ఫ్రెండ్స్​తో ఫారిన్ వెకేషన్​లో రష్మిక- ఫొటోలు వైరల్- ఇది బ్యాచిలర్ పార్టీనేనా?

వెకేషన్​ కాదు బ్యాచిలర్​ పార్టీ -ఈ ట్రిప్​లో లేని వారు కూడా బెస్ట్​ - రష్మిక ఇన్​స్టా పోస్ట్!

Rashmika mandanna Insta Post
Rashmika mandanna Insta Post (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Rashmika Mandanna BACHELOR PARTY : రష్మిక మందన్నా హీరో విజయ్​ దేవరకొండతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. అలానే వీరిద్దరు వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్ చేసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఈ రెండింటిపైనా ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి అఫీషియల్​ సమాచారం బయటికి రానప్పటికీ, ప్రేక్షకులు ఇదే నిజమని నమ్ముతున్నారు. దానికి తోడు ఇటీవల పలు రష్మిక మీడియా సమావేశాలలో తన ఎంగేజ్​మెంట్​పై వస్తున్న వార్తలకు సంబంధించి హింట్స్​ ఇస్తూ వచ్చారు. తాజాగా తాను వెకేషన్​కు వెళ్లిన ఫొటోలను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు. అలానే వాటి కింద రాసిన క్యాప్షన్​ ఫ్యాన్స్​ అందరిలో మరింత ఆసక్తి పెరిగేలా చేసింది. ఇంతకి ఆ క్యాప్షన్​ ఏంటంటే ?

వెకేషన్​ కాదు బ్యాచిలర్​ పార్టీ
రష్మిక నటించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్' మూవీ నవంబరు 07న విడుదల అయ్యింది. ఈ సినిమా థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. కథ, స్క్రీన్​ప్లే , రష్మిక లుక్​ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంతో మరొక హిట్​ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత తాజాగా తన స్నేహితులతో కలిసి శ్రీలంక ట్రిప్​నకు వెళ్లారు. అందులో అమ్మాయిలు మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో ఇది వెకేషన్​లాగా లేదు, బ్యాచిలర్​ పార్టీ చేసుకునేందుకు వెళ్లినట్లు ఉంది అంటూ సోషల్​ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

ఈ ట్రిప్​లో లేని వారు కూడా బెస్ట్!​
రష్మిక షేర్​ చేసిన ఫొటోలు మాత్రమే కాకుండా, వాటి కింద రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్​ కూడా మరిత ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. అందులో 'ఇది చిన్న ట్రిప్​ అయినా, చాలా బెస్ట్​ ట్రిప్'​ అంటూ రాశారు. ఇది చూసిన ప్రేక్షకులలో మరిన్ని సందేహాలు పుట్టుకోస్తున్నాయి. "నాకు ఇటీవల రెండు రోజులు సెలవు దొరికింది. దాంతో నా స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం లభించింది. మేము శ్రీలంకలోని ఒక అందమైన ప్రదేశానికి ​వెళ్లాము. అమ్మాయిల ట్రిప్‌లు ఎంత చిన్నవైనా సరే, అవి ఇచ్చే అనుభూతులు చాలా ఎక్కువ!! నా స్నేహితురాళ్లు ది బెస్ట్​! కొందరు ఈ ట్రిప్‌లో లేరు, కానీ వారందరూ కూడా ది బెస్ట్​ !!" అంటూ పోస్ట్​ కింద రాసుకొచ్చారు.

జరగబోయే పెళ్లికోసమే
ఆ ఫొటోల్లో ఆమె తన ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి రష్మిక ఛిల్​​ అవుతున్నారు. చుట్టూ ఉన్న అందమైన ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ కనిపించారు. తన ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి ఉత్సాహంగా పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో రష్మిక డ్రస్సింగ్​ చాలా స్టైలిష్​గా ఉంది. త్యరలో పెళ్లి జరగనున్నందునే ఇలా సడెన్​గా ట్రిప్​ వెళ్లి ఉండొచ్చని నెటిజన్లు అంటున్నారు. మరి కొందరేమో పెళ్లితో సంబంధం లేకుండానే ట్రిప్​కు వెళ్లారెమో అంటూ కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ వార్తలపై రష్మిక ఏ విధంగా స్పందించలేదు.

