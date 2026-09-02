రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో ఇరుముడి- రవితేజ కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ మూవీ
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇరుముడి ర్యాంపేజ్ - రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన మూవీ- రవితేజ కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా రికార్డ్
Published : September 2, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 3:44 PM IST
Irumudi Collections : రవితేజ ఇరుముడి మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. సూపర్ హిట్ టాక్తో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా తాజాగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అన్ని థియేటర్లలో ఇరుముడి సంబరాలు కొనసాగుతున్నాయని, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ల దాకా అందరూ సినిమాను ఆదరిస్తున్నారని మేకర్స్ రాసుకొచ్చారు. దీనిని జనరేషనల్ బ్లాక్బస్టర్గా పేర్కొన్నారు.
శివనిర్వాణ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 21న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజైంది. తొలి షో నుంచే దీనికి బ్లాక్బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. అలా గత 12 రోజులుగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా రూ.200 కోట్ల పైచిలుకు వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇందులో ప్రియ భవాని శంకర్, బేబి నక్షత్ర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్తో రూపొందిన ఈ సినిమాకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ వస్తోంది.
కెరీర్లో హైయ్యెస్ట్
ఈ సినిమాతో హీరో రవితేజ కూడా అరుదైన ఘనత సాధించారు. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో తొలిసారి రూ.200 కోట్ల క్లబ్లో చేరారు. ఇంతకుముందు 2022లో వచ్చిన ధమాకా సినిమానే రవితేజ కెరీర్లో కమర్షియల్గా భారీ హిట్. ఇప్పుడు ఆ రికార్డులను తుడిచిపెడుతూ ఇరుముడి సరికొత్త మార్క్ సెట్ చేసింది. దీంతో ఆయన కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమానూ నిలిచింది.
Every generation. Every theatre. One celebration. #Irumudi 💥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 2, 2026
From kids to elders, from youth to families.... everyone celebrated #Irumudi, making it a 200 CR+ GROSS WORLDWIDE
GENERATIONAL BLOCKBUSTER 🔥
✨స్వామి శరణం✨
Go watch RAVANNA’s RAMPAGE in cinemas ❤️🔥… pic.twitter.com/bnao86ph3i