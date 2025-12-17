ఫ్రెండ్స్తో ఫారిన్ వెకేషన్లో రష్మిక- ఫొటోలు వైరల్- ఇది బ్యాచిలర్ పార్టీనేనా?
వెకేషన్ కాదు బ్యాచిలర్ పార్టీ -ఈ ట్రిప్లో లేని వారు కూడా బెస్ట్ - రష్మిక ఇన్స్టా పోస్ట్!
Published : December 17, 2025 at 4:11 PM IST
Rashmika Mandanna BACHELOR PARTY : రష్మిక మందన్నా హీరో విజయ్ దేవరకొండతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. అలానే వీరిద్దరు వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఈ రెండింటిపైనా ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి అఫీషియల్ సమాచారం బయటికి రానప్పటికీ, ప్రేక్షకులు ఇదే నిజమని నమ్ముతున్నారు. దానికి తోడు ఇటీవల పలు రష్మిక మీడియా సమావేశాలలో తన ఎంగేజ్మెంట్పై వస్తున్న వార్తలకు సంబంధించి హింట్స్ ఇస్తూ వచ్చారు. తాజాగా తాను వెకేషన్కు వెళ్లిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అలానే వాటి కింద రాసిన క్యాప్షన్ ఫ్యాన్స్ అందరిలో మరింత ఆసక్తి పెరిగేలా చేసింది. ఇంతకి ఆ క్యాప్షన్ ఏంటంటే ?
వెకేషన్ కాదు బ్యాచిలర్ పార్టీ
రష్మిక నటించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీ నవంబరు 07న విడుదల అయ్యింది. ఈ సినిమా థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. కథ, స్క్రీన్ప్లే , రష్మిక లుక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత తాజాగా తన స్నేహితులతో కలిసి శ్రీలంక ట్రిప్నకు వెళ్లారు. అందులో అమ్మాయిలు మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో ఇది వెకేషన్లాగా లేదు, బ్యాచిలర్ పార్టీ చేసుకునేందుకు వెళ్లినట్లు ఉంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
ఈ ట్రిప్లో లేని వారు కూడా బెస్ట్!
రష్మిక షేర్ చేసిన ఫొటోలు మాత్రమే కాకుండా, వాటి కింద రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ కూడా మరిత ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. అందులో 'ఇది చిన్న ట్రిప్ అయినా, చాలా బెస్ట్ ట్రిప్' అంటూ రాశారు. ఇది చూసిన ప్రేక్షకులలో మరిన్ని సందేహాలు పుట్టుకోస్తున్నాయి. "నాకు ఇటీవల రెండు రోజులు సెలవు దొరికింది. దాంతో నా స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం లభించింది. మేము శ్రీలంకలోని ఒక అందమైన ప్రదేశానికి వెళ్లాము. అమ్మాయిల ట్రిప్లు ఎంత చిన్నవైనా సరే, అవి ఇచ్చే అనుభూతులు చాలా ఎక్కువ!! నా స్నేహితురాళ్లు ది బెస్ట్! కొందరు ఈ ట్రిప్లో లేరు, కానీ వారందరూ కూడా ది బెస్ట్ !!" అంటూ పోస్ట్ కింద రాసుకొచ్చారు.
జరగబోయే పెళ్లికోసమే
ఆ ఫొటోల్లో ఆమె తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి రష్మిక ఛిల్ అవుతున్నారు. చుట్టూ ఉన్న అందమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ కనిపించారు. తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఉత్సాహంగా పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో రష్మిక డ్రస్సింగ్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. త్యరలో పెళ్లి జరగనున్నందునే ఇలా సడెన్గా ట్రిప్ వెళ్లి ఉండొచ్చని నెటిజన్లు అంటున్నారు. మరి కొందరేమో పెళ్లితో సంబంధం లేకుండానే ట్రిప్కు వెళ్లారెమో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ వార్తలపై రష్మిక ఏ విధంగా స్పందించలేదు.
'గర్ల్ ఫ్రెండ్' నుంచి విజయ్ దేవరకొండ తప్పించుకోలేడు!- ఈసారైనా క్లారిటీ వస్తుందా?
విజయ్ ఫ్యామిలీతో రష్మిక దీపావళి సెలబ్రేషన్స్- ఆ వాయిస్ ఆమెదేనా?