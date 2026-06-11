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ట్రాన్స్​జెండర్​ రోల్​లో రవితేజ కనిపించనున్నారా? ఆ వార్తల్లో నిజమెంత?

రవితేజ తన తదుపరి చిత్రంలో ట్రాన్స్‌జెండర్ పాత్ర పోషించనున్నారంటూ సోషల్​ మీడియాలో రూమర్లు- ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు బ్యానర్‌లో రవితేజ ఆ సినిమా చేయనున్నట్లు సమాచారం!

Ravi Teja Transgender Role In Next Moive
Ravi Teja Transgender Role In Next Moive (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 9:26 AM IST

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Ravi Teja Next Movie : మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రస్తుతం ఇరుముడి సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఆ చిత్రానికి నవీన్‌ యెర్నేని, వై.రవిశంకర్‌ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది ఆగస్ట్‌ 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఆ సినిమా తర్వాత హసిత్ గోలి దర్శకత్వంలో రవితేజ చేయబోయే చిత్రంలో ఆయన ఒక ట్రాన్స్‌జెండర్ పాత్రను పోషించనున్నారంటూ సోషల్​ మీడియాలో రూమర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని తెలుస్తోంది. అసలు అలాంటి ప్లాన్ లేదని, అవన్నీ ఫేక్ అని సమాచారం. ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు బ్యానర్‌లో రవితేజ ఈ సినిమా చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం షూటింగ్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ సినిమాను సంక్రాంతి బరిలో విడుదల చేయాలని నిర్మాత దిల్ రాజు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దిల్ రాజు కూడా తన నిర్మాణంలో వచ్చే సినిమాలను సంక్రాంతి సీజన్‌లో విడుదల చేయడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుంటారు. దీంతో రవితేజ దిల్ రాజు కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న ఆ ప్రాజెక్ట్‌ను సంక్రాంతి రేస్‌లో నిలపడానికి ఇప్పటినుంచే సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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