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రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో ఇరుముడి- రవితేజ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్​ మూవీ

బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇరుముడి ర్యాంపేజ్ - రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిన మూవీ- రవితేజ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్​గా రికార్డ్

Irumudi Collections
ఇరుముడి సినిమా కలెక్షన్లు (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2026 at 3:38 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 3:44 PM IST

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Irumudi Collections : రవితేజ ఇరుముడి మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. సూపర్ హిట్​ టాక్​తో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా తాజాగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయింది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అన్ని థియేటర్లలో ఇరుముడి సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయని, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ల దాకా అందరూ సినిమాను ఆదరిస్తున్నారని మేకర్స్ రాసుకొచ్చారు. దీనిని జనరేషనల్ బ్లాక్​బస్టర్​గా పేర్కొన్నారు.

శివనిర్వాణ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 21న వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజైంది. తొలి షో నుంచే దీనికి బ్లాక్​బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. అలా గత 12 రోజులుగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా రూ.200 కోట్ల పైచిలుకు వరల్డ్​వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇందులో ప్రియ భవాని శంకర్, బేబి నక్షత్ర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్​తో రూపొందిన ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ వస్తోంది.

కెరీర్​లో హైయ్యెస్ట్
ఈ సినిమాతో హీరో రవితేజ కూడా అరుదైన ఘనత సాధించారు. తన సుదీర్ఘ కెరీర్​లో తొలిసారి రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లో చేరారు. ఇంతకుముందు 2022లో వచ్చిన ధమాకా సినిమానే రవితేజ కెరీర్​లో కమర్షియల్​గా భారీ హిట్. ఇప్పుడు ఆ రికార్డులను తుడిచిపెడుతూ ఇరుముడి సరికొత్త మార్క్​ సెట్ చేసింది. దీంతో ఆయన కెరీర్​లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమానూ నిలిచింది.

Last Updated : September 2, 2026 at 3:44 PM IST

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IRUMUDI WORLDWIDE COLLECTIONS
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