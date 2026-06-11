ట్రాన్స్జెండర్ రోల్లో రవితేజ కనిపించనున్నారా? ఆ వార్తల్లో నిజమెంత?
రవితేజ తన తదుపరి చిత్రంలో ట్రాన్స్జెండర్ పాత్ర పోషించనున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు- ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు బ్యానర్లో రవితేజ ఆ సినిమా చేయనున్నట్లు సమాచారం!
Published : June 11, 2026 at 9:26 AM IST
Ravi Teja Next Movie : మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రస్తుతం ఇరుముడి సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఆ చిత్రానికి నవీన్ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది ఆగస్ట్ 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత హసిత్ గోలి దర్శకత్వంలో రవితేజ చేయబోయే చిత్రంలో ఆయన ఒక ట్రాన్స్జెండర్ పాత్రను పోషించనున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని తెలుస్తోంది. అసలు అలాంటి ప్లాన్ లేదని, అవన్నీ ఫేక్ అని సమాచారం. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు బ్యానర్లో రవితేజ ఈ సినిమా చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ సినిమాను సంక్రాంతి బరిలో విడుదల చేయాలని నిర్మాత దిల్ రాజు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దిల్ రాజు కూడా తన నిర్మాణంలో వచ్చే సినిమాలను సంక్రాంతి సీజన్లో విడుదల చేయడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుంటారు. దీంతో రవితేజ దిల్ రాజు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కనున్న ఆ ప్రాజెక్ట్ను సంక్రాంతి రేస్లో నిలపడానికి ఇప్పటినుంచే సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.