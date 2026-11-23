ట్రోల్స్ను పట్టించుకోని రష్మిక దేవరకొండ - ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రం పోలీసుల వరకు ఎందుకెళ్లారు?
Rashmika About Trolls: సోషల్ మీడియాలో తనపై వచ్చే నెగెటివ్ కామెంట్స్పై రష్మిక మందన్న ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. గతంలో కొన్ని కామెంట్స్కు సమాధానాలు ఇచ్చేవారమని, ఇప్పుడు మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదని తెలిపారు.
Published : November 23, 2026 at 11:00 AM IST
సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు ఎదురైనప్పుడు ఎలా స్పందించాలనే విషయంపై రష్మిక మందన్న తన అభిప్రాయాలను తెలిపారు. ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9' కార్యక్రమానికి వెళ్లిన తర్వాత ఎదురైన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడారు. ఆ షోలో ఇద్దరూ తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు. అయితే షో ప్రసారమైన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్స్ వచ్చాయి. కొన్ని పోస్టులు వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసినట్లు అనిపించడంతో ఈ వ్యవహారం పోలీసుల వరకు వెళ్లింది. ఈ నేపథ్యంలో తాను సాధారణంగా విమర్శలను పట్టించుకోనని, కానీ కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం సీరియస్గా స్పందిస్తానని రష్మిక వివరించారు.
ట్రోల్స్కు సమాధానం ఇవ్వడం టైమ్ వేస్ట్
కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎవరైనా నెగెటివ్ కామెంట్స్ చేస్తే సమాధానం ఇచ్చేవారమని రష్మిక చెప్పారు. అలా స్పందించడం వల్ల ఉపయోగం లేదని కొంతకాలానికి అర్థమైందని తెలిపారు. ప్రతి కామెంట్కు సమాధానం ఇవ్వడం సమయం వృథా చేసుకోవడమేనని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికీ కొన్ని కామెంట్స్ చూసినప్పుడు స్పందించాలని అనిపిస్తుందని, కానీ మౌనంగా ఉండటమే మంచిదని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నటీనటుల గురించి ప్రేక్షకులు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పడంలో తప్పు లేదన్నారు. యాక్టింగ్, వ్యక్తిత్వం, సినిమాలపై విమర్శలు రావడం ఈ వృత్తిలో భాగమేనని తెలిపారు. పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని, అందుకే తన గురించి వచ్చే ప్రతి నెగెటివ్ పోస్టును సీరియస్గా తీసుకోవడం మానేశానని వివరించారు.
కాఫీ విత్ కరణ్ షోలో ఏం జరిగిందంటే?
కరణ్ జోహార్ 'కాఫీ విత్ కరణ్' తొమ్మిదో సీజన్ రెండో ఎపిసోడ్లో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తమ రిలేషన్షిప్కు సంబంధించిన విషయాలను కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా విజయ్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఏడాది పాటు ప్రతిరోజూ అడిగినట్లు రష్మిక చెప్పడం ఎక్కువగా వైరల్ అయింది. ఈ కామెంట్స్ గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున రియాక్షన్స్ వచ్చాయి. కొందరు వీరిద్దరి మాటలను సరదాగా తీసుకోగా, మరికొందరు విమర్శించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి పేర్లతో నకిలీ పోస్టులు, మార్పులు చేసిన స్క్రీన్షాట్స్ ప్రచారంలోకి వచ్చినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. వీటితో పాటు ఇతరుల పేర్లతో అకౌంట్లు సృష్టించడం, ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో ఇబ్బంది కలిగించే పోస్టులు పెట్టడం వంటి అంశాలు కూడా ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించారు.
అందుకే ఆ ఫిర్యాదు
ఈ వ్యవహారంపై రష్మిక, విజయ్ తరఫున హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఇద్దరికీ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తున్న నిశాంత్ కుమార్ ఈ ఫిర్యాదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న వేధింపులతో పాటు నకిలీ పోస్టులు, మార్ఫింగ్ చేసిన స్క్రీన్షాట్స్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అయితే తన గురించి వచ్చే కామెంట్స్ కంటే కుటుంబ సభ్యులను ఇందులోకి లాగడమే ఎక్కువ బాధ కలిగించిందని రష్మిక చెప్పారు. తన కుటుంబం సినిమా రంగాన్ని ఎంచుకోలేదని, వాళ్లు పబ్లిక్ ఫిగర్స్ కూడా కాదని గుర్తుచేశారు. నటీనటులను విమర్శించే స్వేచ్ఛ ఉందని చెప్పి వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత జీవితాలను టార్గెట్ చేయడం సరైంది కాదన్నారు. అందుకే ఇలాంటి విషయాలను పట్టించుకోకుండా వదిలేయలేనని వివరించారు.
ఫుల్ 'మైసా' మోడ్లోకి వెళ్లిపోతా: రష్మిక
కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే తన రియాక్షన్ పూర్తిగా మారిపోతుందని రష్మిక చెప్పారు. అలాంటి సమయంలో 'ఫుల్ వారియర్ మోడ్'లోకి వెళ్లిపోతానని అన్నారు. తన కొత్త సినిమా 'మైసా' పాత్రను ప్రస్తావిస్తూ 'ఫుల్ మైసా అయిపోతా' అని తెలిపారు. తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు సెలబ్రిటీలు కాదని, తన కారణంగా వాళ్లు ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. పబ్లిక్లో లేని వ్యక్తుల పేర్లను తీసుకొచ్చి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడటం తనకు నచ్చదని అన్నారు. తనను ఎవరైనా విమర్శిస్తే సహించగలనని, కానీ కుటుంబం విషయంలో మాత్రం అలా ఉండలేనని చెప్పారు. సినిమా రంగంలో పనిచేస్తున్నందుకు తన దగ్గరి వాళ్లు కూడా వేధింపులను భరించాల్సిన అవసరం లేదని రష్మిక వివరణ ఇచ్చారు.
'మైసా' వాయిదా
రష్మిక ప్రస్తుతం 'మైసా' అనే యాక్షన్ సినిమాతో సిద్దమవుతున్నారు. రవీంద్ర పూలే దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అన్ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాలో రష్మిక వైల్డ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అందుకే కుటుంబం గురించి మాట్లాడే సమయంలో ఆ పాత్రను ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ప్రేమకథలు, కమర్షియల్ సినిమాలతో పాటు విభిన్నమైన పాత్రలు చేసిన రష్మిక ఈసారి యాక్షన్ కథను ఎంచుకున్నారు. ఈ సినిమాను మొదట నవంబర్ 27న రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ కోసం ఇంకాస్త సమయం తీసుకున్నారు. త్వరలోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్ విషయంలో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నట్లు మేకర్స్ వివరణ ఇచ్చారు.
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