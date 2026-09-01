'చెక్కు చెదరని ఆత్మ విశ్వాసం ఆమె సొంతం'- రష్మిక 'మైసా' రిలీజ్ డేట్ ఇదే
రష్మిక లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ 'మైసా' - రిలీజ్ డేట్ను అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్
Published : September 1, 2026 at 3:00 PM IST
Rashmika Mysaa Movie : స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న పీరియాడికల్ మూవీ 'మైసా' రిలీజ్కు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్ను వెల్లడించారు మేకర్స్. నవంబరు 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. 'సహజంగానే ఆమె దృఢమైనది. ఎంచుకున్న మార్గంలో భయం లేనిది. చెక్కు చెదరని ఆత్మ విశ్వాసం ఆమె సొంతం. మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా మైసా ప్రపంచంలో రష్మికను చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి' అంటూ మేకర్స్ ఆసక్తికరంగా పోస్టును రాసుకొచ్చారు.
మైసా సినిమాను దర్శకుడు రవీంద్ర పూలే తెరకెక్కించనున్నారు. పాన్ఇండియా రేంజ్లో తెలుగు సహా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఆ మూవీ రానుంది. గతంలో మేకర్స్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రష్మిక మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో కనిపించారు. ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే ఈ సినిమాలో రష్మిక వారియర్గా కనిపించనున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో రష్మిక కెరీర్లో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతోంది.