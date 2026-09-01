ETV Bharat / entertainment

'చెక్కు చెదరని ఆత్మ విశ్వాసం ఆమె సొంతం'- రష్మిక 'మైసా' రిలీజ్ డేట్ ఇదే

రష్మిక లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ 'మైసా' - రిలీజ్​ డేట్​ను అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్

Rashmika Mandanna Mysaa Movie
రష్మిక మందన్న మైసా (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rashmika Mysaa Movie : స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న పీరియాడికల్ మూవీ 'మైసా' రిలీజ్​కు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్​ను వెల్లడించారు మేకర్స్. నవంబరు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. 'సహజంగానే ఆమె దృఢమైనది. ఎంచుకున్న మార్గంలో భయం లేనిది. చెక్కు చెదరని ఆత్మ విశ్వాసం ఆమె సొంతం. మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా మైసా ప్రపంచంలో రష్మికను చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి' అంటూ మేకర్స్ ఆసక్తికరంగా పోస్టును రాసుకొచ్చారు.

మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్​లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఆ మూవీ రానుంది. గతంలో మేకర్స్ ఫస్ట్​ లుక్ పోస్టర్​ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్​లో కనిపించారు. ఈ పోస్టర్​ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్‌గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్​తో రష్మిక కెరీర్​లో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతోంది.

TAGGED:

MYSAA RELEASE DATE
RASHMIKA MANDANNA LINEUP
MYSAA MOVIE DIRECTOR
RASHMIKA MANDANNA MYSAA
RASHMIKA MYSAA UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.