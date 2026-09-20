'ఆయుధం ఏ యుద్ధానికి భయపడదు' మైసా' టీజర్లో రష్మిక విశ్వరూపం
రష్మిక కొత్త సినిమా 'మైసా' టీజర్ విడుదల- ఫుల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా గ్లింప్స్
Published : September 20, 2026 at 7:40 PM IST
MYSAA Teaser : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కుతున్న 'మైసా' నుంచి టీజర్ గ్లింప్స్ రిలీజైంది. మేకర్స్ ఆదివారం ఈ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. నవంబరు 27న మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో రష్మిక ఒక యోధురాలిగా కనిపించనున్నారు. ఇన్నిరోజులు నేషనల్ క్రష్గా గ్లామరస్ రోల్స్లో అలరించిన రష్మిక, ఈ సినిమాలో ఫుల్ వైలెంట్గా కనిపించనున్నారు. ఆమె క్యారెక్టర్ ఎంత వైలెంట్గా ఉంటుందో గ్లింప్స్తో హింట్ ఇచ్చారు.
రవీంద్ర పూలే ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఆయన ఈ సినిమాతోనే దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రవీంద్ర పూలే గతంలో స్టార్ డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి వద్ద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. రాహుల్ రవీంద్రన్, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ఇండియా రేంజ్లో రానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అన్ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై అనిల్, అజయ్ సయ్యపురెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
No fear to hold.— UnFormula Films (@unformulafilms) September 20, 2026
No truth to hide.
Just ONE promise to keep.#Mysaa – A DAUGHTER’S PROMISE.#MysaaTeaser out now ❤️🔥
-- https://t.co/kUg5j4XxA0
IN CINEMAS WORLDWIDE ON 27.11.26. 💥@iamRashmika @RawindraPulle @jakes_bejoy @unformulafilms @TSeries @tseriessouth pic.twitter.com/AJCj8izHPY