉంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేది. వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత వస్తున్న రవితేజ సినిమా అనే ఒత్తిడి తప్పకుండా ఉండేది. ఇప్పుడు మాత్రం హీరోకు ఒక సక్సెస్ వచ్చింది. ఇలాంటి సమయంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ను ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తే మొదటి నుంచే మంచి బజ్ దక్కే అవకాశం ఉంటుంది.
రవితేజను కొత్తగా చూపిస్తారా?
ఆ కాంబినేషన్లో మరో ప్లస్ పాయింట్ రవితేజ క్యారెక్టర్ కావచ్చు. మాస్, కామెడీ, ఎనర్జిటిక్ పాత్రల్లో ఆయనను ప్రేక్షకులు ఎన్నోసార్లు చూశారు. అదే తరహాలో మరో కథ చేయడం కంటే వివేక్ ఆత్రేయ తన స్టైల్లో రవితేజకు కొత్త క్యారెక్టర్ ఇస్తే సినిమా మీద ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుంది. వివేక్ సినిమాల్లో హీరోకు చిన్న చిన్న మేనరిజమ్స్, క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. రవితేజలో ఉన్న స్పీడ్ను అలాగే ఉంచి కొత్త టోన్లో చూపించగలిగితే ఈ కాంబినేషన్కు అదే అసలు బలం అవుతుంది. ఇక నెక్స్ట్ హీరోయిన్, షూటింగ్ డేట్స్ లాంటి వివరాలపై అధికారిక క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
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