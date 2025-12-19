'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' టీజర్ రిలీజ్
రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి టీజర్ రిలీజ్- మాస్ మాహారాజ టైమింగ్ పంచ్ అదుర్స్!
Published : December 19, 2025 at 4:22 PM IST
Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Teaser : మాస్ మాహారాజ రవితేజ హీరోగా లేటెస్ట్గా తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. కిషోర్ తిరుమల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డింపుల్ హయాతి, అషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. 2026 సంక్రాంతి కానునగా ఈ సినిమా జనవరి 13న వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ శుక్రవారం సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
1.30 నిమిషాల నిడివితో ఉన్న టీజర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. రవితేజ మాస్ పంచ్లు, వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయాయి. దీంతో ఈసారి హిట్ కొట్టడం పక్కా అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.