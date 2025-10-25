ETV Bharat / entertainment

'వారి బాధ ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది'- కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై రష్మిక

ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలంటూ రష్మిక పోస్ట్​

Rashmika Post On Kurnool Bus Accident
Rashmika Post On Kurnool Bus Accident (Etv Bharat, Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 9:03 AM IST

Rashmika Post On Kurnool Bus Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన భయంకరమైన బస్సు ప్రమాదంపై నటి రష్మిక మందన్న తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బస్సులో 46 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, చాలామంది నిద్రలో ఉన్నప్పుడే ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనపై ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రష్మిక స్పందించారు.

"కర్నూలు నుంచి వచ్చిన వార్త నా హృదయాన్ని కలచివేసింది. కాలిపోయే ముందు ఆ బస్సు లోపల ప్రయాణికులు ఎదుర్కొన్న బాధను ఊహించడానికి కూడా భయంగా ఉంది. ఇది నిజంగా దుర్భరం" అంటూ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ దుర్ఘటనలో మరణించినవారి కుటుంబాలతో నా ఆలోచనలు, ప్రార్థనలు. వారి ఆత్మలు శాంతి చేకూరాలి" అంటూ సానుభూతి తెలిపారు.

Rashmika Post On Kurnool Bus Accident
రష్మిక మందన్న తీవ్రవిచారం (Rashmika Instagram story)

