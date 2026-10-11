'లీకైన టైటిల్కే ఇంత ఓవరాక్షనా?'- రవితేజ కొత్త సినిమా షురూ
రవితేజ RT75 సినిమా ఆదివారం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు టైటిల్ కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మేకర్స్ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.
Published : October 11, 2026 at 10:39 AM IST
Ravi Teja New Movie Title : ఇరుముడి సక్సెస్ తర్వాత రవితేజ తన తదుపరి సినిమాను పట్టాలెక్కించారు. దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయతో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆదివారం పూజా కార్యక్రమంలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాకు ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న 'తులాభారం' అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. అనశ్వరా రాజన్, ప్రియాంకా మోహన్ ఫీమేల్ లీడ్స్లో నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఇవాళ ఉదయం పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. హీరో శ్రీవిష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై హీరోహీరోయిన్లపై క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం టైటిల్ డాక్యుమెంటరీ పేరుతో స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.
అన్ని అంశాలు బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా టైటిల్
అయితే టైటిల్ ఇప్పటికే లీక్ అయిపోయినప్పటికీ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రం మేకర్స్ డిఫరెంట్గా చేశారు. మూవీలో నటిస్తున్న కీలక పాత్రలతో ఓ స్పెషల్ వీడియో చేయించారు. అందులో రవితేజ ఎదురుగా తన టీమ్ మొత్తం కూర్చొని ఉంది. ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి టైటిల్ పెట్టాలనే చర్చలు జరుగుతాయి. అందులో ఒక్కొక్కరు కథకు తగ్గట్లుగా టైటిళ్లను సూచించడం వాటిని రవితేజ రిజెక్ట్ చేయడం సరదాగా సాగిపోతుంది. ఈ వీడియోతో సినిమా కథపై ఓ హింట్ ఇచ్చేశారు. దీని ప్రకారం ఇది ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ అని అర్థమవుతుంది. అయితే క్రైమ్ కామెడీతోపాటు ఇందులో భార్యభర్తల మధ్య ప్రేమ, కుట్రలు కుతంత్రాలు, ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్, ఫ్యామిలీ డ్రామా లాంటి ఇన్ని అంశాలను సినిమాలో చూపించనున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే దీనికి 'తులాభారం' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.
A #Vivekathreya Film 🎦 #thulabaram crime thriller with @RaviTeja_offl 💥💥💥💥 #Raviteja 😍😍😍😍💥🌟🕺 #sreevishnu clapped the shot 🌟 https://t.co/HWWgGGPhiS— VIJJU VJ_#Ravitejafan (@VjuuuSpidyyy) October 11, 2026
టీమ్కు హెడ్గా
ఇందులో రవితేజ క్రైమ్ మహారాజ్గా కనిపించనున్నారు. ఆయన ఒక క్రైమ్ టీమ్కు హెడ్ పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఆయనతోపాటు ఈ సినిమాలో జేడీ చక్రవర్తి, తరుణ్ భాస్కర్, ప్రియాంకా మోహన్, అనశ్వరా రాజన్, అనిల్ కరెల్ల, రవి ఆంటోని, ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, బ్రిడ్జ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు లక్ష్మణ్, శ్రీని రావు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.