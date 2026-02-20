లెస్బియన్ లవర్ రోల్లో రష్మిక మంధన్నా- తొలిసారి అలాంటి పాత్రలో నేషనల్ క్రష్!
బాలీవుడ్ సినిమాలో రష్మిక - మరో హీరోయిన్తో జోడీగా నేషనల్ క్రష్ - ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన పాత్రలో!
Published : February 20, 2026 at 1:09 PM IST
Rashmika in Cocktail 2 : శ్రీవల్లి, గీత, లిల్లీ వంటి సూపర్ హిట్ పాత్రల్లో నటించిన రష్మిక మందన్నా బాలీవుడ్ సినిమా కోసం కొత్త క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె, బీటౌన్ బ్యూటీ కృతి సనన్ లీడ్ రోల్స్లో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'కాక్టెయిల్ 2'. 'కాక్టెయిల్' కు సీక్వెల్గా ఇది రూపొందుతోంది. ఇందులో ఆమె క్యారెక్టర్కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారింది. ఈ సినిమాలో రష్మిక లెస్బియన్ (స్వలింగ) లవర్గా కనిపించనుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.
లెస్బియన్ పాత్రలో కృతి సనన్ - రష్మిక మందన్నా
2012లో దీపికా పదుకొణె, డయానా పెంటీ, సైఫ్ అలీ ఖాన్ కాంబోలో విడుదలైన కాక్టెయిల్ చిత్రం అప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది. ఇప్పుడు రష్మిక మందన్నా, కృతి సనన్, షాహిద్ కపూర్ కాంబినేషన్లో కాక్టెయిల్ సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అయితే ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏంటంటే? కొన్ని రిపోర్ట్ల ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో కృతి సనన్ - రష్మిక మందన్నా ఇద్దరు కలిసి లెస్బియన్ లవర్స్గా కనిపించనున్నారని తెలుస్తుంది. అలానే షాహిద్ కపూర్ ఎంట్రీతో ఈ కథ మరో యాంగిల్లో మారుతుందట!
కథలో ట్రైయాంగిల్ లవ్ ట్రాక్
సమాజంలో మారుతున్న మార్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. అలానే ఇందులో ట్రైయాంగిల్ లవ్ స్టోరీని కూడా చూపించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నడుస్తుంది. కానీ దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. కథకు సంబంధించిన వివరాలు బయటికి రాకుండా ఈ సినిమా మేకర్స్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికి ఇవి పుకార్లుగానే ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
Bold move or brilliant twist? 👀🔥✨❤️💫😍— KBKE : Cricket & Bollywood 👁️ (@kahanibollyki) February 19, 2026
Kriti Sanon and Rashmika Mandanna are reportedly set to portray a lesbian couple in Cocktail 2, with Shahid Kapoor playing the unexpected third angle in this modern relationship drama.
If true, this could be one of the most daring… pic.twitter.com/6L0eee1bPH
కాక్టెయిల్ 2 షూటింగ్ అప్డేట్
కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ జనవరి 31నే పూర్తైనట్లు దర్శకుడు హోమి అడజానియా వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఫొటో షేర్ చేస్తూ పంచుకున్నారు. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే? ఆ చిత్రంలో డైరెక్టర్తో పాటు షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ నవ్వుతూ కేక్ కట్ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు. '#filmwrap లవ్ యు ఫూల్స్. ఫన్ వీ హ్యాడ్!' అని పోస్టుకు రాసుకొచ్చారు.
కాక్టెయిల్ రిలీజ్ డేట్
కాక్టెయిల్ 2 విడుదల తేదీ అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, సెప్టెంబర్లో థియేటర్లలోకి రావొచ్చని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే షాహిద్ కొత్త సినిమా 'ఓ రోమియో' ఈనెల 13న రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు ఆరు నెలల గ్యాప్ తర్వాత కాక్టెయిల్ రిలీజ్ చేసేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. అందుకే ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ నెలలో విడుదల లాక్ చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం షూటింగ్ పూర్తైనందున ఈ మూవీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు త్వరలోనే షురూ కానున్నాయి.
COCKTAIL 2 BRINGS A FRESH TWIST TO ROMANCE WITH RASHMIKA & KRITI AS A COUPLE AND SHAHID KAPOOR IN A COMPLICATED LOVE TRIANGLE#Cocktail2 #ShahidKapoor #RashmikaMandanna #KritiSanon #HomiAdajania #LuvRanjan #MaddockFilms #LoveTriangle #RomanticDrama #moviemanblogger pic.twitter.com/GRjsPZRb67— Moवीमॅనబ్లోக்અર (@moviemanblogger) February 19, 2026
రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
రష్మిక మందన్నా 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీతో ఇటీవల మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కథ, స్క్రీన్ప్లే, రష్మిక లుక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు రష్మిక. రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యయన్ కాంబోలో ఓ పీరియాడికల్ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. దీనికి రణబాలి అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. అందులోనూ రష్మిక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది.
