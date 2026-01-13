'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' రివ్యూ- ఫ్యామిలీ కథతో రవితేజ మెప్పించారా?
Published : January 13, 2026 at 3:42 PM IST
Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Review : వరుస పరాజయాలతో కాస్త వెనకబడ్డ మాస్ మహారాజ రవితేజ, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. కత్తులు, గన్లు, మాస్ యాక్షన్లకు గుడ్బై చెప్పి, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమానే ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. తనకు సుస్థిరమైన ఇమేజ్ అయిన మాస్ హీరో ట్యాగ్ను కొద్దిసేపైనా పక్కన పెట్టి, ఓ సాధారణ కుటుంబ కథలో భాగమయ్యేందుకు రవితేజ చేసిన ప్రయత్నంగా ఈ చిత్రాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. సున్నితమైన భావోద్వేగ కథలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు కిశోర్ తిరుమల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడంతో, రవితేజను కొత్త కోణంలో చూసే అవకాశం ఉంటుందనే అంచనాలు మొదట్నుంచే నెలకొన్నాయి. మరి ఆ అంచనాలకు సినిమా ఎంతవరకు న్యాయం చేసిందన్నదే ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న.
కథ సంగతేంటి?
రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ), బాలామణి (డింపుల్ హయాతి) భార్యాభర్తలు. భర్తపై అపారమైన నమ్మకం ఉన్న భార్య బాలామణి, రామ్ను ఎంతో నిజాయితీగల వ్యక్తిగా భావిస్తుంది. కుటుంబ వ్యాపార పనుల నిమిత్తం రామ్ స్పెయిన్కు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అక్కడ అనుకోకుండా మానస శెట్టి (ఆషికా రంగనాథ్)తో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. తనకు పెళ్లయిందన్న నిజాన్ని దాచిపెట్టి, తన పేరును ‘సత్య’గా చెప్పుకుని మానసకు దగ్గరవుతాడు రామ్. ఆ పరిచయం అక్కడితో ఆగిపోతుందనుకున్న సమయంలో, ఎలాంటి సమస్యలూ లేనట్టే అతడు తిరిగి ఇండియాకు వస్తాడు. కానీ, భార్య చూపించే ప్రేమ, నమ్మకం అతనిలో అపరాధ భావనను కలిగిస్తుంటుంది. ఇంతలోనే మానస శెట్టి భారతదేశానికి రావడం కథలో కీలక మలుపు. ఆమె రాకతో రామ్ జీవితంలో ఏర్పడిన సంక్లిష్ట పరిస్థితులు, నిజం ఎప్పుడు బయటపడింది? ఆ నిజం తెలిసిన తర్వాత మానస ఎలా స్పందించింది? అన్నదే మిగతా కథ.
సినిమా ఎలా ఉందంటే?
కిశోర్ తిరుమల సినిమాలంటే భావోద్వేగాలు, సహజత్వం, క్లాస్ టచ్ ఉంటాయని ప్రేక్షకులు ఆశిస్తారు. అయితే ఈసారి ఆయన ఎంచుకున్న కథ కొంచెం పలుచగా అనిపిస్తుంది. ఇద్దరు మహిళల మధ్య చిక్కుకుపోయిన హీరో కథలు మనకు కొత్తేమీ కాదు. అయినప్పటికీ, దర్శకుడు కథకన్నా వినోదానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. సందర్భోచితమైన హాస్యం, సరదా సన్నివేశాలతో సినిమా చాలా వరకు లైట్గా సాగుతుంది.
రవితేజను పూర్తిగా కొత్తగా చూపించడంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. లుక్, బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్ డెలివరీ అన్నీ గత సినిమాల కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి. యాక్షన్కు దూరంగా, సహజమైన నటనతో నవ్వులు పంచిన రవితేజను చూడటం ఆయన అభిమానులకు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. స్పెయిన్ నేపథ్యంలో మొదలయ్యే ఫస్ట్ హాఫ్లో సత్య, వెన్నెల కిశోర్, సునీల్ లాంటి కమెడియన్లతో కలిసి రవితేజ చేసే హంగామా బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమా ఆసక్తికరంగానే సాగుతుంది.
సెకండ్ హాఫ్లో కథలో కొత్త మలుపులు పెద్దగా కనిపించవు. మానస శెట్టి ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత కథ మరింత సందడిగా మారినా, సంఘర్షణ మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో పెరగదు. స్పెయిన్ – పెయిన అంటూ కొంత టెన్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ, చివరకు దర్శకుడు చాలా సాఫ్ట్గా కథను ముగిస్తారు. సోషల్ మీడియా, ఆధునిక ట్రెండ్స్ను టచ్ చేసే డైలాగ్స్ యువ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. పాటల చిత్రీకరణలో మాత్రం కొన్ని చోట్ల డిస్కనెక్ట్ అనిపించినా, మొత్తంగా సినిమా కాలక్షేపానికి పనికొస్తుంది.
నటీనటుల ప్రదర్శన
రవితేజ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. సహజమైన నటనతో, ఎలాంటి ఓవర్ యాక్షన్ లేకుండా పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఆయన డ్యాన్స్లు కూడా ఆకట్టుకుంటాయి. డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. ముఖ్యంగా ఆషికా ట్రెండీ లుక్తో ఆకట్టుకుంది. ‘వామ్మో వాయ్యో’ పాటలో హీరో – హీరోయిన్ డ్యాన్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. సునీల్, సత్య, వెన్నెల కిశోర్, మురళీధర్ గౌడ్ లాంటి నటుల కామెడీ ట్రాక్ సినిమా స్థాయిని పెంచింది.
సాంకేతిక అంశాలు
భీమ్స్ సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ అయ్యింది. పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినోదాన్ని పెంచాయి. ప్రసాద్ మూరెళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ ఆకట్టుకుంటుంది. స్పెయిన్ లొకేషన్స్ను అందంగా చూపించారు. నిర్మాణ విలువలు కూడా మంచి స్థాయిలో ఉన్నాయి.
మొత్తానికి
‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ భారీ కథ, గాఢమైన సంఘర్షణలు ఆశించే వారికి కాకపోయినా, లైట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా కాలక్షేపానికి పనికొచ్చే సినిమా. యాక్షన్ ఇమేజ్కి బ్రేక్ ఇచ్చి రవితేజ చేసిన ఈ ప్రయత్నం, ఆయనకు ఒక చిన్న రిలీఫ్గా నిలుస్తుంది. ఈటీవీ భారత్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇది ఓ సరదా అనుభవం అని చెప్పొచ్చు.