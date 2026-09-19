సుబ్బులక్ష్మిగా రష్మిక మందన్న - గతంలో హీరోయిన్లు చేసిన బయోపిక్స్ ఇవే!
రష్మికకు ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి పాత్ర - మూడు రియల్ లైఫ్ పాత్రలు చేసిన కంగనా రనౌత్ - 'మహానటి'తో జాతీయ అవార్డు అందుకున్న కీర్తి సురేశ్ - స్పోర్ట్స్ నుంచి రాజకీయాల వరకు!
Published : September 19, 2026 at 5:34 PM IST
Actresses In Biopics : రెగ్యులర్ పాత్రలో నటించడం కంటే బయోపిక్లో నటించడం నటీనటులకు అతిపెద్ద ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే తెరపై కనిపించబోయే వ్యక్తి గురించి ప్రేక్షకులకు ముందే ఒక స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఆమె ఎలా మాట్లాడేవారు, ఎలా నడిచేవారు, ఎలా కనిపించేవారు అన్నది కూడా చాలామందికి తెలుసు. ఇప్పుడు అలాంటి పాత్రే రష్మిక మందన్నకు వచ్చింది. లెజెండరీ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం.ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి జీవితంపై రూపొందుతున్న 'ఎం.ఎస్: ఎ లెగసీ ఆన్ స్క్రీన్' లో రష్మిక ప్రధాన పాత్రలో నటించనున్నారు. గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సుబ్బులక్ష్మి 110వ జయంతి సందర్భంగా ఈ సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. గతంలో కూడా చాలామంది హీరోయిన్లు నిజ జీవిత మహిళల పాత్రల్లో నటించారు.
కంగనా రియల్ లైఫ్ పాత్రలు
కంగనా రనౌత్ ఈ జానర్లో ఇప్పటికే మూడు ప్రముఖ పాత్రలలో నటించారు. 2019లో వచ్చిన 'మణికర్ణిక: ది క్వీన్ ఆఫ్ ఝాన్సీ'లో రాణి లక్ష్మీబాయిగా నటించారు. 2021లో వచ్చిన 'తలైవి'లో తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత పాత్రలో కనిపించారు. జయలలిత సినిమా కెరీర్ నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రయాణాన్ని ఇందులో చూపించారు. తర్వాత 'ఎమర్జెన్సీ'లో మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ పాత్ర చేశారు.
ప్రియాంక, సోనమ్కు స్పెషల్ సినిమాలు
ప్రియాంక చోప్రా 2014లో వచ్చిన ‘మేరీ కోమ్’లో ఒలింపిక్ పతక విజేత మేరీ కోమ్గా నటించారు. బాక్సింగ్ సీన్స్ కోసం ఆమె ప్రత్యేకంగా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నారు. సోనమ్ కపూర్ 2016లో ‘నీర్జా’లో నీర్జా భనోత్ పాత్రలో కనిపించారు. హైజాక్ అయిన విమానంలో ప్రయాణికులను కాపాడే ప్రయత్నంలో నీర్జా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ ఘటనల ఆధారంగానే ఈ సినిమా రూపొందింది. సోనమ్ కెరీర్లో ఎక్కువ గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సినిమాల్లో 'నీర్జా' కూడా ఒకటి.
ఆలియా నుంచి జాన్వీ వరకు
ఆలియా భట్ 'గంగూబాయి కాథీయావాడి'లో గంగూబాయి పాత్ర చేశారు. జాన్వీ కపూర్ 'గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్'లో భారత వైమానిక దళ అధికారి గుంజన్ సక్సేనాగా నటించారు. కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో ఆమె చేసిన సేవలను ప్రధానంగా తీసుకుని ఈ సినిమాను రూపొందించారు. దీపికా పదుకొణె 'ఛపాక్లో' మాలతి అనే పాత్రలో కనిపించారు. యాసిడ్ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్ జీవితం నుంచి స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న పాత్ర అది. పరిణీతి చోప్రా 'సైనా'లో బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్ పాత్రలో కనిపించారు.
'మహానటి'తో కీర్తికి జాతీయ అవార్డు
తెలుగులో బయోపిక్ అనగానే ఎక్కువ మందికి గుర్తొచ్చే సినిమాల్లో 'మహానటి' ఒకటి. 2018లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ సావిత్రిగా నటించారు. చిన్న వయసులో సినిమాల్లోకి రావడం, స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదగడం, జెమినీ గణేశన్తో వివాహం, ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత జీవితంలో వచ్చిన సమస్యలు ఇలా సావిత్రి జీవితంలోని పలు దశలను సినిమాలో చూపించారు. ఈ పాత్రకు కీర్తి సురేష్ ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం నిత్యా మీనన్ పేరు కూడా ఒక దశలో పరిశీలనలోకి వచ్చింది. చివరకు కీర్తి సురేష్ ఈ సినిమా చేశారు.
విద్యాబాలన్, తాప్సీ కూడా!
విద్యాబాలన్ కూడా నిజ జీవిత మహిళల ఆధారంగా వచ్చిన పాత్రలలో కనిపించారు. 'ది డర్టీ పిక్చర్' ఆమె కెరీర్ కు మంచి క్రేజ్ తీసుకు వచ్చిన సినిమా. సిల్క్ స్మితతో పాటు ఆ కాలంలోని గ్లామర్ నటీమణుల జీవితాల నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకుని ఆ పాత్రను రూపొందించారు. 'శకుంతలా దేవి'లో మాత్రం గణిత మేధావి శకుంతలా దేవిగా విద్యాబాలన్ నటించారు. తాప్సీ పన్ను 'సాండ్ కీ ఆంఖ్'లో షూటర్ ప్రకాశి తోమర్ పాత్రలో కనిపించారు. 'శభాష్ మిథు'లో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్గా కూడా కనిపించారు.
సీనియర్ హీరోయిన్లలోనూ!
ఇలాంటి సినిమాలు గతంలోనూ వచ్చాయి. సీమా బిశ్వాస్ 'బ్యాండిట్ క్వీన్'లో ఫూలన్ దేవిగా నటించారు. స్మితా పాటిల్ 'భూమిక'లో ఉష అనే పాత్రలో కనిపించారు. నటి హంసా వాడ్కర్ జీవితం, ఆమె ఆత్మకథ ఆధారంగా ఆ పాత్రను చూపించారు. ఐశ్వర్య రాయ్ 'సర్బ్జిత్'లో దల్బీర్ కౌర్గా నటించగా, రిచా చద్దా సుఖ్ప్రీత్ కౌర్ పాత్ర చేశారు. రమ్యకృష్ణ 'క్వీన్' వెబ్ సిరీస్లో శక్తి శేషాద్రి అనే పాత్రలో నటించారు. ఈ పాత్రను జయలలిత జీవితాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని రూపొందించారు.
ఇప్పుడు సుబ్బులక్ష్మి పాత్రతో రష్మిక కూడా ఈ లిస్ట్లో చేరుతున్నారు. ఆమె లుక్ ఎలా ఉండబోతోంది, సంగీతానికి సంబంధించిన సన్నివేశాల కోసం ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ తీసుకుంటారన్నది చూడాలి. సుబ్బులక్ష్మి జీవితంలో సంగీత ప్రయాణంతో పాటు ఎన్నో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఉన్నాయి. వాటిలో సినిమాకు ఏ అంశాలను తీసుకుంటారన్నది తెలియాల్సి ఉంది.
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