లెస్బియన్ లవర్​ రోల్​లో రష్మిక మంధన్నా- తొలిసారి అలాంటి పాత్రలో నేషనల్ క్రష్!

బాలీవుడ్​ సినిమాలో రష్మిక - మరో హీరోయిన్​తో జోడీగా నేషనల్​ క్రష్​ - ఈసారి పూర్తి భిన్నమైన పాత్రలో!

Rashmika in Cocktail 2
Rashmika in Cocktail 2 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Rashmika in Cocktail 2 : శ్రీవల్లి, గీత, లిల్లీ వంటి సూపర్​ హిట్​ పాత్రల్లో నటించిన రష్మిక మందన్నా బాలీవుడ్​ సినిమా కోసం కొత్త క్యారెక్టర్​లో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమె, బీటౌన్ బ్యూటీ కృతి సనన్ లీడ్ రోల్స్​లో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'కాక్​టెయిల్ 2'. 'కాక్​టెయిల్' కు​ సీక్వెల్​గా ఇది రూపొందుతోంది.​ ఇందులో ఆమె క్యారెక్టర్​కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​గా మారింది. ఈ సినిమాలో రష్మిక లెస్బియన్ (స్వలింగ) లవర్​గా కనిపించనుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.

లెస్బియన్​ పాత్రలో కృతి సనన్​ - రష్మిక మందన్నా
2012లో దీపికా పదుకొణె, డయానా పెంటీ, సైఫ్​ అలీ ఖాన్​ కాంబోలో విడుదలైన కాక్​టెయిల్ చిత్రం అప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది. ఇప్పుడు రష్మిక మందన్నా, కృతి సనన్​, షాహిద్​ కపూర్​ కాంబినేషన్​లో కాక్​టెయిల్ సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అయితే ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏంటంటే? కొన్ని రిపోర్ట్​ల ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో కృతి సనన్​ - రష్మిక మందన్నా ఇద్దరు కలిసి లెస్బియన్​ లవర్స్​గా కనిపించనున్నారని తెలుస్తుంది. అలానే షాహిద్​ కపూర్​ ఎంట్రీతో ఈ కథ మరో యాంగిల్​లో మారుతుందట!

కథలో ట్రైయాంగిల్​ లవ్​ ట్రాక్​
సమాజంలో మారుతున్న మార్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. అలానే ఇందులో ట్రైయాంగిల్​ లవ్​ స్టోరీని కూడా చూపించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నడుస్తుంది. కానీ దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్​ సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు. ​కథకు సంబంధించిన వివరాలు బయటికి రాకుండా ఈ సినిమా మేకర్స్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికి ఇవి పుకార్లుగానే ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

కాక్టెయిల్ 2 షూటింగ్​ అప్డేట్​
కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్‌ జనవరి 31నే పూర్తైనట్లు దర్శకుడు హోమి అడజానియా వెల్లడించారు. ఈ విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఫొటో షేర్​ చేస్తూ పంచుకున్నారు. ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే? ఆ చిత్రంలో డైరెక్టర్​తో పాటు షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ నవ్వుతూ కేక్​ కట్​ చేస్తున్నట్లు కనిపించారు. '#filmwrap లవ్ యు ఫూల్స్. ఫన్​ వీ హ్యాడ్​!' అని పోస్టుకు రాసుకొచ్చారు.

కాక్​టెయిల్ రిలీజ్​ డేట్​
కాక్​టెయిల్ 2 విడుదల తేదీ అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, సెప్టెంబర్​లో థియేటర్లలోకి రావొచ్చని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే షాహిద్ కొత్త సినిమా 'ఓ రోమియో' ఈనెల 13న రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు ఆరు నెలల గ్యాప్ తర్వాత కాక్​టెయిల్ రిలీజ్ చేసేలా మేకర్స్ ప్లాన్​ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. అందుకే ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ నెలలో విడుదల లాక్ చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం షూటింగ్​ పూర్తైనందున ఈ మూవీ పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు త్వరలోనే షురూ కానున్నాయి.

రష్మిక సినిమాల విషయానికి వస్తే
రష్మిక మందన్నా 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీతో ఇటీవల మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కథ, స్క్రీన్​ప్లే, రష్మిక లుక్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు రష్మిక. రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ రాహుల్ సాంకృత్యయన్ కాంబోలో ఓ పీరియాడికల్ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. దీనికి రణబాలి అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. అందులోనూ రష్మిక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్​ను విడుదల చేశారు. దానికి ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ అందుకుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

