'18ఏళ్లకే రెండుసార్లు ఆ ప్రయత్నం!- ఆ వ్యక్తి కాపాడారు- అందుకే ఆయన పేరే పెట్టుకున్నా'- రవి బస్రూర్ ఎమోషనల్ స్టోరీ

18 ఏళ్ల వయసులో బతకడం ఇష్టం లేక రెండు సార్లు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నం- చేతిలో చిల్లి పైసా లేని సమయంలో ఆదుకున్న వ్యక్తి - రవి బస్రూర్ ఎమోషనల్ స్టోరీ

Ravi Basrur
Ravi Basrur (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 21, 2026 at 7:59 PM IST

Ravi Basrur Real Story : సినిమా రంగంలో వెలుగులు జిమ్మే ప్రతి స్టార్ వెనుక ఒక చీకటి ప్రయాణం కచ్చితంగా ఉంటుంది. మనం ఈరోజు చూస్తున్న ఒక గొప్ప సంగీత దర్శకుడు, తన అద్భుతమైన నేపథ్య సంగీతంతో థియేటర్లను హోరెత్తిస్తున్న వ్యక్తి ఒకప్పుడు తన జీవితాన్ని ముగించుకోవాలని అనుకున్నారంటే ఎవరూ నమ్మలేరు. కేజీఎఫ్ సినిమాలోని ఆ పవర్ఫుల్ మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు మనకు కలిగే ఆ జోష్ వెనుక ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ, ఆకలి, అవమానాలు దాగి ఉన్నాయట.

ప్రతిభ ఉన్నా గుర్తించే వారు లేక, ఆర్ధిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి యువకుడికి చావే శరణ్యం అనిపించిందట. ఇటీవల హైదరాబాద్​లో జరిగిన ఒక సినిమా వేదికపై అతను చేసిన వ్యాఖ్యలు వింటుంటే షాక్ ఇవ్వాల్సిందే. అసలు రవి బస్రూర్ అనే పేరు వెనుక ఉన్న ఆ రహస్యం ఏంటి? ప్రాణం పోసిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? తెలుసా?

విశ్వక్ సేన్ 'కల్ట్' టీజర్ లాంచ్​లో రవి బస్రూర్ ఎమోషనల్
మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న మూవీ 'కల్ట్'. ఈ సినిమా టీజర్ లాంచ్ వేడుక హైదరాబాద్​లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సినిమాకు రవి బస్రూర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ వేదికపై మాట్లాడిన రవి బస్రూర్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన అత్యంత రహస్యమైన బాధాకరమైన విషయాలను బయటపెట్టారు. సామాన్య ప్రజలందరూ రవి బస్రూర్ అనేది పుట్టుకతో వచ్చిన పేరు అని భావిస్తుంటారు.

కానీ అతను చెప్పిన మాటలు విని అక్కడ ఉన్నవారంతా నివ్వెరపోయారు. ఒకప్పుడు తాను బతకడం ఇష్టం లేక, ఈ భూమిపై తనకు చోటు లేదని భావించిన రోజులను కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించారు. ఆ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి చేసిన సహాయం వల్లే తాను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నానని రవి బస్రూర్ గుర్తుచేసుకున్నారు.

18 ఏళ్ల వయసులోనే రెండు సార్లు ఆత్మహత్యాయత్నం
రవి బస్రూర్ తన 18 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉండేవారట. ఈ భూమిపై బతకడం తన వల్ల కాదని, ఇక్కడ అందరూ కేవలం డబ్బు వెంటే పరిగెడుతున్నారని భావించినట్లు చెప్పారు. అప్పట్లో ఆర్ధికంగా చితికిపోయిన అతను, బతుకుపై విరక్తి పెంచుకుని ఏకంగా రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తనకు చేతిలో కీబోర్డ్ లేదని, కనీసం పని చేయడానికి కూడా ఎవరూ అవకాశం ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రెండోసారి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినప్పుడు ఒక వ్యక్తి దేవుడిలా వచ్చి కాపాడారని రవి బస్రూర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ సంఘటన జీవితాన్నే కాదు, అతని పేరును కూడా మార్చేసింది.

రవి బస్రూర్ అనే పేరు వెనుక ఉన్న ఆ కృతజ్ఞత!
రవి బస్రూర్ అసలు పేరు అది కాదు. అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కిరణ్. అయితే జీవితంపై విరక్తి చెంది ఆత్మహత్య ప్రయత్నంలో ఉన్న కిరణ్​ని కాపాడి, అతనికి ఒక కీబోర్డ్ కొనిచ్చి, దానితో పాటు 35 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేసిన వ్యక్తి పేరు 'రవి'. ప్రపంచం మొత్తం తన గోడును విననప్పుడు, ఒక్క రవి అనే వ్యక్తి మాత్రమే తన బాధను అర్థం చేసుకుని చేయూతనిచ్చారని తెలిపారు. ఆ రోజు నుంచి తనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించిన ఆ వ్యక్తి పేరునే తన మొదటి పేరుగా మార్చుకుని 'రవి బస్రూర్' అని పిలిపించుకుంటున్నట్లు ఎమోషనల్​గా తెలిపారు. తన ఆఖరి శ్వాస వరకు ఆ పేరుతోనే కొనసాగుతానని, ఇది తనకు ప్రాణం పోసిన వ్యక్తికి ఇస్తున్న గౌరవం అని అతను సగర్వంగా ప్రకటించారు.

'కల్ట్' టీజర్​తో వైరల్
రవి బస్రూర్ ఈ వివరణ ఇచ్చిన అదే వేదికపై విశ్వక్ సేన్ తన 'కల్ట్' సినిమా టీజర్ తో అందరినీ షాక్​కు గురిచేశారు. ఈ సినిమా టీజర్ వైల్డ్​గా, రక్తపాతంతో ఉండడంతో వైరల్ అవుతోంది. గోవాలో పార్టీకి వెళ్ళిన ముగ్గురు యువకులకు అక్కడ ఎదురైన భయానక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇందులో రవి బస్రూర్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం టీజర్​లోని వైలెన్స్​ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిందనే కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. విశ్వక్ సేన్ ఈ సినిమాలో గేమ్ మాస్టర్​గా కనిపిస్తున్నారు. గీతాయన భరద్వాజ్, మురళీ శర్మ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి బస్రూర్ మ్యూజిక్ ప్లస్ పాయింట్​గా నిలవనున్నట్లు అర్ధమవుతుంది.

ప్రస్తుతం రవి బస్రూర్ ఇండియన్ సినిమాలోని మోస్ట్ వాంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లలో ఒకరు. కేజీఎఫ్ సిరీస్​తో అతని పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది. ఆ తర్వాత సలార్ సినిమాతో కూడా తన సత్తా చాటారు. ఒకప్పుడు కీబోర్డ్ లేక ఆత్మహత్యకు సిద్ధపడిన వ్యక్తి, ఇప్పుడు వేలాది మంది టెక్నీషియన్స్​కు ఉపాధిని ఇచ్చే స్థాయికి ఎదిగారు. తన జీవితాన్ని కాపాడిన రవి అనే వ్యక్తి పేరును ప్రపంచం మొత్తం గుర్తుపెట్టుకునేలా తన ప్రతిభతో నిరూపించుకున్నారు.

