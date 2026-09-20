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'ఆయుధం ఏ యుద్ధానికి భయపడదు' మైసా' టీజర్​లో రష్మిక విశ్వరూపం

రష్మిక కొత్త సినిమా 'మైసా' టీజర్ విడుదల- ఫుల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్​లో ఇంట్రెస్టింగ్​గా గ్లింప్స్

MYSAA Teaser
మైసా టీజర్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 7:40 PM IST

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MYSAA Teaser : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కుతున్న 'మైసా' నుంచి టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజైంది. మేకర్స్ ఆదివారం ఈ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. నవంబరు 27న మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో రష్మిక ఒక యోధురాలిగా కనిపించనున్నారు. ఇన్నిరోజులు నేషనల్ క్రష్​గా గ్లామరస్​ రోల్స్​లో అలరించిన రష్మిక, ఈ సినిమాలో ఫుల్​ వైలెంట్​గా కనిపించనున్నారు. ఆమె క్యారెక్టర్ ఎంత వైలెంట్​గా ఉంటుందో గ్లింప్స్​తో హింట్ ఇచ్చారు.

రవీంద్ర పూలే ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆయన ఈ సినిమాతోనే దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీంద్ర పూలే గతంలో స్టార్ డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్​గా పనిచేశారు. రాహుల్ రవీంద్రన్, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ఇండియా రేంజ్​లో రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అన్​ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్​పై అనిల్, అజయ్ సయ్యపురెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

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MYSAA TEASER
MYSAA TEASER

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