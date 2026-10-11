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'లీకైన టైటిల్​కే ఇంత ఓవరాక్షనా?'- రవితేజ కొత్త సినిమా షురూ

రవితేజ RT75 సినిమా ఆదివారం అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​కు టైటిల్ కన్ఫర్మ్​ చేస్తూ మేకర్స్ స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.

Ravi Teja
రవితేజ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2026 at 10:39 AM IST

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Ravi Teja New Movie Title : ఇరుముడి సక్సెస్ తర్వాత రవితేజ తన తదుపరి సినిమాను పట్టాలెక్కించారు. దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయతో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్​ ఆదివారం పూజా కార్యక్రమంలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాకు ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న 'తులాభారం' అనే టైటిల్​ను ఫిక్స్​ చేశారు. అనశ్వరా రాజన్, ప్రియాంకా మోహన్ ఫీమేల్ లీడ్స్​లో నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​లో ఇవాళ ఉదయం పూజా కార్యక్రమం జరిగింది. హీరో శ్రీవిష్ణు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై హీరోహీరోయిన్లపై క్లాప్ కొట్టారు. అనంతరం టైటిల్ డాక్యుమెంటరీ పేరుతో స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.

అన్ని అంశాలు బ్యాలెన్స్​ అయ్యేలా టైటిల్
అయితే టైటిల్ ఇప్పటికే లీక్ అయిపోయినప్పటికీ అనౌన్స్​మెంట్ మాత్రం మేకర్స్ డిఫరెంట్​గా చేశారు. మూవీలో నటిస్తున్న కీలక పాత్రలతో ఓ స్పెషల్ వీడియో చేయించారు. అందులో రవితేజ ఎదురుగా తన టీమ్ మొత్తం కూర్చొని ఉంది. ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి టైటిల్ పెట్టాలనే చర్చలు జరుగుతాయి. అందులో ఒక్కొక్కరు కథకు తగ్గట్లుగా టైటిళ్లను సూచించడం వాటిని రవితేజ రిజెక్ట్ చేయడం సరదాగా సాగిపోతుంది. ఈ వీడియోతో సినిమా కథపై ఓ హింట్ ఇచ్చేశారు. దీని ప్రకారం ఇది ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్​ అని అర్థమవుతుంది. అయితే క్రైమ్ కామెడీతోపాటు ఇందులో భార్యభర్తల మధ్య ప్రేమ, కుట్రలు కుతంత్రాలు, ఇన్​వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్, ఫ్యామిలీ డ్రామా లాంటి ఇన్ని అంశాలను సినిమాలో చూపించనున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే దీనికి 'తులాభారం' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు.

టీమ్​కు హెడ్​గా
ఇందులో రవితేజ క్రైమ్ మహారాజ్​గా కనిపించనున్నారు. ఆయన ఒక క్రైమ్​ టీమ్​కు హెడ్​ పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఆయనతోపాటు ఈ సినిమాలో జేడీ చక్రవర్తి, తరుణ్ భాస్కర్, ప్రియాంకా మోహన్, అనశ్వరా రాజన్, అనిల్ కరెల్ల, రవి ఆంటోని, ఆయా పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తుండగా, బ్రిడ్జ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​పై నిర్మాతలు లక్ష్మణ్, శ్రీని రావు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.

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