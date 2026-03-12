'8ఏళ్లుగా అదే పని- ఇకపై ఊరుకోను'- రష్మిక మందన్న ఫైర్!
తనపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డ నటి రష్మిక- 24 గంటల్లోగా సంబంధిత కంటెంట్ డిలీట్ చేయాలని వార్నింగ్!
Published : March 12, 2026 at 6:43 PM IST
Rashmika Mandanna Fire On Fake News : గత 8ఏళ్లుగా తనపై కర్ణాటక మీడియా, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్లు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ప్రముఖ నటి రష్మిక మందన్న ఫైర్ అయ్యారు. ఇకపై అలాంటివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని అన్నారు. సోషల్ మీడియాలో తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న వారిని తాజాగా హెచ్చరించారు. 24 గంటల్లోగా సంబంధింత కంటెంట్ను తొలగించాలని లేదంటే, ఈ చర్యలకు పాల్పడుతున్న వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటానని అన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.
'8 సంవత్సరాలుగా నాపై అసత్య ప్రచారం చేస్తూ నా ప్రతిష్టను చాలా దెబ్బతీస్తున్నారు. తమ పేజ్ రీచ్, వ్యూస్ కోసం ఫేక్ వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను మాట్లాడని మాటలతోనూ కొంతమంది వార్తలు రాస్తున్నారు. తప్పుడు వార్తలతో ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ సహనంతోనే ఉంటున్నాను. అయితే 8ఏళ్ల నాటి ఓ ప్రైవేట్ ఆడియో క్లిప్ను ఇప్పుడు కావాలనే ప్రచారం చేస్తున్నారు. గడిచిన 24 గంటల్లో ఈ వేధింపులు ఇంకా ఎక్కువయ్యాయి'
'దీంతో నా వ్యక్తిగత గోప్యతపై తీవ్రంగా దాడి చేస్తున్నారు. ఇకపై ఊరుకునేది లేదు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్న సంబంధిత ఆడియోను, తప్పుడు వార్తలను 24 గంటల్లోగా ఇన్ ప్లూయెన్సర్లు, మీడియా తొలగించాలి. లేదంటే దీనికి సంబంధమైన వ్యక్తులపై కచ్చితంగా రేపటి నుంచి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటా. లీగల్ నోటీసులు కూడా పంపిస్తా. అయినా ఎవరి లైఫ్ వాళ్లది. ఎవరి జీవితాల గురించి వాళ్లే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అలాంటిది నేను ఎలా ఉండాలో మీరెలా నిర్ణయిస్తారు' అని రష్మిక మండిపడ్డారు.
కాగా, రష్మికకు 2017లో కన్నడ స్టార్ రక్షిత్ శెట్టితో ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. అయితే వ్యక్తిగత కారణాలతో 2018లోనే ఈ ఇద్దరు విడిపోయారు. ఆ సమయంలో తన కుటుంబ సభ్యులతో వ్యక్తిగతంగా ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఆ సంభాషణను వక్రీకరించి ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఇందులోకి ఫ్యామిలీని కూడా లాగుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇదంతా తన ప్రస్తుత వ్యక్తిగత జీవితానికి ఇబ్బందికరంగా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.