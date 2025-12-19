ETV Bharat / entertainment

'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' టీజర్ రిలీజ్

రవితేజ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి టీజర్ రిలీజ్- మాస్ మాహారాజ టైమింగ్ పంచ్​ అదుర్స్!

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi
Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 19, 2025 at 4:22 PM IST

1 Min Read
Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Teaser : మాస్ మాహారాజ రవితేజ హీరోగా లేటెస్ట్​గా తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. కిషోర్ తిరుమల ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. డింపుల్ హయాతి, అషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. 2026 సంక్రాంతి కానునగా ఈ సినిమా జనవరి 13న వరల్డ్​వైడ్​గా గ్రాండ్​ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ శుక్రవారం సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

1.30 నిమిషాల నిడివితో ఉన్న టీజర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. రవితేజ మాస్ పంచ్​లు, వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ టైమింగ్ అదిరిపోయాయి. దీంతో ఈసారి హిట్ కొట్టడం పక్కా అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. SLV సినిమాస్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమాను సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.

