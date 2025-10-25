'వారి బాధ ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది'- కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై రష్మిక
ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలంటూ రష్మిక పోస్ట్
Published : October 25, 2025 at 9:03 AM IST
Rashmika Post On Kurnool Bus Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన భయంకరమైన బస్సు ప్రమాదంపై నటి రష్మిక మందన్న తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బస్సులో 46 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, చాలామంది నిద్రలో ఉన్నప్పుడే ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనపై ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రష్మిక స్పందించారు.
"కర్నూలు నుంచి వచ్చిన వార్త నా హృదయాన్ని కలచివేసింది. కాలిపోయే ముందు ఆ బస్సు లోపల ప్రయాణికులు ఎదుర్కొన్న బాధను ఊహించడానికి కూడా భయంగా ఉంది. ఇది నిజంగా దుర్భరం" అంటూ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ దుర్ఘటనలో మరణించినవారి కుటుంబాలతో నా ఆలోచనలు, ప్రార్థనలు. వారి ఆత్మలు శాంతి చేకూరాలి" అంటూ సానుభూతి తెలిపారు.