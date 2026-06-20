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రవితేజ డబుల్ ధమాకా - రెండు సినిమాలు లైన్​లో పెట్టిన మాస్ మహారాజ్!

రెండు సినిమాలు ప్రారంభించనున్న రవితేజ- రెండు నెలల గ్యాప్​లోనే క్రేజీ కాంబోలు సెట్స్​పైకి- వచ్చే ఏడాది రిలీజ్​కు ప్లాన్!

Raviteja Upcoming Movies Lineup
Raviteja Upcoming Movies Lineup (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 3:16 PM IST

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Raviteja Upcoming Movies Lineup : మాస్ మహారాజా రవితేజ ఒకేసారి రెండు క్రేజీ ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. కొద్దికాలంగా ఆయన చేయనున్న సినిమాలపై పలు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యలో రెండు ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కే దిశగా అడుగులు పడుతుండడం విశేషం. ఆగస్టు, అక్టోబర్ నెలల్లో రెండు సినిమాలు ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో అభిమానులు ఫుల్ జోష్​లో ఉన్నారు.

రెండు నెలల గ్యాప్​లో 2 సినిమాలు
ఈ ప్రాజెక్టుల్లో మొదటగా శ్వాగ్ ఫేం హసిత్ గోలి దర్శకత్వంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై దిల్​రాజు నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం రవితేజ నటిస్తున్న ఇరుముడి చిత్రం ముగింపు దశకు చేరుకోగా, ఆపై వెంటనే ఆగస్టులో హసిత్ గోలితో సినిమాను స్టార్ట్ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ శరవేగంగా సాగుతుండగా, ఆగస్టు నుంచి రెగ్యులర్ చిత్రీకరణ మొదలుకానుంది.

అదే విధంగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయ, రవితేజ కలయికలో మరో చిత్రం రూపొందనుంది. అక్టోబర్​​లో మూవీ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. తన స్టైల్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్​తో ఆకట్టుకునే వివేక్ ఆత్రేయ, ఈ సినిమాను హర్రర్, యాక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించనున్నారని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇలా రెండు సినిమాలను లైన్​లో పెట్టి సమాంతరంగా చిత్రీకరణలో పాల్గొనేలా రవితేజ తన కాల్షీట్లను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారట. వివేక్ మొదట్లో ఈ స్టోరీని మరో స్టార్ హీరోతో చేయాలని ప్లాన్ చేయగా, చివరికి రవితేజకు వద్దకు చేరింది. కథ విన్న వెంటనే ఆయన ఓకే చేశారు. ఈ ఇద్దరు యువ దర్శకులతో చేస్తున్న ఈ చిత్రం అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేసే విధంగా మేకర్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.

కమ్​బ్యాక్ కోసం వెయిటింగ్
ఇటీవల రవితేజ నటించిన చిత్రాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయాయి. అయినప్పటికీ సినిమాల విషయంలో మాస్​మహారాజ జోరు మాత్రం తగ్గలేదు. కుర్ర డైరెక్టర్లను ప్రోత్సహించే విషయంలో ఎప్పుడూ మాస్​ మహారాజ ముందుంటారు. అదే విధంగా శ్వాగ్​తో దర్శకుడిగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించిన హసిత్ గోలి రవితేజతో ఏ విధమైన మూవీని తెరకెక్కిస్తారోనని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి హీరో ట్రాన్స్​జెండర్ పాత్రను పోషిస్తాడని సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల వైరలైంది. కానీ దీనిపై మూవీ టీమ్ స్పందిస్తూ అందులో ఏ విధమైన వాస్తవాలు లేవని కొట్టిపారేసింది.

విభిన్న పాత్రలో మాస్ మహారాజ
ఇక ఇరుముడి చిత్రాన్ని ఆగస్టు 21న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇటీవల ప్రకటించారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తమిళంలో 'ఇరుముడికట్టు' పేరుతో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. "ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్‌నకు మీరు అందించిన అద్భుతమైన స్పందనకు ధన్యవాదాలు. మీరు చూపించిన ఆదరణ మాకు ఎంతో విలువైనది. తండ్రి పాత్రలో మాస్ మహారాజ రవి తేజ అందించిన ఎమోషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్‌ కచ్చితంగా మీ హృదయాల్ని హత్తుకుంటుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని స్పెషల్ మూమెంట్స్ మీ ముందుకు రానున్నాయి. వేచి ఉండండి" అని చిత్ర బృందం ఇటీవల సోషల్​ మీడియాలో పోస్టును రాసుకొచ్చింది​.

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