విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా పెళ్లి సంబరాలు- దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులకు స్వీట్లు, అన్నదానం- విరోష్ జంట మంచి మనసు!
Published : March 1, 2026 at 12:12 PM IST
Rashmika - Vijay Annadhanam : విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక మంధన్నా పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా మంచి మనసు చాటుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ అభిమానులకు అన్నదానం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు రష్మిక అఫీషియల్గా ప్రకటన చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. దీనిపై ఫ్యాన్స్ హర్షం చేస్తున్నారు. విరోష్ జంట మంచి మనసును మెచ్చుకుంటున్నారు.
'ప్రియమైన దేశ ప్రజలారా! మీరంతా మా కెరీర్, ప్రేమ ప్రయాణాల్లో ఎల్లప్పుడూ భాగమైయ్యారు. మీ అందరితో మా వివాహ సంబరాలు జరుపుకోవడం ఎంకో ఆనందంగా ఉంది. భారత్లో పండగలను మిఠాయి, ఆహారంతో జరుపుకుంటుంది కదా. అందుకే మా జీవితంలో ఈ ఆనంద క్షణాలను మీతో జరుపుకోవడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మీ అందరికీ ఈరోజు (మార్చి 01) ఎంతో ప్రేమతో మిఠాయిలు పంపుతున్నాం. అలాగే మీ అందరి ఆశీస్సులు మాపై ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటూ దేశంలో పలు నగరాల్లో దేవాలయాల్లో అన్నదానం చేస్తున్నాం. మీ విజయ్- రష్మిక' అని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
February 28, 2026
విరోష్ మిఠాయి పంపకం, అన్నదానం నిర్వహించే నగరాలు
తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలంగాణలో హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, కరీంనగర్ నగరాలతోపాటు అంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్, పుట్టపర్తి, విజయవాడల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. వీటితోపాటు దిల్లీ, చండీగఢ్, నోయిడా, ఘజియాబాద్, అహ్మదాబాద్, భోపాల్, ముంబయి, జైపుర్, కొచ్చి, మైసూర్, కూర్గ్, బెంగళూరు, కోయంబత్తూరు, చెన్నై, పుదుచ్చేరి
కాగా, విజయ్ - రష్మిక ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ వేదికగా హిందూ సంప్రదాయంలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు ఇరుకుటుంబాలు, అత్యంత సన్నిహితులు, ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు హాజరైయ్యారు. తమ పెళ్లికి సంబంధించిన ఫొటోలను అదే రోజు సాయంత్రం రష్మిక, విజయ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ పోస్టులకు లక్షల్లో లైకులు వచ్చాయి.