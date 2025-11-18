ETV Bharat / entertainment

నీల్​తో పని చేయడమంటే ఇంటికొచ్చినట్టే- ఎన్టీఆర్ మూవీ అంచనాలకు మించి!: రవి బస్రూర్​

ఎన్టీఆర్- నీల్ మూవీపై రవి బస్రూర్ కామెంట్స్

NTR- NEEL
NTR- NEEL (NTR Arts Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 10:49 AM IST

NTR NEEL Music Director: KGF, సలార్, మార్కో వంటి పాన్‌ఇండియా బ్లాక్‌బస్టర్లతో భారత సినిమాకు ప్రత్యేకమైన సౌండ్‌ను అందించారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవి బస్రూర్. ఇప్పుడు తొలిసారిగా ఇం​డిపెండెంట్​ ఒరిజినల్ ఆల్బమ్ టైటాన్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. సినిమా షాట్స్‌కు పరిమితం కాకుండా కేవలం సౌండ్‌తో ఒక కథ చెప్పాలనే కల అదే 'టైటాన్' అంటున్నారు రవి.

టైటాన్: బలం – నిశ్శబ్దం
"బలం, నిశ్శబ్దం ఇవీ రెండూ ఒకే నాణానికి ఉన్న రెండు వైపులు. టైటాన్స్ మిథాలజీలోనూ అదే భావం ఉంది" అని రవి వివరించారు. రెండున్నరేళ్లపాటు తయారైన ఆల్బమ్‌లో, ఆర్కెస్ట్రా లేయర్స్, కోస్టల్ రిథమ్స్, ఆధునిక సౌండ్ డిజైన్, అంతర్జాతీయ మ్యూజిషియన్స్ సహకారం, అన్నీ కలిసి ఓ ప్రత్యేకమైన సౌండ్‌ను సృష్టించాయంటున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఎవ్రీ ఎండ్​ ఈజ్​ ఏ బిగినింగ్​, రోర్​ ఆఫ్​ టొర్నాడో, ట్రాక్స్‌కి వచ్చిన రెస్పాన్స్‌పై రవి ఎమోషనల్ అయిపోతూ "విన్నవాళ్లు మోటివేట్ అవుతున్నారు పవర్ ఫీలవుతున్నారు. ఇదే పెద్ద అవార్డు" అని అన్నారు.

2025: రవికి గోల్డెన్ ఇయర్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో రవి బస్రూర్ దర్శకత్వం వహించిన 'వీర చంద్రహాస' విడుదలైంది. తన మ్యూజిక్ అందాలను సినిమా రూపంలో చూపాలన్న 12 ఏళ్ల కల నెరవేరిందని చెప్పారు. కన్నడ సినిమా ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా దూసుకుపోతుందంటూ, "మన ఇండస్ట్రీకి ఈ గుర్తింపు అర్హమైనదే. టాలెంట్ ఎప్పటినుంచో ఉంది ఇప్పుడు సరైన ఎక్స్‌పోజర్ వచ్చింది" అంటూ రవి గర్వంగా తెలిపారు.

NTR–ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా మ్యూజిక్ 'ఎపిక్ & మాసివ్'
సలార్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్‌తో మళ్లీ కాంబినేషన్‌లో, Jr NTR హీరోగా తెరకెక్కుతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ (వర్కింగ్ టైటిల్: డ్రాగన్)‌కు రవి సంగీతం అందిస్తున్నారు. "ప్రశాంత్​తో పని చేయడం అంటే ఇంటికి వచ్చినట్టే. మాటలు అవసరం లేదు, అర్థం చేసుకునే కెమిస్ట్రి" అని రవి తెలిపారు. మ్యూజిక్ గురించి మాత్రం ఒక్క మాట "మాసివ్. ఎపిక్. కానీ ఎమోషనల్‌గా చాలా లోతుగా ఉంటుంది. KGF, సలార్‌లతో పోల్చలేనంత కొత్త ఎనర్జీ కొత్త ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌తో సౌండ్‌స్కేప్ మొత్తం పేలిపోతుంది" అని అన్నారు.

కుందాపుర బాయ్ నుంచి పాన్‌ఇండియా కంపోజర్‌గా
కోస్టల్ టౌన్‌లో నుంచి వచ్చిన తన ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ "నేను చేసే ప్రతి నోట్‌లో నా ఊరు, నా ప్రజలు, సముద్రం నిశ్శబ్దం ఉంటుంది. 'టైటాన్' అదే ప్రయాణానికి ట్రిబ్యూట్" అని భావోద్వేగంగా చెప్పారు రవి బస్రూర్.

