'మైసా' కోసం రష్మిక స్పెషల్ ట్రైనింగ్- ఈ జర్నీ చాలా టఫ్ గురూ!
Rashmika Training Video For Mysaa: 'మైసా' చిత్రంలోని యాక్షన్ సీన్స్ కోసం రష్మిక రోజుకు 10 గంటల కఠిన శిక్షణ తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రష్మిక తాజాగా ఎక్స్లో షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : November 19, 2026 at 3:54 PM IST
రష్మిక మందన్న 'మైసా' సినిమాతో వచ్చే వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఇందులో ఆమె పోరాట యోధురాలిగా కనిపించనుండడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. గత సినిమాల్లో గ్లామర్ రోల్స్ చేసిన రష్మిక, ఈసారి పూర్తిగా వైలెంట్ క్యారెక్టర్ చేశారు. ఫుల్టైమ్ యాక్షన్ రోల్లో అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఇందులో యాక్షన్ సీన్స్ కోసం ఆమె కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నారు. తాజాగా ఆ ట్రైనింగ్కు సంబంధించిన వీడియోను 'ఎపిసోడ్ 1: బికమింగ్ మైసా' పేరిట తన ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు.
'ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభంకాకముందే నేను మైసాగా మారే ప్రయాణం మొదలైంది. ప్రతిరోజు ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న సవాళ్లు, తీసుకున్న శిక్షణ, సన్నాహాలు నేను గతంలో ఏనాడు చేయని పనులు చేసేలా ఈ ప్రయాణం నాలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది' అని రష్మిక పేర్కొన్నారు. అయితే ఇందులో యాక్షన్ సన్నివేశాల కోసం బ్యాంకాక్లో రోజుకు 10 గంటలు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నట్లు తాజా వీడియోలో రష్మిక తెలిపారు. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు, బైక్ చేజింగ్ల కోసం ఆమె చాలా కఠినంగా శ్రమించినట్లు చెప్పారు.
ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్న గోండు తెగకు చెందిన యువతిగా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను రవీంద్రపూలే తెరకెక్కించారు. ఇందులో రాహుల్ రవీంద్రన్, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తెలుగుతోపాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా పాన్ఇండియా స్థాయిలో నవంబరు 27న రిలీజ్ కానుంది. దీనికి జేక్స్ బెజోయ్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రాన్ని అన్ఫార్ములా ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై అనిల్, అజయ్ సయ్యపురెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
Becoming Mysaa was a journey that started way before the cameras started rolling.. The training, the preparation, the little challenges every day and pushing myself to do things I hadn't done before.. ❤️ @unformulafilms @RawindraPulle @jakes_bejoy @TSeries @tseriessouth https://t.co/ErNv5pZZey— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) November 18, 2026
రష్మిక క్రేజీ లైనప్
రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో కెరీర్పరంగా ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నారు. మైసాతో పాటు ఆమె ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసురాలు ఎం. ఎస్. సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్లో నటిస్తున్నారు. జెర్సీ ఫేమ్ గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ చిత్రానికి డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. గీతా ఆర్ట్స్, రాక్ లైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అల్లు అరవింద్, వెంకటేశ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. దీనితో పాటు అల్లు అర్జున్ 'రాకా' సినిమాలోనూ రష్మిక ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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